TBMM Genel Kurulu - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çoklu baro sistemiyle ilgili ortada bir teklif henüz yokken, bunun anayasaya aykırı olduğuna ilişkin düşünceler asla doğru değildir.

24.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:27

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çoklu baro sistemiyle ilgili ortada bir teklif henüz yokken, bunun anayasaya aykırı olduğuna ilişkin düşünceler asla doğru değildir." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin, Avukatlık Kanunu'nu değiştirerek çoklu baro sistemini getirmek istediğini, kendisine muhalif olan kesimin sesini kesmeyi düşündüğünü iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, baro başkanlarını yerinde ziyaret ederek avukatlara destek verdiğini anımsatan Dervişoğlu, yapılan girişimler sonucunda polis barikatlarının kaldırıldığını ve avukatların Anıtkabir'e yürüyüşünün gerçekleştiğini söyledi.

Avukatların yürüyüşünde antidemokratik görüntülerin ortaya çıktığını savunan Dervişoğlu, "Ortaya çıkan antidemokratik görüntüler sadece vicdanları yaralamadı, ülkenin demokratik itibarını da zedeledi. Ülkeye gelmek isteyen yabancı yatırımcılara da kötü örnek olarak ekonomiye zarar verdi." diye konuştu.

"Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu, bu seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya girerek milli iradenin güçlü bir şekilde oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, güçlü yürütme ve yasama ile bağımsız yargı, denge, denetim, siyasi istikrar gibi ilkelere dayandığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Siyasi tarihimize baktığımızda demokrasinin çok defa darbe ve muhtıralarla kesintiye uğradığını görüyoruz. Parlamenter sistemde istikrar sağlanamamıştır. FETÖ'nün hain darbe girişimiyle eski sistemle istikrarın sağlanmayacağı açıkça görülmüştür. Yeni sistemle milli irade hakim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur ittifakının ve milletimizin eseridir. Cumhur ittifakı ne bir seçim ittifakı ne de bir iktidar koalisyondur. Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır. Bu ittifak değerler zeminine dayalı, ilkeli şeffaf ve kalıcı bir ittifaktır. Yeni sistemle siyasi krizler tarihe karışmıştır."

Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinin açıklanmasıyla daha hızlı ve isabetli kararların alındığını vurgulayan Akçay, "Eski sistemin tarihe karışmasıyla Türkiye dış politikada daha belirleyici olmuştur. Suriye, Irak, Lübnan ve mavi vatan meselesinde bu durum ortaya çıkmıştır. Bu sistem koronavirüs salgınıyla verilen mücadele de bir kez daha rüştünü ispat etiştir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da HDP'li belediyelere atanan kayyumları eleştirerek, 65 HDP'li belediyeden sadece 11 belediyenin kaldığını söyledi.

Oluç, "Bu iktidar hazin bir durumda. Hükümet, Yassıada'ya gittiğinde Adnan Menderes, Ankara'ya geldiğinde Kenan Evren oluyor. Çünkü her atanan kayyum, halk iradesinin açıkça gasbedilmesidir. Sizin darbe karşıtlığınız sadece iktidarınıza karşıtlıkla ilgilidir, yoksa ilkesel bir darbe karşıtlığınız yoktur." görüşünü savundu.

-"Bu sistem, bölgesel ve küresel alanda da muazzam işlere imza atmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun teklifinin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsattı. Akbaşoğlu, TBMM'nin, bu kararıyla darbeci zihniyeti millet önünde mahkum ettiğini vurgulayarak, teklife olumlu oy veren bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Akbaşoğlu, 24 Haziran 2018 genel seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiğine işaret ederek, eski sistemde çift başlı bir yönetim olduğu için farklı vesayet odaklarının rol çalabildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yeni bir anlayışın geldiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, "Bu sistemle milletin iradesi egemen olmuştur. Kuvvetler ayrılığına dayalı, yasama, yürütme ve yargının bağımsız olduğu bir sistem gelmiştir. Yasama, yürütme ve yargının yani üç erkin milletin hizmetinde olması nedeniyle hızlı ve etkili karar alma süreçleri ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Eski sistemde milletvekili pazarlarının kurulduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Parlementer sistem artık millet iradesiyle geçmişte kalmıştır. Türkiye'nin küresel denklemde etkin olduğu, milli iradenin hızlı bir şekilde tecelli ettiği bu sistem iki yıldır uygulanmaktadır. Bu sistem, bölgesel ve küresel alanda da muazzam işlere imza atmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesi pandemi sürecinde de başarılı bir şekilde millete hizmet etmiştir." diye konuştu.

Baro seçimlerine ilişkin yapılan tartışmalara da değinen Akbaşoğlu, "Çoklu baro sistemiyle ilgili ortada bir teklif henüz yokken, bunun anayasaya aykırı olduğuna ilişkin düşünceler asla doğru değildir. Kaldı ki 2012 yılında Meclisin iradesiyle ortaya konan emsal kanunlarda birden fazla odanın kurulması imkanı getirilmiştir. Bu konu da Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemenin Meclis'in uhdesinde olduğunu ve anayasaya aykırı bir durumun olmadığını belirtmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin "yükseköğretimde okurken okullarını bırakmak zorunda kalan öğrencilere af çıkartılması"na ilişkin grup önerisi ele alındı.

TBMM Genel Kurulu - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Berat Albayrak Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 19:27:53. #1.14#
title