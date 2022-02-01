AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile ilgili Türkiye'deki 3 büyük sendikanın olumsuz yaklaşımı ve refleksi olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin topladığı 20 bin imzalı dilekçeyi TBMM'ye sunmak için Meclis önünde bir basın açıklaması yapmak istediğini aktaran Altay, "Maalesef kendilerini yetiştiren öğretmenlerini coplayan, tekmeleyen Türk polisi bugün iyi bir sınav vermemiştir. Polis de bizimdir, öğretmenler de bizimdir." dedi.

Öğretmenlerin teklifi eksik ve yetersiz bulduğunu dile getiren Altay, "Öğretmenlerimiz rütbe istemiyor, öğretmenlerimiz toplumda hak ettikleri saygın değere kavuşmak istiyor. Kalem tutan ellere copla saldırmanın ayıbını emniyet teşkilatımızın, kahraman Türk polisimizin bir daha Türkiye'ye yaşatmamasını rica ediyorum. Türk polisi bugün öğretmenine cop ve tekme vurmak suretiyle kendisine yakışmayan bir tutum sergilemiştir. Biz bu emirlerin nerelerden verildiğini de biliyoruz. Vakti zamanı gelince bunların hesabının sorulacağını da kayıtlara geçirdim." diye konuştu.

Meclisin küresel iklim değişikliği raporu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, araştırma komisyonunun küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla ilgili 850 sayfalık rapor hazırladığını anımsattı.

Raporda emeği geçen milletvekillerine teşekkür eden Elitaş, " Türkiye, iklim değişikliğiyle ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. 2009 yılında Kyoto Protokolü'nü belki de dünyada ilk defa kabul eden ülkelerden biri olarak tarihe geçmiştir. Türkiye bulunduğu coğrafyada küresel ısınmanın ve küresel iklim değişikliğine sebep olan unsurların bertaraf edilmesi, en aza indirilmesiyle gerekli düzenlemeleri yapan bir ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yarın Genel Kurul'da görüşüleceğini belirten Elitaş, "Muhakkak eksikleri vardır, yanlışları vardır ama bir yasa olarak düzenlenmesi de önemli bir gelişmedir, önemli bir unsurdur. Katkı sağlayacak tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine teşekkür ediyorum." dedi.

"Çiftçilere doğrudan destek ödemelerindeki artış yetersiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, toplumun tüm kesimlerindeki sorunların ve ekonomik sıkıntıların artarak devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçilere yapılan doğrudan desteğin 3,2 milyar lira artırıldığını açıkladığını anımsatan Usta, "Buradaki artış sadece yüzde 12'lik bir artış. Gübre fiyatları 4-5 katına çıkmış. Tohum fiyatları, ilaç fiyatları, mazot fiyatları, elektrik fiyatları bu kadar olağanüstü artarken dalga geçer gibi çiftçilere doğrudan destek ödemelerinde 3,2 milyar liralık yapılan artış son derece yetersizdir." diye konuştu.

Bazı televizyon kanallarındaki gündüz kuşağı yayınlarına dikkati çeken Usta, "Gündüz kuşaklarında milli, manevi değerlere aykırı, çocuklarımızın, gençlerimizin hatta yetişkinlerin ahlakını bozacak, ensest ilişkilerin, aile içi şiddetin, eşler arası ahlaksız konuların gündeme getirildiği bu programlara niye bir şey denilemiyor? Bizim Cumhurbaşkanından, RTÜK'ten beklentimiz bu gayriahlaki programları yapan kanalların disipline edilmesidir. Milli, manevi değerlerimize, aile değerlerimize sahip çıkılması gerekir, yoksa başka türlü toplumdaki birliği ve bütünlüğü sağlayamayız." diye konuştu.

"Misakımilli, bağımsızlık karakterinin ete kemiğe bürünmüş halidir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 30 Ocak'ta Muş'ta güvenlik güçleri tarafından Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu"nun başlatıldığını hatırlatarak, terörle mücadelenin kararlı ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Misakımillinin kabulünün 102'nci yıl dönümü olduğunu anımsatan Akçay, "Misakımilli, Türk milletinin bağımsızlık karakterinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Misakımilli, Türk devletinin egemenliğinin hududunu Sevr ile çizmeye çalışan işgalcilere verilen en büyük cevaptır. Misakımilli, Türk milletinin ebedi vatanında ilelebet var olacağının ilanıdır." dedi.

"Adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edildi"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise tutuklanmış bütün milletvekillerinin serbest bırakılması ve davaların sil baştan yapılması gerektiğini öne sürdü.

Türkiye'nin Rusya'dan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde en fazla dava başvurusu olan ülke olduğunu dile getiren Oluç, şunları kaydetti:

"Bu, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor ama çıkan kararlarda da durum vahim. Türkiye hakkında 2021'de 78 karar verilmiş. Bu 78 kararın 31'inde ifade özgürlüğü, 22'sinde adil yargılanma ihlali kararı verilmiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki '2021 yılında 66 bin 121 bireysel başvuru yapıldı ve bunun yüzde 73'ünden fazlası adil yargılanma meselesinin ihlalinden kaynaklanıyor.' Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, Anayasa Mahkemesi de Türkiye'de adil yargılanma hakkının açıkça ihlal edildiğini çok net bir biçimde vurguladı."