Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Şu anda Çalışma Bakanlığımız, ilgili paydaşlarla 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı yapıyor. Ardından sözleşmeli personel ve EYT'li kardeşlerimizin durumu gelecek." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in kalp krizi geçirerek vefat ettiğini anımsattı.

Dervişoğlu, Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun artık toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Dervişoğlu, devletin vatandaşına karşı adil olması gerektiğini söyledi.

Ak Parti'nin, EYT'liler için bir çalışma yaptığını aktaran Dervişoğlu, "Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara da emeklilik hakkı gelebilecekmiş. Çalışma bu yöndeymiş. Bize göre bu çalışma yetersizdir. Yirmi beş yıl beş bin dört yüz elli günü dolduran, emeklilik hakkını kazanmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir savaşta tüm dünyada olduğu Türkiye'de de doğal gaz dengelerinin değişeceğini, gaz fiyatlarının artacağını, iç piyasada ham madde sıkıntısı yaşanabileceğini ifade eden Dervişoğlu, "Tüm bu riskler ciddi bir biçimde değerlendirilmelidir. Hükümet, muhtemel bir savaşta vatandaşımızı daha da zora sokabilecek durumları önceden tespit ederek o alanlarda politika geliştirmek sorumluluğunda olduğunu unutmamalıdır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, AGİT ve Birleşmiş Milletler (BM) krizin giderilmesi bakımından her zaman olduğu gibi yine sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

Ukrayna'nın soğuk savaşı anımsatan blok politikalarına, emperyalist amaçlara kurban edilmemesi gerektiğini belirten Akçay, "Ukrayna bağımsız ve egemen bir devlettir, hiçbir küresel güç mücadelesinin satranç tahtası da olmamalıdır. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğünün korunması Türkiye'nin jeopolitik güvenliği ve bölgenin istikrarı bakımından kaçınılmaz bir mecburiyettir. Karadeniz'in güvenliği Türkiye'nin güvenliği demektir. Orta Asya'nın istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Orta Doğu'nun huzura kavuşmasının yolu da Türkiye'den geçmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Eren'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Beştaş ile Akçay arasında "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" tartışması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kırklar Dağı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yapılmak istenen "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" için ağaç dikim çalışmaları başladığını anımsattı.

MHP İl Başkanlığının özel bir firmaya ait kepçeyle fidanların dikileceği alanda kazı çalışması yaptığını aktaran Beştaş, "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı diye isim koyduğunuz yer Diyarbakır halkınındır. Halka sormadan isim koyma yöntemleri çok eskilerde kaldı." ifadesini kullandı.

Akçay ise Beştaş'ın Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na ilişkin açıklamasını "kışkırtıcı ve hadsiz" olarak tanımlayarak "Bu bölücü, ötekileştirici ve tahrik edici bir dildir." dedi.

MHP Diyarbakır İl ve ilçe teşkilatlarının hatıra ormanı yapılması yönünde bir karar aldığını aktaran Akçay, bu konuda HDP'den izin almaları gerekmediğini söyledi.

Beştaş ise tahrik etmek için bu cümleleri kurmadığını savunarak şu ifadelerini kullandı:

"Diyarbakır halkının düşüncelerini ve duygularını, Diyarbakır'da iktidarda olan bir parti olarak burada ifade ettim. Devlet Bahçeli'nin bir yerde hatıra ormanı açmayacağını söylemiyoruz. Bunun yerinin Diyarbakır olmadığını söylüyorum. Diyarbakır halkı haftalardır 'Biz kabul etmiyoruz.' diyor. Eğer halkın sözlerine kulak verecek olursanız, bunu dikkate alırsınız. Biz herhangi bir saygı sınırları aşmadık. Şimdi biz Selahattin Demirtaş hatıra ormanını Osmaniye'ye diksek ne dersiniz?"

Akçay da MHP'nin Anadolu'nun her yerinde etkinlik yapabileceğini, bir siyasi partinin başka bir siyasi partiye ne yapıp yapamayacağını söyleyemeyeceğini belirtti.

"Yürütme organı bizim bu uyarılarımızı dikkate almadı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Rusya-Ukrayna krizinin derinleştiğine işaret ederek Rusya'nın müdahalelerini tasvip etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Krizin sonlandırılması noktasında BM'ye de görev düştüğünü dile getiren Altay, hükümetin bu konuda yaptığı temaslarla ilgili TBMM'yi bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin iki ülke arasındaki krizin sonuçlarına hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini vurgulayan Altay, "Biz AK Parti'yi, daha doğrusu yürütme organını geçmişte müteaddit defa uyardık. Tedarikler noktasında bir ya da bir iki ülkeye bağımlılığın Türkiye'nin ekonomik özgürlüğü bakımından, bölgedeki istikrar ve içerideki yaşanabilecek olası sorunlar bakımından riskli olduğunu söyledik. Bugüne kadar yürütme organı bizim bu uyarılarımızı dikkate almadı." diye konuştu.

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınayarak devletin görevinin doktorları ve sağlık çalışanlarını koruyabilmek olduğunu ifade eden Altay, "Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza hem özlük hakları bakımından on numara bir yasa yapmalıyız hem de şiddete karşı tam güvence yasasını çıkarmalıyız." dedi.

Altay, Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yerli ve milli Türkiye ekonomi modelinin hayata geçirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, bu konuda açıkladıkları beş önemli adımdan "asgari ücretliler ile memur ve emeklilerinin durumuyla ilgili maaş düzenlemesi" konularını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akbaşoğlu, "Şu anda Çalışma Bakanlığımız, ilgili paydaşlarla 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı yapıyor. Ardından sözleşmeli personel ve EYT'li kardeşlerimizin durumu gelecek." bilgisini verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faturalara ilişkin çalışmasına da değinen Akbaşoğlu, "1 Mart itibarıyla inşallah, faturaların indirildiği bir sürece hep beraber muhatap olacağız. Bu manada işçimizi, çiftçimizi, emeklimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi velhasıl toplumun bütün kesimlerini desteklemek suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve her kesimin de alım gücünü artırarak refah düzeyini yükselteceğiz. Bu konuda en ufak bir şüphenin olmamasını arzu ediyorum. İnşallah Haziran 2023'te yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı, karşısına çıkan ittifakı geçecek; o konuda en ufak bir şüphe söz konusu değil arkadaşlar." ifadesini kullandı.