AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kadınımızın sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan daha etkin bir noktaya gelmesi yönündeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu noktada etkin ve kararlı çalışmalarımızı yeni düzenlemelerle geleceğe taşıyacağız." dedi.

Tbmm Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi'nde Türk dünyasının gelecek vizyonu adına tarihi kararlar alındığını, Konseyin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin tarihi ve köklü bir dönüşümü ifade ettiğini söyledi.

Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündeme alınması, Macaristan'ın mevcut gözlemci statüsünü sürdürmesi ve Türkmenistan'ın ilk defa gözlemci olarak zirveye katılmasının önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Akçay, "Zirvede kabul edilen Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi ve 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı Stratejik Yol Haritası doğrultusunda küresel ve bölgesel düzeyde atılacak adımlar, 21'inci yüzyılın ve gelecek yüzyılların istikametini belirleyecektir. Türk Devletleri Teşkilatı dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla gelecek yıllarda bölgesel bir organizasyon olmaktan çıkıp küresel bir birlik haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kutladı.

"Döviz lobileri kazanıyor, halk yoksullaşıyor"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Seyit Rıza'nın ölümünün 84'üncü yıl dönümü olduğunu ifade ederek, "Aradan geçen 84 yıl boyunca Seyit Rıza hala inancımızda yaşıyorsa onu öldüren zihniyeti sorgulamanın zamanı geldi, geçiyor. Geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması ise bu yaralara tabii ki en büyük dermandır." diye konuştu.

Ahmet Kaya'nın ölümünün 21'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Beştaş, "Mezarında onu hala linç etmeye çalışan zavallılara dert olsun. Onu asla unutmayacağız." dedi.

Ekonomi politikalarının ülkeyi uçuruma sürüklediğini ileri süren Beştaş, "Kardeşinize yetki verin, ekonomiyi uçuracağım' diyen iktidar doları uçuruyor. Dolar uçarken döviz lobileri kazanıyor, halk yoksullaşıyor. AKP-MHP, kendisinden önceki sağ iktidarlar gibi 70 sente muhtaç etmeye devam ediyor." dedi.

"Kadına şiddet sorununu çözmek için niye vakit bulamıyorsunuz?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ahmet Kaya'yı 21'inci ölüm yıl dönümünde andıklarını dile getiren Özel, "Bu topraklardaki tüm dillerin, tüm kimliklerin başımızın üstünde yeri olduğunu hatırlatıyor, tüm farklılıklara tahammül edilen bir iklimin tesis edilmesini temin edeceğimizin sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Başak Cengiz cinayetinin ardından yaptığı "kadına şiddetle çok geniş alanda mücadele edilmesi gerektiğine dair açıklamasını anımsatan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmaya vakit buluyorsunuz da ileri geri sözler kullanmaya vakit buluyorsunuz da 19 yıllık iktidarınızda kadına yönelik şiddet sorununu çözmek için niye vakit bulamıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikleri günden beri kadın cinayetlerinin azalması, önlenmesi yönünde parmaklarını oynatmayanlar, çekilme kararıyla kanunun uygulayıcılarına zımni talimatlar verdiklerinin ve bunların kadınları daha güvencesiz kıldığının farkında değiller mi acaba?" diye sordu.

"Koruma mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun kabul edilmesiyle dilde, fikirde, iş birliği şiarına bir adım daha yaklaşıldığını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir. Onun sayesinde Türkiye dünyada bir güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuştur. Bize güç veren Türkiye'nin güçlenmesidir. Bu nedenle her birimiz Erdoğan'a minnettar olmalıyız." ifadelerini hatırlattı.

Özkan, "Türk dünyasının bizlere olan güveniyle inşallah Türkiye bölgesel ve küresel güç olmaya, milletimizi, refah ülkesi Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Başak Cengiz'in hunhar, sinsi bir cinayetle hayatına son verilmesinin yüreklerini dağladığını söyleyen Özkan, şöyle devam etti:

"Bütün bu cinayetler, AK Parti'nin bugüne kadar hem anayasal hem yasal reformlarla kadınlarımızı koruma noktasında yaptığı düzenlemelerin ve kararlı duruşumuzun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz medeniyetimizden ilham aldığımız, kadınlarımızın hak ettiği standartları ve koruma mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kadınımızın sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan daha etkin bir noktaya gelmesi yönündeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu noktada etkin ve kararlı çalışmalarımızı yeni düzenlemelerle geleceğe taşıyacağız."

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Özkan'ın konuşmasındaki "kadınlarımız" ifadesine itiraz ederek, "Kadınlar kimsenin değil. Nasıl biz, 'erkeklerimiz' demiyorsak, erkekler de 'kadınlarımız' diye konuşmasın. Biz, bunu HDP'li kadınlar olarak reddediyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel de Beştaş'a katıldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ise partisinin kuruluşundan bugüne kadın temsilini en yüksek oranda sağlayan, pozitif ayrımcılığı parti tüzüğü haline getiren bir hareket olduğunu belirtti.

"Nüfusun yaklaşık üçte biri sosyal yardımlara muhtaç"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Naci Bostancı'ya AK Parti Grup Başkanı olarak TBMM'nin uzlaşma kültürüne sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Programı'na göre sosyal yardım alan hane sayısının bir önceki seneye göre 3 milyon 347 bin arttığına işaret eden Dervişoğlu, "Her hanede ortalama 4 kişinin yaşadığını kabul edersek, 25 milyon kişi geçinemediği için devletten sosyal yardım almaktadır. 'Bolluk var, yoksulluk yok' dediğiniz ülkede nüfusun yaklaşık üçte biri sosyal yardımlara muhtaç halde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Eserinizle övünebilirsiniz." diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin yanında kadına hakaretlerin de söz konusu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Siyasetin dili de başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde ziyadesiyle kirlenmiştir. En son Sayın Genel Başkanımız şahsında İYİ Parti'ye 'ahlak yoksunu' demişlerdir. Kendisine Jean-Jacques Rousseau'nun bir sözüyle cevap vermek istiyorum; 'Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de anlayamazlar'. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanını üslubunu düzeltmeye davet ediyorum." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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