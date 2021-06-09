TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya ilişkin, "Anlı şanlı kadın derneklerinin, mor halkalarıyla meşhur kadın derneklerinin, feminist iddiasında olan derneklerin sesinin çıkmamasını tam bir ilkesizlik örneği olarak görüyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya ilişkin, "Anlı şanlı kadın derneklerinin, mor halkalarıyla meşhur kadın derneklerinin, feminist iddiasında olan derneklerin sesinin çıkmamasını tam bir ilkesizlik örneği olarak görüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ölüm yıl dönümünde Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, "Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira... Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin." dediğini belirten Dervişoğlu, bunun bir cumhurbaşkanına yakışan beyan olmadığını söyledi.

Borçların yapılandırıldığını anımsatan Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi müteahhitlerin sıkıntısıyla meşgul. Müteahhitleri sen doyuracaksın da garibanı muhalefet doyuracaksa bunun anlaşılabilir bir yanı yoktur. İlla böyle bir iddianın sahibiyse Cumhurbaşkanı, Türkiye'de milletin önüne sandığı getirir, aç kalan vatandaşımızı doyurma görevini de yeni iktidar olarak biz yerine getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve minnetle andı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun araştırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini dile getiren Bülbül, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde bilim insanlarının yönlendirmesi sonucu atılacak adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve bu kapsamda yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti.

"7 Haziran 2015 seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hiç unutulmamış"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Mardin'in yetkililerin karıştığı suçlarla anılan bir şehir haline geldiğini ileri sürerek, "Mardin'de acayip şeyler oluyor. Bu iş, kayyum atamasıyla, Vali Mustafa Yaman'la başladı ve bugüne kadar da sürdü." dedi.

Medyada kirlenme yaşandığını öne süren Oluç, medya sahipliği izleme raporlarına göre Türkiye'deki basın yayın organlarının çoğunun medya haricinde faaliyet gösteren ticari şirketler bünyesinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor." açıklamasına değinen Oluç, "7 Haziran 2021'de kapatma davası açılarak, 7 Haziran 2015 seçimleri hatırlatılmak isteniyor ve bu bir siyasi intikam davasıdır, demiştim. Sayın Turan, 'Öyle değil, tesadüf oldu' demişti. Neyse Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı beni doğruladı. 7 Haziran 2015 seçimi belli ki Adalet ve Kalkınma Partisinde hiç unutulmamış." değerlendirmesinde bulundu.

"Getir sandığı, yapalım seçimi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM'nin tüm siyasi partilerin mutabakatıyla Marmara Denizi'nde yaşanan çevre felaketine el atmasını çok olumlu karşıladıklarını belirterek, "Aynı Meclisin, devletin ve siyasetin ahlaki çürümüşlüğüne el atma zamanının da çoktan gelip geçtiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Altay da konuşmasında Erdoğan'ın "Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin." sözlerini anımsatarak, "Sayın Erdoğan'a, Meclis'in arkasında bir Ayrancı Pazarı var. Akşam dörtte oraya gitmesini tavsiye ederim. Saat dörtten sonra pazardan artıkları toplayan Ankaralıları orada görmesini tavsiye ederim. Açlıktan intihar eden insanların feryadına kulak vermesini tavsiye ederim. Komedi gibi ya 'Siz doyurun' diyor. Getir sandığı, yapalım seçimi, millet aç mı değil mi görelim. Getir sandığı, bakalım ülkede nasıl herkesin karnı tok, sırtı pek oluyor görelim. Getir sandığı, millet huzur bulsun, refaha kavuşsun." görüşünü dile getirdi.

"Bu karaktersizlik değil, bunların tam karakteri oldu artık"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da tüm şehit öğretmenleri ve vefat yıl dönümünde şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle andığını belirterek, "Devletimize 'katil' deme hadsizliğine düşenlerin, gençlerimizi, öğretmenlerimizi, insanımızı şehit eden hain terör örgütüne 'katil' diyememelerini ve yol arkadaşlarına ses çıkarmamalarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya işaret eden Turan, "Bizim en büyük gücümüz, ülkemizin birliği ve beraberliği. Dil, din, ırk, kılık, kıyafet, yaşam şekli, ayrım yapmaksızın tüm kadınlarımız, tüm vatandaşlarımız başımızın tacı olmalıdır." diye konuştu.

Faşist zihniyetlerin huzuru bozmasına, insana ve değerlere saldırmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bu şahsın, 'Burada sizin gibileri istemiyoruz, Gaziosmanpaşa'ya gidin' dediğini duyduk. Bunun anlamını biliyoruz. Nişantaşı kimin, Gaziosmanpaşa kimin? Kızılay da Altındağ da Diyarbakır Bismil de Trabzon Sürmene de Çanakkale Gelibolu da hepimizindir, 84 milyonundur. Farklı siyasi partide yer aldıkları için 'Onlara selamı sabahı kesin. Sofralarına oturmayın' diyen siyasilerin, bugün bir daha aynaya bakmasını, bu dilin milletimize faydası olmadığını hatırlatmasını tüm Meclisin takdirine sunuyorum. Anlı şanlı kadın derneklerinin, mor halkalarıyla meşhur kadın derneklerinin, feminist iddiasında olan derneklerin sesinin çıkmamasını tam bir ilkesizlik örneği olarak görüyorum. Karaktersizlik örneği diyeceğim ancak bu karaktersizlik değil, bunların tam karakteri oldu artık. Kadın dediklerinde kendi kadın kriterleri, insan hakları dediklerinde kendi tarzı gibi yaşayan, düşünen insanların hakları gibi algılamalarını tüm kamuoyumuzun takdirine sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz