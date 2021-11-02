TBMM Genel Kurulunda, İyi Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda önce İYİ Parti'nin "buğday ithalatına" ilişkin grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'de her geçen gün buğday ithalatının arttığını savundu. Ataş, Türk çiftçisinin hakkı olan paranın yabancı çiftçiye gittiğini, AK Parti iktidarının Yunan çiftçisine bile Türk çiftçisinden fazla destek verdiğini ileri sürdü.

HDP'nin, "resmi merciler tarafından kadınlara yönelik şiddete" ilişkin grup önerisi üzerine söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise kadın cinayetlerin sürekli arttığını, sorunun erkek şiddetiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Güzel, kadınlara yönelik şiddetin bizzat devlet görevlileri tarafından yapıldığını iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de partisinin, "Çatalca ve Silivri ilçelerinde bazı mahalle, köylerin yaşadığı sorunlara" ilişkin grup önerisi üzerine konuştu.

Çatalca ve Silivri'de geçen hafta çeşitli temaslarda bulunduğunu anlatan Hamzaçebi, bu ilçelerdeki bazı köylerde 500 yıldır vatandaşların yaşadığını ve bu vatandaşlardan bazılarının mülkiyet sorunu olduğunu söyledi.

Hamzaçebi, bazı köylerde vatandaşların tapularını alamadıklarını, istenen ecrimisil rakamlarını karşılayabilmelerinin mümkün olmadığını ve adeta işgalci muamelesi gördüklerini ileri sürdü. Hamzaçebi, her iki ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarının çözülmesini istedi.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriyle ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin görüşülmesi gündemin ön sırasına alındı.

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