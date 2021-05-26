TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, AK Parti hükümetleri döneminde yaşanan "kadrolaşmalar, hukuk dışı atamalar ve liyakate dayalı olmayan personel alımlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her vatandaşın Anayasa'nın kendisine tanıdığı hak nedeniyle eşit, etkin ve yeterli kamu hizmetinden yararlanma hakkına sahip olduğunu belirterek, "2002 yılında iktidara gelmesiyle tüm kadrolar önce FETÖ denilen hain örgüte teslim edildi. 2014 yılında FETÖ'nün güçlenip de tüm ülkeyi ele geçirmeye kalkması üzerine milletin ferasetiyle bu kötü gidişe dur denilip darbe önlendi ve FETÖ'cüler devlet kadrolarından tasfiye edilmeye başlandı." dedi.

Devlet ve millet düşmanı bu hain örgütün devletten tasfiyesini kendilerinin de desteklediğini ifade eden Bahşi, "Tüm kurumların ve özellikle yargı kurumunun temizlenmesi konusunda desteğimizi de açıkça gösterdik. Ancak boşaltılan bu kadrolara daha sonra liyakatsiz parti militanlarının doldurulmaya başlamasını görmeye başladık." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise 18 yıllık AK Parti iktidarlarında çalışma hayatındaki yaklaşımın özetinin "çalışana değer vermek, emeğin değerini artırmak ve emek kesimini haklarıyla buluşturmak" olduğunu belirtti. İşçi, memur, emekli, engelli, kadın, genç tüm başlıklarıyla beraber çalışma hayatını daha verimli ve daha yüksek standartlara eriştirmek için bu yıllar içerisinde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Yegin, "Önergede kamuya alımlara dair bazı haksız ifadelerin ön plana çıktığını gördük. Oysa kamuda yapılan personel alımları mevzuatımızda açık bir şekilde belirtilmiştir." dedi.

Kamuya personel alımı şartlarını ve alım yöntemlerini anlatan Yegin, "Görüldüğü gibi tüm alımlar sınırlı sayıda kullanılan istisnai atamalar dışında sınav şartına bağlanmış ve objektif olarak yapılan atamalardır. Bu sınavların her biri ÖSYM tarafından dikkatle takip edilen, dolayısıyla bu sınavlara giren binlerce, milyonlarca kişiyle rekabet ederek bu sınavları geçen ve kamu görevlisi olmayı hak edenlerin liyakatsiz olduğunu ima etmek, bu kardeşlerimize yönelik büyük bir haksızlıktır." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin "siyaset, bürokrasi, mafya arasındaki kirli ilişkileri, suçları ve sorumluları açığa çıkarmaya" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 1990'lı yıllarda ve 2015 sonrasında aktif olan organize suç örgütü mensubu bir kişi tarafından sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar olduğunu hatırlatarak, "Bu iddialarda bazı eski kamu görevlilerinin, halen görevde olan bazı şahısların, kamuoyunda bilinen bazı kişilerin suça karıştıkları; kişi kayırma, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi çok önemli suçlarla karşı karşıya kaldıkları kamuoyunda oldukça yer alıyor." diye konuştu.

Kenanoğlu, HDP olarak söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkartılması, ilgili suçlar ve bu suçlanan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması ve bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir sürecin işletilmesi için bir Meclis araştırma komisyonunun kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 30'u ulusal, 13'ü bölgesel, 312'si yerel olmak üzere toplam 355 mafya tipi organize suç örgütüyle mücadele edildiğini, bunlarla ilgili işlem yapıldığını ve bu kapsamda da 693 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kapasitesi ve performansı artan narkotik birimlerinin 292 uyuşturucu suç örgütünü deşifre ettiğini ve 3 bin 483 şüpheliye de adli işlem yaptığını belirten Özdemir, 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 2 ton kokainin ele geçirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin "başta 10 bin dolar maaş aldığı belirtilen siyasetçi olmak üzere organize suç örgütleriyle maddi ilişki içine giren siyasetçilerin tespitine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, suç örgütleriyle maddi ilişki içine giren siyasetçilerin varlığının sadece Türkiye açısından değil, bütün ülkeler açısından çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanının yapmış olduğu açıklamada 'bir siyasetçinin bir suç örgütünden ayda 10 bin dolar maaşa bağlandığı' ifade edilmektedir ancak Sayın Bakanın açıklaması böyle bir vakanın varlığından daha tehlikelidir çünkü bu bir şantaj ve tehdit üslubu taşımaktadır, devlet ricaline bu üslup yakışmaz, bu üslup bir mafya üslubudur. Mafya ile devlet veya suç örgütleri ile devlet arasındaki ilişkilerin çok yoğunlaştığı zaman ortaya daha tehlikeli bir durum çıkar. Nedir o tehlikeli durum? Hükümet yetkilileri suç örgütlerinin bir parçası haline gelirse ona mafya devleti denir. Bunun dünyada değişik örnekleri vardır."

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye'nin uzun zamandır çok yönlü saldırıların hedefinde olan bir ülke olduğunu ancak tüm bunlara rağmen Türkiye'nin bölgesinde huzurun, barışın, istikrarın teminatı, güçlü ve güvenilir bir ülke olmak noktasında emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bugünlere kolay bir şekilde gelmediklerini, birçok mücadeleyi ortaya koyduk ve birçok badireyi atlattıklarını vurgulayan Cora, "Son yıllarda sadece PKK, DAEŞ, YPG/PYD, FETÖ ile değil bilumum organize suç örgütleriyle mücadele etmiş ve bu mücadelede de başarılı olmuş bir iktidar söz konusudur. Tabii bu başarılar karşısında mevzisini kaybedenler, hedeflerini gerçekleştiremeyenler saldırıya geçmişlerdir." diye konuştu.

İçeride ve dışarıda bu durumdan rahatsız olanların olduğunu dile getiren Cora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii Türkiye üzerinde planı olan küresel güçlerin temsilcilerinin, ülkemize yönelik asimetrik ve sistematik saldırıları hiçbir şekilde sona ermeyecektir. Kendi yerli ve milli silahlarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptıkça, savunma sanayimizi güçlendirdikçe, Doğu Akdeniz'deki oyunları bozup Libya ile mutabakat yaptıkça, Suriye'deki Türkiye'nin varlığını, bütünlüğünü korudukça yine aynı şekilde Karabağ'da bir oyunu bozdukça bundan rahatsız olanlar, bundan dolayı Türkiye'ye karşı sürekli operasyon çekmeye çalışanlar olacaktır.

Son zamanlarda özellikle Türkiye düşmanı bir ülkeye kaçan firari bir müfterinin iftiralarıyla beraber ve onun karalamalarıyla hiçbir şekilde Türkiye'nin gündemi esir alınamaz. Bu kaset siyasetinden, bu video siyasetinden, bu kayıt dışı siyasetten vazgeçin, buradan size ekmek çıkmaz. Biz ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Gocunacak yaramız yoktur, açılacak aramız yoktur. İçişleri Bakanımız bu tür illegal yapılar, kerameti kendinden menkul sananlar ve belirli şekilde mevzi elde etmeye çalışan şahıslarla korkusuzca mücadele etmiştir, bunların ümüğünü sıkmıştır, nefeslerini kesmiştir, yaşamı onlara zehir etmiştir."

CHP grup önerisi yapılan oylamayla kabul edilmedi.

Genel Kurulda, bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tekliflerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay