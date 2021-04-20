TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merkez Bankasının döviz rezerviyle ilgili iddialara ilişkin, "Bu ülkede bir kuruş bile kaybolmayan Merkez Bankası kayıtları devletin elinde, hala açık şekilde görülmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merkez Bankasının döviz rezerviyle ilgili iddialara ilişkin, "Bu ülkede bir kuruş bile kaybolmayan Merkez Bankası kayıtları devletin elinde, hala açık şekilde görülmektedir. Kayıp olan bir kuruş yoktur. Tüm kayıtlar devletin elindedir. Merkez Bankası bilançosu açıktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yurt dışında dereceye giren sporcuları tebrik etti, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, eski Bakan Ayvaz Gökdemir'i rahmetle andı.

Turizmin, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu ancak hükümetin sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları görmezden geldiğini savunan Türkkan, konaklama vergisi, tanıtım ajansı katkı payı, ek vergiler ve ödemelerle sektörün daha da zor durumda bırakıldığını iddia etti.

Türkkan, pandemi sebebiyle nakit akışı sıkıntıya giren turizm sektörünün toplam kredi hacminin 110 milyar lira, kredilerin bir yıl ertelenmesinin maliyetinin 15 milyar lira olduğunu belirtti. Türkkan, hükümetin bu 15 milyar lirayı göğüsleyerek turizmcileri rahatlatmasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yurt dışında dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin son bulması gerektiğine dikkati çeken Akçay, bu gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka aktif politika izleyen bir ülke olmadığını belirtti.

Akçay, Rusya'nın, Kırım'da, Donbass'ta ve diğer mücavir alanlardaki gerilimi tırmandıran politikalardan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonlarına devam ettiğini de dile getiren Akçay, Yunanistan'ın saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 yıldır artırılmadığını anımsatarak, bin lira olan ikramiyenin asgari ücrete paralel artırılmasını, 1800 lira olmasını talep etti.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı borç durumlarına göre, gelinen noktada hanelerden bireylere, KOBİ'lerden esnafa kadar tüm Türkiye'de, vatandaşların ancak kredi alarak geçimini sağladığını ileri süren Oluç, "Aslında iktidar, borçlandırarak yönetme stratejisini sürdürmekte ve büyütmektedir." dedi.

-"Emekli ikramiyeleri 1500 liraya çıkarılsın"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yurt dışında dereceye giren sporcuları kutladı.

RTÜK'ün kuruluşunun da yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özel, üst kurulun kendisinden beklenen tarafsızlık ve parlamento adına titizlikle görev yapma ilkelerini terk ettiğini öne sürdü.

Özel, 128 milyar doların nasıl, kime, ne zaman, hangi kurdan, hangi imzayla satıldığına yönelik basit bir soru sorduklarını ve 45 gündür susulduğunu savunarak, şunları söyledi:

"AK Parti uzun süre sustu, şimdi cevaplar veriyor. Biri diyor ki 'yerinde duruyor', öbürü diyor 'hiçbir zaman böyle bir rezerv olmadı.' Bir tanesi diyor 'pandemide harcadık', diğeri diyor ki 'dış güçler saldırdı o sırada tükettik.' Nurettin Canikli çıktı bazı açıklamalar yaptı. 'Hane halkına dağıttık' diyor. Hane sayısı belli, hane halkına dağıtmış olsanız tümünü, 50'şer bin lira dağıtsanız parayı alan yok. Dediği 78 milyar doları dağıtsalar 25'er bin lira lazım, alan yok. Dünkü açıklamalarından sonra bugün başka bir açıklama yapmış. Diyor ki 'Böyle bir rezerv ancak yüz yılda bir kullanılırdı, ihtiyaç duyduk kullandık.' Hiç olmazsa kötü yönetimle tükettiklerini itiraf ediyor. Bakan, 'Artık ben yapmıyorum.' diyor. Verdiği bilgilerde dayandırdığı gizli protokolün ilgili kanun maddesi değişmiş ondan haberi yok. AK Parti ülkeyi yönetemiyor, artık ülke savruluyor, AK Parti savruluyor. Biz de bu tarihi savrulmayı ibretle takip ediyoruz."

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin düşük olduğunu ifade eden Özel, emekli ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılmasını istedi.

"Türkiye polemiklerle çok zaman kaybetti"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yurt dışında başarı gösteren sporcuları tebrik ettiği konuşmasında, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını söyledi. Turan, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Prof. Dr. Ali Özek, Hüsnü Bayramoğlu ve İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Özgür Özel'in Merkez Bankasının döviz rezerviyle ilgili sözlerine yanıt veren Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye polemiklerle, boş kavgalarla çok zaman kaybetti. Birbirimize hak ettiğimizin ötesinde ithamlarla çok zaman kaybettik. Bu ülkede bir kuruş bile kaybolmayan Merkez Bankası kayıtları devletin elinde, hala açık şekilde görülmektedir. Kayıp olan bir kuruş yoktur. Tüm kayıtlar devletin elindedir. Merkez Bankası bilançosu açıktır. Biz söyledik inanmadınız, bizim yetkililerimiz söyledi inanmadınız, kendi genel başkan yardımcınız, kendi milletvekiliniz dedi ki 'gidersiniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını dolar alım satımları nasıl, ne zaman olmuş, kaç lira almış görürler.' dedi. Bize inanmayanlar kendi partilerinin milletvekillerinin açıklamalarına baksınlar, inansınlar. Bu konuyu daha soğuk akılla, daha sakin değerlendirdiklerinde aslında devletin bir bankasına bir anlamda bir operasyon olduğunu, IMF'nin çanta taşıyıcılarının bu işi yaptığını göreceklerdir diye düşünüyorum."

Özgür Özel ise Turan'a, "128 milyar dolar, başta kabul etmiyordunuz ama şimdi artık hepiniz söylüyorsunuz, kabul etmeye başladınız satılmış. Kaçtan satılmış, ne zaman satılmış, kime satılmış? Söyleyin, devamında şu gelecek. Bugünkü kura döneceğiz. 5,50'den sattığınız doları bir tanesini satın alsanız 8,15'ten satın alacaksınız. 128 milyar dolar satın almaya kalkın devletin kaybı kaç para oluyor?" karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı