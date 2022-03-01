AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Terörle doğrudan iltisaklı bir milletvekiliyle ilgili İngiliz Parlamentosunun alacağı karar neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu aynı kararı alacak. Gidin şikayet edin bakalım." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türkiye'nin tüm gayretlerine rağmen Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilim sürecinin savaş haline dönüştürdüğünü belirterek, savaş ikliminin bir an evvel sona ermesini diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, "Mesele Kürtlerin, kadınların taleplerini savunan siyasi iradeye saldıran Kürt ve kadın düşmanı politika meselesidir. İşte bugün, yine bir kez daha bu Meclis çatısı, siyaseten baş edemediğini güç kullanarak bastırmaya çalışmanın mekanı haline getirilmeye çalışılıyor. Bu Kürt halkının, kadınların ve demokrasiden yana olan demokratik kamuoyunun iradesine ne ilk ne de son darbedir." dedi.

AK Parti ve MHP'nin, iktidarını devam ettirmek için hem HDP'ye hem de diğer muhalefet partilerine saldırılarının devam edeceğini öne süren Beştaş, "Oylama sonucunda ortaya çıkacak sonuç sadece bir vekilimizin daha dokunulmazlığının kaldırılması ve kendisine oy veren yüz binlerce seçmenin irade gaspı olmayacaktır; aynı zamanda, Meclisin Kürt sorununu kabul ettiğini söyleyen, ifade özgürlüğünü ve kürsü dokunulmazlığını savunduğunu iddia eden her bir vekilin, grubun ve partinin, iktidarın düşmanlaştırıcı, irade gasp eden politikalarına onay veya ret olacaktır." sözlerini sarf etti.

"Terör örgütlerine karşı tavır takınmak siyasetin en önemli vazifesidir"

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Beştaş'ın eleştiri sınırlarını aştığını, tahkir edici ve gerçek dışı ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Terör örgütlerine karşı tavır takınmanın siyasetin demokratik anlamda en önemli vazifesi olduğunu dile getiren Bülbül, "MHP'nin teröre karşı net ve tavizsiz tutumunun bir etnik yapıya veya bir mezhebe yönelik bir tavırmış gibi gösterilmesini son derece provokatif, büyük bir hata olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bülbül, partisine yönelik "Kürt düşmanlığı yaptığı" ifadelerini reddettiklerini belirtti.

HDP'li Beştaş ise provokasyon yapmadığını dile getirerek, "Burada biz siyasal olarak kendi görüşlerimizi ve tutumumuzu ifade ediyoruz. 94'ten bu yana Kürt milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını hiç kimse tesadüf olarak değerlendirmesin. Bu ülkede bir Kürt düşmanlığı vardır. Kürtler bu ülkede siyaset dışına itilmeye çalışılıyor. Kürt olup da Kürtlüğünü inkar edenler ve iktidara biat edenler her yerde görev alabilirler." görüşünü öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Beştaş'ın konuşmasını eleştirerek, şunları söyledi:

"Türkleri, Türkmenleri tehdit eden emperyalist politikalarının coğrafyamızdaki iş birlikçileri, dahili bedhahları PKK terör örgütüdür ve onun siyasi uzantısıdır. Asla meydanı boş bırakmayacağız. Terörle, terörün uzantılarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle doğrudan iltisaklı bir milletvekiliyle ilgili İngiliz Parlamentosunun alacağı karar neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu aynı kararı alacak. Gidin şikayet edin bakalım. Gidin oralarda kapı kapı ağababalarınızı gezin. Ne kadar gayret ederseniz edin hiçbir şekilde meydanı PKK'ya, Kürt düşmanlarına bırakmayacağız."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ukrayna Rusya arasındaki savaşa değinerek, iktidarın Ukrayna'daki vatandaşlarına sahip çıkamadığını savundu.

Özel, "Orada bulunan yurttaşlarımızın, öğrencilerimizin bu konuda gösterilen zafiyete yaptıkları itiraz, ailelerinin yaptıkları itiraz her gün yüreklerimizi yakmaktadır. Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde derhal ele alınması gerekmektedir. Genel görüşme çağrımızı Meclis Başkanlığına verdik, yarın Meclis gündemine getireceğiz." diye konuştu.

"Ukrayna'da yaşanan dram bütün insanlığın ortak dramıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, dünyanın büyük bir insanlık kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Terör üzerinden, işgal üzerinden insanlığın kan ve gözyaşına boğulduğunu dile getiren Özkan, "Dünyayı 5'ten ibaret sayan uluslararası statükonun bütün dünya insanlığını bir krize sürüklediğine tanık oluyoruz. Ukrayna'da yaşanan insani dram bütün insanlığın, hepimizin ortak dramıdır ancak insanlık olarak Suriye'dekine, Irak'takine, Libya'dakine, Afganistan'dakine, Myanmar'dakine farklı, Ukrayna'ya farklı bakarsak bu fasit daireden çıkabilmemiz mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise 6 partinin genel başkanının üzerinde çalıştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin dün kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

6 genel başkanın ortak hareket ederek birleştirici ve bütünleştirici adım atmasının millet tarafından beklenen ve özlenen bir tablo olarak karşılandığını söyleyen Usta, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni Türkiye'nin önünü açacak yeni bir umut olarak görmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçildiğinden beri Türkiye'nin tek adam kontrolünde hızla özgürlük ve demokrasi anlayışından uzaklaştığı ve fakirleşmeye başladığı bilinmektedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle yarının Türkiye'sinde ise devletin kontrolü kişilere değil kanunlara ve kurallara bağlanacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye, özgürlüklerden demokrasiye, hukuktan ekonomiye kadar her alanda yeniden şahlanacaktır."