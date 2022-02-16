Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Zamların sebebi devlet değildir. Bu zamları devlet yapmıyor yani uluslararası piyasalardan, dış güçlerden gelen zamları biz yansıtıyoruz." dediğini aktardı.

Akaryakıta, elektriğe, doğal gaza, gıda ürünlerine yapılan zamlara değinen Oluç, "Mesele uluslararası alanda yaşanan fiyatların birebir Türkiye'ye yansıması değildir. Bu zamların birinci nedeni iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Türkiye'nin kötü yönetildiği ve kaynakları doğru kullanılmadığı için ekonomik krizle boğuştuğunu öne sürdü.

Türkiye'de üretimin olmadığını, ülkeye yatırımcı gelmediğini savunan Özkoç, ülkenin ekonomik krizin yanı sıra enerji kriziyle de karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Özkoç, Türkiye'de doğal gazın yüzde 99'unun dışarıya bağımlı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İki boru hattıyla Rusya'dan, iki boru hattıyla Azerbaycan'dan, İran'dan, Cezayir ve Nijerya'dan sıvılaştırılmış gaz alıyoruz. Toplamda bu sistemle günlük 330 milyon metreküp ve daha fazla gazı ülkemiz sağlayabilir. Geçen haftalarda Enerji Bakanlığı, İran'dan günlük sağlanan 28 milyon metreküplük gazın kısmen kesildiğini ifade etti. Kış aylarında en yüksek kullanımımız 288 milyon metreküp. Bakanlık fabrikalara, sanayiye doğal gaz akışını durdurdu. Sanayici üretim yapamaz hale geldi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa enerji sorunuyla ilgili üretime ara verildi. Türkiye'de AKP iktidarı bunu da gerçekleştirdi."

Özkoç, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı'ndan 19,1 milyon metreküp gerekirken 7 milyon metreküp, Rusya-Türkiye arasındaki TürkAkım'dan günlük 46,9 milyon metreküp gerekirken 32 milyon metreküp gaz geldiğini anlatarak, bunun sebebinin kamuoyuyla neden paylaşılmadığını sordu.

"Halkın dertlerini bilen ekiplerin başında geliyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Grup Başkanvekili Oluç'un AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'la ilgili açıklamasına ilişkin, "Orada ifade ettiği cümlenin başında, dünyada bir kriz olduğu, bu krizin doğal olarak Türkiye'mizi etkilediği, 'Devletin kendi politikasından değil, dünyadaki krizlerden dolayı bu zamları yapmak durumunda kaldık' şeklinde bir açıklaması vardı. Yoksa, halkı en iyi tanıyan, halkın dertlerini bilen, halkımızın taleplerini en iyi hisseden ekiplerin başında geldiğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

CHP'nin millet iradesi talebinden, sürekli seçim sandığı vurgusu yapmasından mutlu olduklarını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Çünkü geçmiş dönemlerde sandık dışı yollar aradıklarını, farklı süreçlerde olduklarını biliyoruz. O yüzden böyle olmasını memnuniyetle ifade ediyoruz. Milletin kararı baş göz üstünedir. Sandık, zamanı geldiğinde milletin önüne gelecektir. Seçimler, zamanında yapılacaktır. O seçimlerde 20 yıldan beri AK Parti'ye yön vermiş insanların talebiyle tekrar bize yetki verirlerse veya vermezlerse 'Baş göz üstüne' diyeceğiz."

- "Öğrencilerin büyük kısmı borçlarını ödeyemiyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntının firmaları, vatandaşları "ikinci el" eşya satışına yönlendirdiğini söyledi.

Öğrencilerin büyük bir kısmının Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçlarını ödeyemediğini öne süren Usta, "Hacizle karşı karşıya kalan, icra takibine maruz kalan gençlerimiz var. Ülkenin giderek fakirleştiği bir ortamda bu gençlerimizin borçlarını ödeme imkanı yok. Bizim önerimiz şudur. Gençlerimize borçlarının yüzde 10'luk kısmını ödeme zorunluluğu getirelim, bunu da yapılandıralım." dedi.

"Yunanistan adaları silahlandırmaya devam ediyor"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve sayısı 63'ü bulan istikşafi görüşmelere rağmen uluslararası hukuka aykırı ve tek taraflı olarak hareket eden Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ettiğini, insan haklarına aykırı bir şekilde düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı baskı, şiddet ve Türk kara sularına geri itme politikasını sürdürdüğünü söyledi.

Son yıllarda Yunanistan'ın anlamsız bir şekilde silahlanma telaşı içinde olduğuna işaret eden Bülbül, şöyle devam etti:

"Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias'ın gayriaskeri statüdeki adaları provokatif bir şekilde ziyaret etmesi ve geçtiğimiz gün Yunan Meclisi tarafından yeni bir silahlanma programının daha kabul edilmesi dikkati çekici olmuştur. Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve ayrıca Batılı devletlerin bizzat kendisi tarafından Yunanistan'ın yaptığı bu hukuksuz davranışlar sadece dikkate alınmamakla kalmamış, üzerine bir de kışkırtma, cesaretlendirme ve bu politikaları destekleme çabaları söz konusu olmuştur. Yaşanan bu gelişmeleri dikkatle takip etmekle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi olarak alınacak karar ve atılacak her türlü adımda, milletimizin ve devletimizin hak ve menfaatlerinin savunucusu olacağımızı Gazi Meclisimizden bir defa daha tekraren beyan ediyoruz. Türk-Yunan ilişkilerinde hukukun ve aklıselimin öncelenmesi gerektiğine inanıyoruz."