TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı Odasındaki Tadilat

TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı odasındaki tadilatın, Meclis personeli tarafından yapıldığı, herhangi bir eşya alınmadığı, odanın sade ve masrafsız olarak eski eşyaları ile tefriş edildiği bildirildi.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı,TBMM Genel Kurulu Başkanlık Kürsüsü arkasında yer alan odalarda yapılan onarım ve tadilatla ilgili çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Meclis'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan ve tahrip olan bölümlerinde bakım, onarım ve tadilatların devam ettiği belirtilen açıklamada, Genel Kurul Başkanlık Kürsüsü arkasında bulunan ve Genel Kurulu yöneten başkan, başkanvekilleri, katip üyeler ve gerektiğinde partilerin grup başkanvekillerince kullanılan odanın tavanında da yarılma ve çökme tehlikesi meydana geldiği kaydedildi.

Bunun üzerine, kürsüye eşit uzaklıkta olan diğer taraftaki daha geniş odaya geçildiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Hal böyleyken, gerçeklere tamamen ters, uydurma, toplumda yanlış kanaatler uyandırma gayesine matuf bir tezviratla karşılaşılmıştır.

Meclis personeli tarafından yapılan tadilatta herhangi bir eşya alınmadan, oda sade ve masrafsız olarak eski eşyaları ile tefriş edilmiştir. Odada önceki halinde olduğu gibi elbise değiştirme yeri ve tuvalet ve lavabo bulunmaktadır.

Evrensel basın yayın ilkelerinden biri de kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemektir. Bu ilkeye aykırı olarak, kaynağından teyit edilmeden yapılan ve basın ahlakıyla çelişen haberlerle TBMM'nin itibarına zarar verilmekte ve kişisel haklara saldırıda bulunulmaktadır. Dolayısıyla toplumumuz yanlış bilgilendirilmeye ve kışkırtılmaya çalışılmaktadır."

Parlamento muhabirlerinin yapılan tadilatı görüntülemek üzere davet edildiği, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun da kendilerine bilgi verdiği vurgulanan açıklamada, "Bu yalan ve hakaret içeren haberlerle ilgili şahıs ve kuruluşlar hakkında yargı yoluna başvurulacaktır. Yargının gereğini yapacağına olan inancımız tamdır." ifadesine yer verildi.