AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili, "Sıla evladımıza ölümü reva gören caninin hak ettiği cezayı almasını yakından takip edeceğiz." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, pandemide ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek kampanyalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 milyon lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6,2 milyon lira topladığını söyledi.

Bu paralara usulsüzce el konulduğunu ileri süren Özkoç, "Mağdur olan insanlarımızın cebine gitmesi gereken bu miktara el konmuştur. Bugün, bu el konulan bağışların İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan kısmının İstanbul Defterdarlığına aktarıldığı haberini aldık." diye konuştu.

Özkoç, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların yakınları için toplanan 300 milyon lira ile Beşiktaş'ta terör saldırısına uğrayan polisler için toplanan paraların da ilgililerine aktarılamadığını savunarak, "Şehit parasına el koyan, yardım parasına el koyan AKP iktidarını sonuna kadar kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partililerin, "Türkiye, vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır." dediğini ancak Türkiye'nin, Avrupa'nın en düşük asgari ücretini veren ülkesi olduğunu sakladığını öne süren Özkoç, Türkiye'nin yönetilemediğini iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Orgeneral Eşref Bitlis ile şehit olan 3 subay ve bir PTT çalışanı ile Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları rahmetle andı.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün canice katledildiğini dile getiren Turan, 16 yaşındaki bir çocuğun nişan yaşında değil okul yaşında olması gerektiğini belirtti. Turan, "Sıla evladımıza ölümü reva gören caninin hak ettiği cezayı almasını yakından takip edeceğiz." dedi.

Mersin'de bir yerel gazeteye yapılan saldırıya işaret eden Turan, "Bir siyasi partinin gençlik kollarının yumurtalar, taşlar, hakaretler, tehditlerle basına saldırdığını gördük. Basının hür ve özgür olması gerektiğini, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ama en öncesi tüm siyasi partilerimizin bu konuyu kınamasını yürekten diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Kadın cinayetleri durdurulamıyor"

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Orgeneral Eşref Bitlis'i ve Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olanları, eski Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'ı rahmetle andı.

Sıla Şentürk cinayetine de değinen Tatlıoğlu, kadın cinayetlerinde artış yaşandığını söyledi.

Tatlıoğlu, hukukun eksik kaldığını, cezaların yetersiz olduğunu dile getirerek, "Kadına karşı şiddet cezaları artırılmalı, iyi hal indirimi muhakkak kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Kur güncellemesi nedeniyle ilaçlara zam geldiğini aktaran Tatlıoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin, temel ürünlere ve ilaçlara gelen zamlarla milleti enflasyona karşı ezdirdiğini savundu.

İznik Gölü'nün kurumaya başladığına dikkati çeken Tatlıoğlu, iklim şartları ve çevresel etkenler nedeniyle gölün 30 metre çekildiğini belirtti. Tatlıoğlu, buradan milyarlarca metreküp suyun firmalara satıldığını öne sürerek, kamu yönetimini İznik Gölü'ne ve doğaya hassasiyetle sahip çıkmaya davet etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, elektrikte esnafa yüzde 25 gibi bir indirimin söz konusu olacağını açıkladığını anımsattı.

Elektrik zammına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde 150 kilovatsaatin doğru olmadığına dair önerge verdiklerini ancak kabul edilmediğini ifade eden Oluç, aradan bir hafta geçtikten sonra bunun 210 kilovatsaate çıkarıldığını söyledi.

Yapılan yüzde 127 zamdan yüzde 25 indirim yapılmasının da yeterli olmayacağını savunan Oluç, esnafın 210 kilovatsaat üzerinde harcaması olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, katıldığı bir programda doların yükselip düşmesinin bilimsel bir izahı olmadığını belirttiğini anlatan Oluç, "Çok doğru söylemiş Sayın Binali Yıldırım. Bu tez doğruysa Merkez Bankası faizi sabit tutmak yerine neden indirmeye devam etmiyor?" diye sordu.