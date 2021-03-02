TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İnsan Hakları Eylem Planı 18 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz anayasal ve yasal reformlara işlerlik kazandıracak ve vatandaşlarımızın arasında hukuka, yargıya ve kardeşlik hukukuna güveni artıracak yeni bir reform olarak inşallah yakında hayata geçecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İnsan Hakları Eylem Planı 18 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz anayasal ve yasal reformlara işlerlik kazandıracak ve vatandaşlarımızın arasında hukuka, yargıya ve kardeşlik hukukuna güveni artıracak yeni bir reform olarak inşallah yakında hayata geçecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Şırnak'ta şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü de kutlayan Dervişoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısının ardından pandemiyle ilgili alınan kararları açıkladığını belirten Dervişoğlu, açıklamanın milletin tamamınca tam olarak anlaşılmadığını savundu. Dervişoğlu, "Hükümet, pandemi sürecini en başından beri belirsizlik içerisinde götürmektedir. Kararların açıklanması ne kadar beceriksizlikse alınan kararların zayıflığı da o denli yetersizdir." diye konuştu.

Çin'in Doğu Türkistanlılara karşı gerçekleştirdiği mezalimi defalarca kınadıklarını ve Meclisin de bu konuda ortak bir kararlılık sergilemesini istediklerini anlatan Dervişoğlu, soykırım niteliğindeki mezalimin kınanması için TBMM Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Dervişoğlu, bu konuda sadece Meclisin adım atmasının yeterli olmayacağını, hükümete de sorumluluk düştüğünü ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, konuşmasının başında şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut'a rahmet, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

Bülbül, 1-7 Mart'ın Yeşilay Haftası olduğunu hatırlatarak, madde bağımlılığının tüm dünya için sorun haline geldiğini belirtti. Bülbül, tüm bağımlılıklara karşı bilinçli olmak gerektiğini dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisinde demokrat ve cumhuriyetçi 180 milletvekilinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'yle ilgili bir mektup gönderdiğinin kamuoyuna yansıdığını aktaran Bülbül, bu mektupta Türkiye'ye yönelik eleştiriler olduğunu söyledi.

Bülbül, ABD'nin Türkiye'ye yönelik baskıyı artırmak noktasında ciddi bir politika izlediğini ve dünyayı Soğuk Savaş dönemindeki mantıkla değerlendirerek, "Ya benden olacaksınız ya da benim düşmanım olacaksınız" şeklinde yorumlamak yoluna gittiğini ve bunun tarihi bir hata olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ABD dahil olmak üzere Batı ile iyi, hakkaniyetli ve karşılıklı saygıya dayanan uluslararası ilişkilerini devam ettirmekle birlikte yine doğuda, Avrasya'da kendi hak ve menfaatlerini, alakalarını ilgilendiren meselelerde de bağımsız bir şekilde karar alabilmesi ve bu politikaların Batı tarafından saygıyla karşılanması gerektiğini vurgulayan Bülbül, şöyle dedi:

"Bunun yerine NATO üyeliğimizi gerekçe göstererek veya diğer ilişkilerimizi gerekçe göstererek Türkiye'yi tahakküm altına almaya ABD dahil hiçbir ülkenin hakkı yoktur. Bu, Türkiye'nin bağımsızlığına, istiklaline ve demokratik hukuk devleti yapısına karşı büyük bir saygısızlıktır. Bunu kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi buradan tekrar dile getiriyoruz." diye konuştu.

"İktidarın bakışında değişiklik yok"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın 20 yılda Kürtlere, Kürt siyasi temsilcilerine bakışında ve yöneliminde bir değişiklik olmadığını öne sürdü.

Erzurum Karaçoban Belediyesi Eş Başkanı'nın sabah gözaltına alındığını ve büyük ihtimalle buraya kayyum atanacağını söyleyen Oluç, "Bugüne kadar seçilmiş belediye eş başkanlarımızın birçoğunun yerine kayyum atandı, belediye meclisleri işlemez hale getirildi ve halkın iradesi yok sayıldı. Kürt halkının siyasi iradesi ortadan kaldırılmaya çalışıldı." dedi.

Oluç, 2 yılda TÜİK'e 4 başkan atandığını belirterek, kurumun Türkiye ekonomisiyle, sosyal hayatıyla ilgili verilerinin inanılır ve güvenilir olmadığını, buna da iktidarın yol açtığını iddia etti. Oluç, TÜİK'in bitirildiğini savundu.

Bakan Akar'a S-400 daveti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şehit asker Umut'un ailesine, millete başsağlığı ve sabır diledi.

Mecliste grup toplantılarının yapıldığı gün ve saatlerin belli olduğunu, bugün de CHP'nin 13.30'da grup toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı saatte İnsan Hakları Eylem Planı açıklamasını yaptığını söyledi.

Televizyonların, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kestiğini ve Erdoğan'ı gösterdiğini ifade eden Altay, CHP'nin sesinin duyulmasının önlenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Aşı konusunda dünyadaki ilk 5 ülkede olunduğuna yönelik açıklamalar yapıldığını, doğruysa bundan gurur duyacaklarını ve alkışlayacaklarını dile getiren Altay, "Aşı konusunda yolsuzluk da var ama. Bunu da bugün genel başkanımız söyledi. Geçen hafta zaten ilgili firma, genel başkanımızın söylediğini teyit etti." dedi.

Büyük devlet olmanın bedelleri bulunduğunu vurgulayan Altay, "Bir tane Filistinli kardeşimiz kovid aşısına ulaşamıyor. Türkiye bunu seyredemez. Filistinli kardeşlerimize o kovid aşısını ne yapıp edip götürmemiz lazım. Bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Altay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400 konusunda Yunanistan'ın Girit'teki S-300 modelinin uygulanacağını açıkladığını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ise "Böyle bir düşüncemiz, planımız yok" dediğini aktararak, "Devletin hangi görevlisine inanacağız." diye sordu. Engin Altay, çelişkiyle ilgili Bakan Akar'ın Meclise gelip bilgi vermesini talep etti.

"28 Şubat adeta Haçlı saldırısıydı"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 28 Şubat postmodern darbesinin 24 yıl önce milli ve manevi değerlere adeta bir haçlı saldırısı olarak gerçekleşen ve millet üzerinde ağır yaralar açmış bir darbe süreci olduğunu söyledi. Özkan, verilen zararın hala devam ettiğini, kendilerinin de bunun hesabını sormayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özkan, ülkede 29 yıl önce bir soykırım olduğunu, büyük sivil katliamlar gerçekleştiğini belirtti. Özkan, Srebrenitza soykırımında 8 bin 372 Boşnak'ın katledildiğini, yapılan etnik temizlikle neredeyse hiç Boşnak kalmadığını kaydetti. Özkan, bu soykırımın hesabını sormaya da devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti'nin bağımlılıkla mücadelede Yeşilayın desteğiyle büyük başarılar elde ittiğini vurgulayan Özkan, bu haftanın Deprem Haftası olduğuna da işaret ederek, taş üstüne taş koyan bütün hükümetlere teşekkür etti ve yapılan çalışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında da değerlendirmede bulunan Özkan, "18 yıldan beri gerçekleştirilen anayasal ve yasal reformlara işlerlik kazandıracak ve vatandaşlarımızın arasında hukuka, yargıya ve kardeşlik hukukuna güveni arttıracak yeni bir reform olarak hayata geçecek. Bu çerçevede 2021 yılının ekonomi, hukuk, insan hakları, çevre ve hayvanları koruma alanında pek çok reforma imza atacağımız yıl olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı