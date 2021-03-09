TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

09.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:42
TBMM Genel Kurulu

Meclis Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" ile uluslararası sözleşmeler ele alınacak.

Meclis Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" ile uluslararası sözleşmeler ele alınacak.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre, TBMM Genel Kurulunda, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa teklifleri görüşülecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet olaylarına işaret ederek, bu durumun tüm dünyanın sorunu olduğunu bu sorunla topyekun bir mücadele gerektiğini belirtti.

Tek bir kadının dahi burnunun kanamaması için mücadele verdiklerini belirten Gözgeç, Türkiye'de bugüne kadar yaptıkları kanuni düzenlemelerin, birçok ülkeden çok daha ileri düzeyde olduğuna dikkati çekti.

"Şiddetin oluşmaması için şiddeti doğuran sebeplerle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diyen Gözgeç, bu nedenle de ailenin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Gözgeç, "Sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu bir ailede yetişen çocuk şiddet uygulayabilir mi? O yüzden, biz 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum.' diyoruz." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kadın Acil Destek Uygulamasında (KADES) Türkçe'nin yanı sıra, Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dil seçenekleriyle hizmet verildiğini ancak bu dillerin arasında Kürtçe'nin olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin kadın milletvekillerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin imzası bulunan "Siyasette Eşit Temsile Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunduğunu söyledi.

Gelecek günlerde bu konu üzerinde parlamentodaki siyasi partilerle görüşeceklerini dile getiren Özel, "Teklifimiz, siyasette eşit temsili, 8 Mart'ın da resmi tatil olmasını öneriyor. Bunu, bütün siyasi değerlendirmelerden, polemiklerden uzak parlamentodaki bütün kadın milletvekillerine emanet ediyoruz." dedi.

Genel Kurulda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi kabul edildi.

Kabul edilen önerge üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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