TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin Uygur Türkleri'ne yönelik baskıların araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grup başkanvekili Lütfü Türkkan, Doğu Türkistan'da 1950'li yıllarda yüzde 4 olan Çinli oranının günümüzde yüzde 50 seviyesine ulaştığını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin "aile planlaması" adı altında Uygur Türkü kadınları zorla doğum kontrolüne ve kısırlaştırılmaya maruz bıraktığını ifade eden Türkkan, şöyle konuştu:

"Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine karşı yürütülen eylemlerin amacı Müslüman Türk varlığını yok etmektir. Uygur Türkü erkekler esir kamplarında işkence altındayken Çin devleti onların mahremlerine, hanımlarının, kızlarının bulunduğu evlere Çinli erkek memurları sözde 'Kardeş Aile Projesi' adı altında yerleştiriyor. Bu, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklıktır. Bu mezalime karşı sessiz kalan kim varsa, bu zulüm karşısında susan kim varsa Müslüman Türk Uygur halkının çektiği bu zulmün vebalini ilanihaye boynunda taşıyacaktır."

Türkkan, TBMM'ye yakışanın, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü karşısında ortak bir iradeyi ortaya koymak olacağını belirtti.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da Uygur Türklerinin yıllardır artan baskılara ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını, Çinli yetkililer tarafından "yeniden eğitim kampı" adı verilen kamplarda akıl almaz işkencelere tabi tutulduklarını söyledi.

Uygur Türklerinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tutuklandığını dile getiren Köksal, "Bu insanlar aileleriyle görüştürülmemekte ve hatta her türlü özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Bu kamplarda, maalesef, dini inanışlarından, yaşam biçimlerinden ve kendi kültürlerinden vazgeçmeleri için ağır baskılar uygulandığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz." dedi.

"Salgın koşulları elverdiği zaman Türkiye heyeti bölgeye gidecek"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise AK parti olarak soydaşların, akraba toplulukların kimliklerinin, kültürlerinin uluslararası hukuka uygun şekilde dünyanın her yerinde korunması gerektiğini söyledi.

Türkiye olarak tüm soydaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını ifade eden Uslu, şöyle devam etti:

"Sincan Uygur Özerk Bölgesinde uluslararası kuruluşların raporlarına yansıyan insan haklarına aykırı davranışlardan da endişe duyuyoruz. Kültürel ve dini bağlara sahip olduğumuz Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesine, dini ve kültürel haklarının güvence altına alınmasına, eşit vatandaş olarak huzur ve güven içerisinde yaşamalarına önem veriyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Uygur Türklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının güvence altına alınmasıyla konuyu BM'ye, İslam İşbirliği Teşkilatına ve diğer uluslararası platformlara taşımaya devam edecektir."

Uslu, Çin'in şeffaf bir tutum izleyerek uluslararası toplumun giderek artan endişelerini gidermesi gerektiğini vurguladı.

Bu hususta Dışişleri Bakanlığı'nın Çin ile görüştüğünü, Çin'in daveti üzerine Türkiye'den bir heyetin gönderilmesinin gündemde olduğunu anlatan Uslu, "Salgın koşulları elverdiği zaman Türkiye heyeti bölgeye gidecek. Bununla ilgili hazırlıklar yapılmaktadır." diye konuştu.

Öte yandan HDP'nin "Kovid-19 pandemisinin 1. yılı" ve CHP'nin "ücretli öğretmenlerin durumu" konusunda verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de ayrı ayrı görüşüldü.

Grup önerileri, yapılan oylamalar sonucunda kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen