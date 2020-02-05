TBMM Genel Kurulu, çığ felaketi ve pistten çıkan uçak haberleri üzerine erken kapandı

05.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:12

TBMM Genel Kurulu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması haberlerinin ardından grup başkanvekillerinin ortak kararıyla bugünkü çalışmasını sonlandırdı.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından, grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için işsizlikle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işsizliğin cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

İşsizliğin son bir yılda yaklaşık 1 milyon artarak 7 milyona yaklaştığını dile getiren Ataş, "İş bulma ümidini yitiren insanımızın sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Mühendislik, hukuk, veterinerlik, işletme gibi daha birçok üniversite mezunu gencimiz asgari ücretle çalışacağı bir iş dahi bulamamaktadır. Yalnızca üniversite mezunu genç işsiz sayımız, Birleşmiş Milletlerce tanınan 70 ülkenin nüfusundan daha fazladır." dedi.

Ataş, işsizliğin ekonomik ve sosyal boyutlarıyla yarattığı sorunun acil çözülmesi gerektiğini söyleyerek, özellikle gençlere hak ettikleri özen ve değeri vermek, işsizliğe karşı çözüm yollarını bulmak için Meclis araştırması açılmasının elzem olduğunu ifade etti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, işsizliğin, Türkiye tarihinin en büyük rakamlarına ulaşmasının bir tesadüf olmadığını, hükümetin sermaye yanlısı politikalarından kaynaklandığını savundu.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, AK Parti iktidarları döneminde istihdam için yapılanlar olmasına rağmen işsizliğin arttığını söyledi.

Ekonomiye güveni azaltan unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Karabıyık, sosyal bozulmaları da artıran işsizliğe karşı iktidarı uyardıklarını dile getirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, işsizliğin yıllardır dünya ekonomik konjonktürün de önemli bir sorun olduğunu, bugünlerde Türkiye'de de önemli bir konu ve sorun haline geldiğini ifade etti.

"Rakamların ortaya koyduğu gerçeği gizleyecek, üstünü örtecek, böyle bir çabanın içerisinde olacak değiliz." diyen Yegin, son birkaç yıldır yaşanılan bu zorluğun ne Türkiye'nin ne milletin ne de AK Parti'nin potansiyeli olmadığını belirtti.

Yegin, işsizliğin dönemsel bir durum olduğunu söyleyerek, "Bu durumu Allah'ın izni, milletimizin sabrı, kabinemizin gayreti ve milletvekillerimizin desteğiyle inşallah yavaş yavaş aşarak, 2003'ten beri sürekli bir şekilde gördüğümüz büyüme rakamlarına yeniden ulaşacağız. Yatırımları, üretimi, istihdamı, işi, ekmeği, aşı artırarak daha müreffeh bir ülke olmaya hep beraber inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Grup başkanvekillerinden ortak duyarlılık

Adan, aranın ardından grup başkanvekillerine söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, birkaç gündür aldıkları acı haberlere bugün yenilerinin eklendiğini söyleyerek, "Parlamentonun da gündemi yoğun. Bu yoğun gündemin, bunca acıyla sürdürülebilmesini çok yerinde ve uygun görmüyoruz. Allah milletimize böyle acılı günler yaşatmasın. Diler ve umarım ki kayıplarımız, acılarımız büyümez. Şart ne olursa olsun acılar da sevinçler de paylaşılması icap eden şeylerdir. Aziz milletimizin acısını yürekten paylaşıyorum." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, art arda gelen acı haberlere işaret ederek, acıların, meselelerin vehameti karşısında Meclis çatısı altında daha başka meselelerin görüşülmemesinin doğal olduğunu belirtti.

Bülbül, "Türkiye'nin şu an itibarıyla daha önemli bir gündemi söz konusu değildir. Milletimize başsağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, Allah bir daha bu acıları memleketimize, milletimize yaşatmasın diyorum." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yaşanan acı olayların ardından çok büyük bir dayanışmanın oluştuğunu, acıları birlikte paylaşmak için de bu dayanışmanın sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi. Oluç, bu koşullarda çalışmaları sürdürmenin zorluğuna değindi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haftaya iyi dileklerle başlanıldığını ancak iki gündür üst üste acı haberler alındığını ifade etti.

Meclisin haletiruhiyesinin milletinkinin aynısı olduğunu dile getiren Özel, "Bu şartlar altında müzakere yapmak, eleştiri yapmak, yasa yapmak uygun düşmeyecektir. Bazen terör saldırılarında Meclisi özellikle açık tutuyoruz. Devlete karşı, vatandaşlarımıza karşı yapılan saldırılarda bu milletin kararlılığını göstermek içindir. Ancak böylesine bir acı durumda Meclisin çalışması, polemik yapması veya eleştiri, tartışma... Bunlara yer yok. Grup başkanvekillerinin kanaatlerine aynen iştirak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yaşanılan olaylardan dolayı acının büyük olduğunu vurguladı.

Bahçesaray'da ikinci kez çığ olayının oluşması nedeniyle acının daha da büyüdüğünü belirten Akbaşoğlu, devletin bütün ekiplerinin afet bölgesinde olduğunu, gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.

Akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketine ait uçağın pistten çıktığını aktaran Akbaşoğlu, "Grup başkanvekili arkadaşlarımızın istişaresi neticesinde, bugünkü çalışmalarımızı nihayetlendirme kararı aldık." dedi.

"Milletimize yakışan irade"

Meclis Başkanvekili Adan ise milletin büyüklüğünü, olaylar karşısında oluşan iradesinin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gördüklerini belirtti.

Türk milletinin bu hadiseler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde irade oluşturduğunu vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Zaman zaman bana, 'Meclisi tarif edin' dediklerinde, Meclisin Türk milletinin şah damarı olduğunu ifade etmişimdir. Bugün de onu görüyoruz. Gerçekten çok büyük bir acı duyuyoruz. Ortaya çıkan irade, milletimize yakışan bir iradedir. Hepinize teşekkür ediyorum."

Adan, HDP ve CHP'nin grup önerilerinin geri çekildiğini belirterek, gündemin kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçildiğini söyledi.

Meclis Başkanvekili Adan, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA