TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

24.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:21
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için kamu özel iş birliğiyle yürütülen projelerle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kovid-19 salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi için iktidarın, sektörle ilgili birtakım kararlar aldığını dile getirdi.

Söz konusu kararla, havalimanlarında; hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin de iki yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağını aktaran Türkkan, "Söz konusu uygulamayla vazgeçilen kamu alacağı tutarının 1,5 milyar liraya yani 12 milyar liraya yakın olduğu tahmin ediliyor. Pandemi sürecince vatandaşlara kamu bütçesinden geri ödemesiz olarak sağlanan desteğin 8 milyar lira civarında olduğu düşünülecek olursa sadece birkaç şirketten vazgeçtiğiniz alacak bunun tam bir buçuk katı." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle kapanan dükkanların halen vergi ödediğini belirten Türkkan,"Dükkan kapalı, stopaj almaya devam ediyorsunuz. 'Ciro desteği' adı altında verilen yardımlarsa muhatapların büyük çoğunluğu tarafından şartlar sağlanamadığı gerekçesiyle ödenmedi. Durum böyleyken büyük havalimanlarının işletmecisi olan büyük şirketlere sağlanan bu kolaylık kamuoyunun vicdanını sızlatıyor." dedi.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, kamu-özel iş birliği projelerinin karının müteahhide, zararının ise kamuya yüklendiği projeler olduğunu söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, pandemi nedeniyle esnafın, ticaret erbabı kan ağladığını, onlara hiçbir indirim yapılmadığını ifade etti. Sosyal devletin gereği olarak vatandaşın hakkının savunulması gerektiğini dile getiren Antmen, araştırma önergesinin kabul edilerek bu konudaki araştırmanın yapılmasını istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kamu-özel iş birliğini hayata geçirerek Türkiye'nin her zerresinin eserlerle donatıldığını belirtti. Bununla herkesin iftihar etmesi gerektiğini söyleyen Aydemir, "Milletimize özellikle sesleniyorum: Size yapılan hizmetler, eser eser önünüze koyduklarımız maalesef birilerini rahatsız ediyor. Bu öneri iyi bir öneri değildir. 2019 sonu itibarıyla kamu özel iş birliği yöntemiyle bugüne kadar 57,3 milyarlık yatırım hayata geçirmişiz. Buradan elde ettiğimiz gelir 76,5 milyar. 'Devleti zarara uğrattılar, millet kaybetti.' demek afaki, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler." ifadesine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, HDP'nin "Kovid-19 salgınında küçük esnafın durumu"na ilişkin araştırma önergesiyle CHP'nin "hızlı tren hatlarının yapımı" konusunda verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerileri de ayrı ayrı ele alınarak kabul edilmedi.

Öte yandan Danışma Kurulunun kabul edilen önerisine göre, bugün, Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alınacak.

Yarınki birleşimde ise kuraklık ve iklim değişikliğinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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