TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Aşı ve ilaç keşfi, pandemi ile baş etme yolları"; HDP'nin "Kamu gücü kullanılmak suretiyle elde edilen haksız kazanç"; CHP'nin "Çarşamba Ovası" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre Genel Kurulda bugün, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ele alınacak.

Genel Kurulda bu hafta, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

Öte yandan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra, alınan karar gereğince, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden