TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz bakanlığı yükselmek, grup başkanvekilliğini aşağı inmek olarak görmeyiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz bakanlığı yükselmek, grup başkanvekilliğini aşağı inmek olarak görmeyiz. Biz kuvvetler ayrılığına inanan insanlarız. Bakanlık da grup başkanvekilliği de Meclis başkanvekilliği de bu millete hizmet etme makamlarıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Grup başkanvekilleri, kabineye atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u tebrik ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'u işaret ederek, "Bizlerle birlikte parlamentoda görev yapmış bir arkadaşımızın, bakan olarak gelmesi bütün Meclis grubunu fazlasıyla memnun etmiştir." dedi.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alındığını anımsatan Türkkan, "Keşke daha önce istifa edebilseydi. Bu kötülüğü ülkeye yapmasaydı. Bakanı olduğu bakanlığa, kendi şirketinden ihalesiz, miktarı ne olursa olsun alım yapmak, bakanlık makamına yapılan en büyük hakarettir." ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyesinde ortaya çıkan ve daha sonra birçok belediyede iş birliğiyle yurt dışına insan kaçaklığı yapıldığının kamuoyuna yansımasıyla İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatıldığını dile getiren Türkkan, "İçişleri Bakanlığının bu vahim iddiaları soruşturup cezalandırması beklenirken işin içine bazı muhalefet belediyelerini de katarak olayı itibarsızlaştırma ve normalleştirme gayretlerini kınıyorum." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın, istifa etmediğini, bir tür teşekkür gibi görevinden alındığını savundu.

Bunun etik ve hukuki açıdan uygun olmadığını söyleyen Oluç, "Görevden alma yetmez. Bu bakan ve bakan yardımcısı hakkında soruşturma açılması gerekiyor. İktidar yanlış yönetimin yanı sıra yolsuzluk ve uygun olmayan harcamalara göz yumuyor." dedi.

"Bakanlıklar erkeklere emanet edildi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kabineye atanan 3 bakana görevinde başarı diledi.

Mehmet Muş'un, Ticaret Bakanlığına atandığına işaret eden Özel, "24'üncü dönemden beri birlikte görev yapıyoruz, mevkidaşımız ve farklı konularda tartışırız. Elbette zaman zaman gerilimler olur ama bir mevkidaşımızın, görevini layıkıyla yapan birinin, Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık görevine yükselmiş olması hepimiz açısından fevkalade memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsar Pekcan'ın yaşadığı durumun, kendisi açısından da fevkalade zor şekilde sonlandığını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Kağıt üzerinde, tercih açısından diğer görevden alınan bakanlardan hiçbir farkı yok. Bakalım AK Parti Grubu, 300 imza gerekiyor, Ruhsar Pekcan'ın görevi sırasında yapılmış işlerin soruşturulması için bir soruşturma komisyonu açma dirayetini, cesaretini gösterecek mi? O olursa başka bir şey olur, yoksa Ruhsar Pekcan'ı görevden alırsınız, o hayatına bu şekilde devam eder. Bu, çok tartışmalı, ucube sistemi deşifre eden bir durumdur."

Özel, AK Parti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye devam ettiğini savunarak, "O mantık, bakan sayısını 2'den 1'e indirdi ve AK Parti'li kadın bakanları 'aile'ye sıkıştırdı. Bu bakanlıklar erkeklere emanet edildi, kadına biçilen rol 'aile'ye hapsedildi ve tek kadın bakan 'aile' ile sınırlı kaldı." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurul salonuna bir güvercinin girdiğini belirten Özel, "Bunun çok önemli bir anlamı var. Hayvan Hakları Yasası, Mecliste 1,5 yıldır bekliyor ve hayvanlar en nazik elçilerini, güvercini bize yolladılar. Artık bütün grupların bu mesajı alması gerekiyor. Meclis Başkanının sözüydü, 2020'nin ilk işi olacaktı. Artık bu yasayı hep beraber çıkaralım, bu zarif elçinin mesajını almak lazım." dedi.

Kanun gereğince Merkez Bankası başkanlarının, Meclise yılda 2 kez bilgilendirme yapması gerektiğine değinen Özel, "Geçen yıl bir kez oldu, bu sene halen olmadı. 5 yılda bir değişecek başkan, iki yılda 4 kez değişti. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun, kayıp 128 milyar, eriyen döviz rezervi konusunda Plan ve Bütçe Komisyonunun üyelerinin tüm sorularına bir an önce açıklıkla cevap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

"Mehmet Bey kardeşimizin bakanlığı bizi gururlandırmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kabineye yeni atanan bakanları tebrik ederek, "Allah mahcup etmesin." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'un "Grup başkanvekilliğinden bakanlığa yükseldiği" ifadesini kullandığını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Biz bakanlığı yükselmek, grup başkanvekilliğini aşağı inmek olarak görmeyiz. Biz kuvvetler ayrılığına inanan insanlarız. Bakanlık da grup başkanvekilliği de Meclis başkanvekilliği de bu millete hizmet etme makamlarıdır. Bu yüzden 'Buradan oraya giden başarılı oldu, gitmeyen kaldı.' tarzı yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Mehmet Bey kardeşimizin bakanlığı bizi gururlandırmıştır. Bu başka bir şey fakat alışacaksınız, millet bu sistem içinde yeni bakanlara, yeni atananlara alışacak. CHP'nin çok uzun yıllar hayatında bakan ataması olmadığı için ancak rüyalarında, ancak yaklaşımlarında bunları ifade edebiliyorlar. Bu tarz kavgaların kimseye faydalı olmadığını da düşünüyorum."

CHP'li Özel'in, "kabinede tek kadın bakan kaldığına" ilişkin sözlerine cevap veren Turan, şunları kaydetti:

"CHP'nin tüm grup başkanvekilleri erkek, Meclis Başkanvekili erkek. Önce aynaya bakın, sonra laf yetiştirin. Kadına değer, bakan sayısıyla ölçülmez. Böyle bir yarış açarsanız, şu an CHP'nin kadın Meclis başkanvekili, kadın grup başkanvekili olmadığı gibi daha ötesinde kadın vekil sayısının oranı yüzde 12. AK Parti'nin kadın vekil oranı yüzde 18. Siz kadın kotasını Mehmet Bekaroğlu'na kullandınız. Bu yüzden kadınla ilgili konuşacak olan en son parti CHP'nin kendisidir. Kadınlarımız eşit olarak bizimle yarışmaya, beraber yol yürümeye hazırdır. Kadın sayısıyla kadının değeri ölçülmez."

Gruplar adına yapılan konuşmalarda, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz de tebrik edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra birleşime ara verdi. Verilen aradan sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu