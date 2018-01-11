TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı Odasındaki Tadilat

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı odasındaki tadilata ilişkin, "Yeni ve lüks bir masraf yapmadık. 'Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı' şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, fotoğraf ve görüntülerini çekerek medyaya servis ettiği gerekçesiyle gündeme gelen, Genel Kurulda oturumları yöneten TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin kullandığı Genel Kurul Başkanlık Divanı odası, yapılan tadilatın görüntülenebilmesi için, Kumbuzoğlu eşliğinde basın mensuplarına açıldı.

Tadilata ilişkin gazetecilere bilgi veren Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclisin bakımı ve onarımı için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ancak Meclis bürokratları olarak, yaşanan tartışmalardan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Genel Kurul Salonunun arkasında bulunan makamın, oturumu yönettiği zamanlarda İsmail Kahraman ve farklı partilere mensup Meclis başkanvekillerinin dinlenmek, istişarede bulunmak için kullandığı bir oda olduğunu belirten Kumbuzoğlu, odanın tavanında, aralık ayındaki bütçe görüşmeleri sırasında çökme yaşandığını ve buranın tadilata alındığını anlattı.

Tavan çökmesinin, Meclisin 15 Temmuz FETÖ'nün darbe teşebbüsünde aldığı hasardan kaynaklı olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Bu nedenle odayı değiştirme kararı aldık. Bir diğer gerekçe ise eski makam odası dar, diğer oda ise daha geniş bir mekan. Odalarda bir tuvalet, lavabo ve zaman zaman mescit olarak da kullanılan soyunma odaları mevcuttur. Yeni oda için yeni ve lüks bir masraf yapmadık. 'Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı' şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok." diye konuştu.

Kumbuzoğlu, değiştirilen odayı sadece TBMM Başkanı Kahraman'ın kullanmadığına, oturumu yöneten başkanvekillerinin de kullandığına dikkati çekti.

Kumbuzoğlu, yapılan değişikliğin, Mecliste görev yapan kavasların kullandığı geniş oda ile oturumu yöneten başkan veya başkanvekiline tahsis edilen makam odasının yer değiştirilmesinden ibaret olduğuna işaret ederek, kavasların kullanımına verilen ve tavanında çökme yaşanan odanın yapısının güçlendirildiğini söyledi.

Meclisteki sığınakların da en son teknolojik yöntemlerle Acil Afet Yönetmeliği'ne uygun şekilde elden geçirildiğini, Genel Kuruldan tahliye noktalarının mevcut olduğunu anlatan Kumbuzoğlu, 24 saat hizmet verecek acil durum ekibinin de hazırlandığını kaydetti.

Yeni makam odasındaki eşyaların tümünün eski olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, yeni odaya sadece, Birinci Meclisin Genel Kurulunda yer alan, hat sanatıyla "Emronulduğu gibi istişare edin" yazılı tablonun replikasının asıldığını belirtti.

Kumbuzoğlu, "Yapılanın neresi lüks? Pencere var mı? Yok. Yeni bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi lüks? Bu haberler biz bürokratları ve Meclis çalışanları üzüyor. Bizim yaptığımız, tasarruf tedbirlerine uyarak daha kullanışlı, ferah mekanlar sağlamaktır." dedi.