Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı - Haberler
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Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çelik, Twitter'daki mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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