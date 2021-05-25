TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kudretli bir devlettir, herhangi şekilde kire bulaşmaz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kudretli bir devlettir, herhangi şekilde kire bulaşmaz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Bu iddialar muteber midir, değil midir bilmiyorum ama bu iddiaların vahim olduğu muhakkak." dedi.

Milletin gözünün, Meclisin konuyla ilgili neler yapacağına döndüğünü söyleyen Dervişoğlu, "Anlaşılan o ki savcılar, bu konuyla alakalı bir yerden gelecek telefonu bekliyor. Türkiye bu ciddi iddialar karşısında çaresiz bir devlet gibi davranamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, TBMM'den başlayarak bu konuların görüşülmesi, soruşturulması ve bu iddiaların açıklığa kavuşturulması noktasında vaziyet alması icap eder." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, devlet yönetimlerinde ekonomik sorunların olabileceğini dile getirerek, "Ekmek yoktur, buluruz. AŞ yoktur, yaparız. İş yoktur, yaratırız. İş ki devlet kirlenmesin, çürümesin, vatandaşın devlete ve onu yönetenlere olan güveni sarsılmasın. Devleti kirletir, çürütür, devlet-vatandaş arasındaki güven iklimini kaybedersek her şeyi kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde vahim bir manzarayla karşı karşıya kalındığını belirten Altay, "Siyaset kurumunun hiç şüphesiz bir yeraltı suç örgütünün mensubunun ya da liderinin iddialarına, önüne arkasına bakmadan atlaması doğru değil. Bunu araştıracak olan yargıdır. Saraya çağrım, bu hassas dönemde yargının elini bağlarsan, gözünü bantlarsan Türkiye'yi bir felakete sürüklersin. Yargıyı serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu" sözünü hatırlatan Altay, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, TBMM'yi töhmet altında bırakmaya hakkın ve haddin yoktur. Biz töhmet altındayız. TBMM Başkanı Sayın Şentop size sesleniyorum, Meclisin saygıdeğer üyelerini itham altında bırakan İçişleri Bakanı'na bir laf etmeyeceksen, o koltuk sana haramdır. İçişleri Bakanı, kendisiyle ilgili iddiaları temizler, aklanır, aklanmaz. Bunun yolu da şüphesiz Yüce Divan'dır ama şunu belirtmek isterim; devletin uyuşturucu, haraç işine, cinayetlere bulaşması, bulaşmış olması, devletimiz için kara bir lekedir."

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ise "Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kudretli bir devlettir, herhangi şekilde kire bulaşmaz. Türkiye Cumhuriyeti, sözünü ettiğiniz gibi birtakım narkoterör iddialarıyla uluslararası alanda herhangi bir şekilde yargılanamaz, suçlanamaz. Türkiye Cumhuriyeti, bu konuda gereği neyse yerine getirir." diye konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu