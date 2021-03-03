TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini destekliyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Evlat acısıyla yanan Diyarbakır anneleri, küçük yaşlarda dağa kaçırılan evlatlarının nöbetini tutmaktadır. Kürt kadınları, PKK'nın genç yaşlarda dağa kaçırdığı yavrularının acılarını kuşaktan kuşağa aktaracaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, grup başkanvekillerine söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarına değindi. BM kayıtlarına göre 1 milyon Müslüman Türk'ün toplama kamplarında tutulduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Zalim Çin yönetiminin bütün insani değerleri yok sayan, hak ve hürriyetleri ayaklar altına alan büyük bir saldırısıyla karşı karşıyayız. Bu bir insan avıdır ve hedefinde yalnızca Türklük ve Uygur Türkleri vardır." diye konuştu.

Doğu Türkistanlı insanların akla gelmez yöntemlerle katledildiğine ve bu zulümlere karşı çaresiz olduklarına dikkati çeken Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Neredesiniz, her fırsatta kendisini Türk milliyetçiliğinin temsilcisi ilan edenler? Neredesiniz, Kudüs'te ve Mısır'da Müslümanlara yapılanları kendilerine kırmızı çizgi ilan eden AK Parti yetkilileri? Neredesiniz, kendilerini Müslüman olarak gören İslam ülkelerinin yetkilileri? Neredesiniz Türk cumhuriyetleri? Doğu Türkistan için 22 ülkeden ortak bildiri yayımlandı? Neden içlerinde bir İslam ülkesi yok. Neden içlerinde hiçbir Türk cumhuriyeti ve Türkiye yok? İYİ Parti olarak bu tablodan mustaribiz. Hiç kimse timsah gözyaşları dökmesin, herkes elini taşın altına koysun."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise TÜİK şubat ayı enflasyon rakamlarına değinerek, açıklanan verilerin "hormonlu veriler" olduğunu ileri sürdü.

TÜİK başkanlarının sürekli değiştirildiğini belirten Oluç, "TÜİK başkanlarını ne kadar değiştirirseniz değiştirin, tutmuyor. Aralarında akademisyen ve ekonomistlerin de bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı veriler, TÜİK verilerinin iki katı oranında. TÜİK verilerinin, gerçekleri yansıtmadığını herkes biliyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 3 Mart 1924 tarihinde en önemli devrim kanunlarının yapıldığını söyledi. Bu tarihin, dünyaya, hem laik hem de Müslüman olunacağının gösterildiği bir tarih olduğunu vurgulayan Altay, Gazi Mustafa Atatürk başta olmak üzere devrim kanununda emeği geçen herkesi minnet ve rahmetle andığını dile getirdi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine de değinen Altay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının tam tersi açıklamalar yapıldığını ileri sürdü.

Altay, "S-400 meselesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı ve saray sözcülerinin açıklamalarından hangisine inanacağız? S-400'lere verilen 2 veya 2,5 milyar dolar para bu Meclis'in hazırladığı bütçeden sağlanıyor. Harcanan paranın akıbetini öğrenmek ve bunu denetlemek, parti ayrımı yapmadan bütün milletvekillerinin, tarih ve milletimize karşı sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak reform yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "18 yıldır yaptığımız yasal ve anayasal reformlar, hamdolsun ülkemizin demokratik standartlarını yükseltmiştir. Avrupa Konseyi müktesebatıyla uyumlu, milletimizin hak ettiği, hukukun üstünlüğü anlayışına uygun nice mesafeler aldık." dedi.

AB müktesebatını, milletin hakkı olduğu için adım adım hayata geçireceklerini ifade eden Özkan, atılan adımlarda, toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerinin altını çizdi.

Diyarbakır HDP il binası önünde çocuklarına kavuşmak için eylem yapan Diyarbakır annelerinin durumuna da değinen Özkan, "Bu eylemlerinin 550. günündeyiz. Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini destekliyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Evlat acısıyla yanan Diyarbakır anneleri, küçük yaşlarda dağa kaçırılan evlatlarının nöbetini tutmaktadır. Kürt kadınları, PKK'nın genç yaşlarda dağa kaçırdığı yavrularının acılarını kuşaktan kuşağa aktaracaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta