TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın, AK Parti'yi eleştirirken, "Bu ülkeye PKK'dan daha çok kötülük veriyorsunuz." ifadesi üzerine, "PKK'dan daha çok zarar veriyorsunuz.' ifadesi, bir dava konusudur, gereğini yapacağız. 'PKK'dan daha tehlikelisiniz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın, AK Parti'yi eleştirirken, "Bu ülkeye PKK'dan daha çok kötülük veriyorsunuz." ifadesi üzerine, "PKK'dan daha çok zarar veriyorsunuz.' ifadesi, bir dava konusudur, gereğini yapacağız. 'PKK'dan daha tehlikelisiniz.' derseniz bize zarar vermezsiniz, 'PKK'lılar iyi adamlar.' dersiniz, meşrulaştırmış olursunuz, yanlış yaparsınız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için kamu görevlisinin hukuki statüsüyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bürokraside liyakatsiz ve partizan kadroların da istihdam edilmesinin vesilesi olduğunu savundu.

Bu durumun en güncel örneklerinden birinin de İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun'un iç siyaseti ilgilendiren politik meseleleri, AK Parti'nin siyasi çıkarlarını önceleyecek şekilde istismar etmesi olduğunu aktaran Türkkan, "Hukuken kamu görevlisi olarak nitelendirilen ve kamu görevlilerinin tabi olması gereken hükümlere, yetkilere ve kısıtlamalara tabi olması gereken Fahrettin Altun'un mevcut konumu, Sovyetler Birliği zamanında var olan Komünist Partisi üyelerinden müteşekkil bir elitler topluluğu vardı, onu andırıyor. Tek adam rejiminin yaratmış olduğu olumsuz sonuçları da ortaya seriyor. İYİ Parti olarak hukuka aykırı, vatandaşın tabi olduğu kuralları yok sayan, imtiyazlı bir elit sınıfın karşısında duracağımızı kararlılıkla bir kez daha belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'nin getirdiği önergenin bir şahsı değil, bir gerçeği gündeme taşıdığını iddia ederek, "Anayasa madde 6 diyor ki; 'Hiç kimse Anayasa'dan kaynaklanmayan bir devlet yetkisini kullanamaz.' Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle çıkarılmış 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne bakıyorsunuz, Fahrettin Altun'un yetkileri ağırlıklı olarak yurt dışında Türkiye'nin iletişimiyle ilgili, yurt içinde de gazeteciler, basın mensuplarıyla ilgili görevleri var ama fiilen bir propaganda bakanı gibi, fiilen AK Parti'nin propaganda başkanıymış gibi görev yapıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İletişim Başkanı Altun'un açıklamasına rağmen aynı yalanların, yanlışların tekrar ettiğini söyledi.

Güler, "Fahrettin Altun Bey, İletişim Başkanı olarak DHKP-C'den MLKP'ye, TİKKO'ya, PKK'nın hedefinde olan bir insandır. Onun kullanmış olduğu makam araçlarını dilinize dolamanız ayıptır. Sizlerin de makam araçları var. İnsanlar, makamlar gelip geçicidir. İnsanların şahsiyetiyle ve onurlarıyla lütfen oynamayın." dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"PKK'dan daha çok zarar veriyorsunuz.' ifadesi, bir dava konusudur"

CHP'nin, "belediyelerin yurt dışı görevlendirmeleriyle" ilgili önergesi üzerinde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'de, dünyada örneği olmayan bir yöntemle insan kaçırıldığının ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'den umudunu kesmiş, evine ekmek götüremeyen insan grubuna bir organizasyonla hizmet pasaportu aldırıldığını, bu pasaportu alanların da yurt dışına gittiğini ve geri dönmediğini ifade eden Ağbaba, "Burada iki kritik yer var; belediye ve valilik hizmet pasaportu. Belediyeyi buradan çıkarırsanız bu kaçakçılık gerçekleşmiyor. Dünyada çeşitli insan kaçırma yöntemleri var, ilk kez dünya, sayenizde yeni bir insan kaçırma yöntemini görmüş oldu. Pasaport, bir ülkenin namusu, şerefidir. Pasaport öyle gelişi güzel dağıtılamaz. Sizin pasaportunuz değersizleşirse AK Parti'den giden milletvekili de sıradan vatandaş da dış ülkede itibar görmezi itibarımız zedelenir. Burada yapılan şeylerden birisi de bizim onurumuz olan pasaportumuzun itibarsızlaşmasıdır." şeklinde konuştu.

Ağbaba'nın konuşmasında, AK Parti'yi eleştirirken, "Bu ülkeye PKK'dan daha çok kötülük veriyorsunuz." ifadesine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "PKK'dan daha çok zarar veriyorsunuz.' ifadesi, bir dava konusudur, gereğini yapacağız. O başka bir şey fakat vahim olan şu: 90 yıllık bir partinin geldiği yerde, bu ifadeyi kullanabilen bir genel başkan yardımcısının, aynaya baktırılması lazım. 'PKK'dan daha tehlikelisiniz.' derseniz bize zarar vermezsiniz, 'PKK'lılar iyi adamlar.' dersiniz, meşrulaştırmış olursunuz, yanlış yaparsınız. PKK'yı, hangi parti olursa olsun bir partiyle özdeşleştirirseniz, kıyaslarsanız PKK'nın ekmeğine yağ sürersiniz. Bu mübarek ramazan gününde hak ettiğin çok fazla ama sadece 'Yazıklar olsun sana Veli Ağbaba' diyorum." ifadesine yer verdi.

Yeniden söz alan Ağbaba, "Bizim grubumuzdan kim terörist cenazesine gitmişse onun Allah belasını versin, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa, o da haysiyetsizdir. Kanıtlamazsanız namussuzsunuz. Benim teröristle ilgili bir ilişkimi bulmazsanız, siz namertsiniz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, gri pasaportla yurt dışına gidenler ve buna aracılık eden, şu anda soruşturma geçiren belediyelerden 3 tane CHP'li, 2 AK Parti'li, 1 İYİ Parti, 1 de HDP'den kayyuma geçen belediyelerin bulunduğunu anlattı.

Yurt dışına kültür amaçlı, teknik amaçlı geziler bile olsa bunların onayı için Meclis'ten "tam onay" gerektiğini belirten Demir, "Baktığımızda da tüm belediyelerdeki bütün partilere ait meclis üyelerinin ortak oylarıyla, onaylarıyla geçmiştir. Netice itibarıyla bu olay milletimizi rencide etmiştir ve ülkemizin güvenilirliğine uluslararası alanda da halel getirmiştir. Yurt dışı gezilerinin ayrıca bu şekilde gündeme gelmesi doğrusu hiç yakışık almadı." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin kargo ve motokuryelerin sorunlarıyla ilgili önergesi, müzakerenin ardından kabul edilmedi.

TBMM Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun, başkan seçimine ilişkin tezkereyi okuttu.

Komisyonun Başkanlığına, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başkanvekilliğine AK Parti Antalya Milletvekilli Tuba Vural Çokal, Sözcülüğüne AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Katipliğine ise MHP Konya Milletvekili Esin Kara seçildiği bildirildi.

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan