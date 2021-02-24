TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gara'da PKK'nın katlettiği 13 vatandaşımızla ilgili 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değildir.' yaklaşımını da gerçekten kınıyorum. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu açıkça PKK'yı, terörü, teröristleri perdelemedir, arka çıkma yaklaşımıdır." dedi.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 bin öğretmen atanacağını bildirdiğini anımsatarak yüz binlerce öğretmen atama beklerken ihtiyacı karşılamayacak atamaların günü kurtarmadığını söyledi. 19 yıllık AK Parti iktidarında öğretmenlerin sorunlarının her geçen gün daha da büyüdüğünü savunan Türkkan, "Atanamayan öğretmenler ile zor şartlarda çalışan ücretli ve sözleşmeli öğretmenler, hükümetin çözmesi gereken öncü konular olmalıdır. Öğretmenlerimizin en büyük beklentilerinden biri de 3600 ek göstergenin verilmesi." ifadelerini kullandı.

"Kardemir'de yüzde 5 ile hakim hissedar olan ailelerin yönetim kavgasında olduğu yönünde haberlerin iktidara yakın gazetelerde yer aldığını" belirterek devlet bağımsız üye atasa da yönetim kavgalarının şirketin büyümesini engellediğini söyledi. Türkkan, "Borsa'da işlem gören Kardemir ve onun gibi şirketlere tehdit yoluyla hukuk dışı kılıf uydurarak el mi koyuyorsunuz? Amiyane tabirle Kardemir'e çöküyor musunuz, kayyum mu atadınız? Kardemir'i, iktidara yakın şirketlerden birine mi pas edeceksiniz?" sorularını yöneltti.

Türkkan, AK Parti'nin Giresun'da kongreler gerçekleştirdiğine işaret ederek "Partinin güç kaybettiği anlaşılmasın diye araçlarda çevre ilçelerden ve illerden insanlar bu kongrelere taşındı." iddiasında bulundu. Türkkan, Giresun'da vaka sayılarının artması üzerine yeni kısıtlamalara gidildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'a hızlı tren müjdesi verdiğini de anımsatan Türkkan, projenin güzergahında Giresun'un bulunmamasını eleştirdi.

"Elimizdeki en güçlü silah aşı"

MHP Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aşı yaptırarak herkese örnek olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 7,5 milyondan fazla kişi aşılandı. İllere göre değişiklik gösteren aşılama tablosuna göre ise seçim bölgem Gaziantep'te 110 binin üzerine çıkıldı. Bu rakamlar göstermektedir ki hem şehrimizde hem de ülkemizde aşılama sistemi emin adımlarla ilerlemektedir. Bu aşıyı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka olması gerekiyor. Bugün için bu hastalıkla mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Aşının menşei ya da ülkesi olmaz, etkinliği ve güvenirliği önemlidir. Sağlık Bakanlığının getirmiş olduğu aşının, etkinliği ve güvenirliği bilimsel testlerle ispatlanmıştır. Aşı, tünelin ucundaki ışıktır. Dolayısıyla aşı ile ilgili tereddütleri, redde dönüştürmememiz lazımdır."

Türkiye'nin salgın sürecindeki zor günleri geride bırakmaya hazırlandığını, Gaziantep'te de herkesin normalleşme sürecini beklediğini dile getiren Taşdoğan, hemşehrilerine biraz daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Taşdoğan, salgından kurtularak rahat bir nefes almaya ihtiyaç duyulduğunu ancak rehavete kapılmadan bugünlerin geride bırakılabileceğini dile getirdi.

HDP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Van Barosu'nun salgın dolayısıyla yapılan sınırlandırmalara yönelik davalarının reddedildiğini belirterek sınırlandırmaların AK Parti kongrelerinde geçerli olmadığını öne sürdü. Halkla buluşmalarında yoksulluk, iş ve AŞ sorunlarını gördüklerini anlatan Kerestecioğlu, iktidarın bunlar yerine HDP ile uğraştığını öne sürdü. Kerestecioğlu, "Meclis'e aralarında HDP'lilerin de bulunduğu milletvekillerine fezlekelerin geldiğine" ilişkin haberi okuyarak "Aralarında değil, HDP'li vekillere fezlekeler geliyor. Aralarına belki bir tane, iki tane başka iliştirilmiş olabilir. Bu da demokratik ahlaka, siyasete aykırı bir durum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu konudaki sürecin işleyeceğine yönelik açıklamasını anımsatan Kerestecioğlu, "Genel Kurul'da da eller kalkar. Haydi eller havaya, hep beraber. 6 milyon oy, 25 milyon aileleriyle birlikte vatandaşlar hiçe sayılır. Biz demokraside yaşıyoruz. Şu Meclis'in haline bakın." sözlerini sarf etti.

Kerestecioğlu, ne kadar el havaya kalkarsa kalsın halkın ellerinin kendileri için her zaman havada olacağını söyledi.

"Merkez Bankası'nın kendine ait dövizi yok"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusuna ilişkin bir kararını şöyle değerlendirdi:

"Partimizin iptal istemi üzerine, İletişim Başkanlığının Anadolu Ajansının personel ve faaliyetlerini denetlemesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlarını, tarafsızlığı ve Ajansın özerkliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir. Anadolu Ajansını, ucube başkanlık sisteminin ortaya çıkardığı, memur mu yoksa siyasetçi mi belli olmayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un vesayetinden kurtarmıştır. Kamu kaynaklarını kullanan TRT ve Anadolu Ajansı, AYM'nin bu kararına uymak zorundadır. CHP olarak hukukun ve adaletin peşinde olmaya devam edeceğiz."

Özkoç, 3 aydan beri Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolara ne olduğunu sorduklarını belirtti. "İktidarın bu konuda aylarca susup bunu inkar ettiğini ancak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı savunmaya çalışırken rezervdeki erimeyi kabul ettiğini" öne süren Özkoç, bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin buna ilişkin açıklama yaptığını anlattı. Özkoç, şöyle konuştu:

"Çalınan minarenin kılıfını dikmeye çalışan Canikli, bizim söylediğimiz Merkez Bankasındaki dövizlerin ihale yapılmadan birilerine satıldığını kabul etti. Bu da ikinci itiraf oldu. Şimdi hesap verin, Merkez Bankası, bu dövizleri ihalesiz, duyurusuz kimlere, ne zaman, hangi kurda, ne koşulda satmıştır? Dolar 8 liranın üzerine neden çıkmıştır? Kimler ne kazandı, millet ne kadar kaybetmiştir?"

Merkez Bankasının 19 Şubat itibarıyla 155 milyar dolar döviz borcu bulunduğunu savunan Özkoç, "Merkez Bankası'nın kendine ait dövizi yok, aksine 58 milyar döviz açığı var." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Merkez Bankası'nın döviz rezervinde azalma oluştuğunu, bugün rezervlerde 133 milyar doların ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

"Tünelin açılışını, cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunu tebrik etti. Kovid-19 ile etkin ve başarılı mücadelenin devam ettiğini, aşılananların 8 milyona yaklaştığını bildiren Akbaşoğlu, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi, millete de sıhhat dileklerini iletti.

Bölücü terör örgütü PKK ve türevlerini ülke gündemden çıkarmak ve bölgede barındığı teröristleri tamamen etkisiz hale getirmek için Bitlis ve Siirt'te Eren Bülbül'ün adını taşıyan "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını belirten Akbaşoğlu, güvenlik güçlerine Allah'tan güç kuvvet diledi. Akbaşoğlu, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız Erenler." dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Kandil'in kapısı" olan Gara'da teröristlere çok büyük zayiat verdirildiğini, bütün sığınaklarının ve mühimmatlarının imha edildiğini, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak katledildiğini ve 3 Mehmetçiğin de şehit olduğunu anlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Akbaşoğlu, PKK tarafından Gara'da katledilen vatandaşlara ilişkin "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değildir." yaklaşımını kınadığını vurguladı. Akbaşoğlu, "Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu açıkça, PKK'yı, terörü, teröristleri perdelemedir, arka çıkma yaklaşımıdır. Bunu asla benimsemiyoruz ve milletimiz tarafından reddedilmektedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmenin atanacağına yönelik müjde verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, daha sonra da "eğitim ordusuna" katılımların söz konusu olacağını vurguladı. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının artırılmasına ilişkin müjdeyi de anımsatan Akbaşoğlu, hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı, Ankara ve bütün Türkiye için müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini de dile getirerek şunları kaydetti:

"Çankırı'mız ile Ankara'mızın Çerkeş-Kızılcahamam arasında geçişini sağlayacak tünelin cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle açılışını yapıyoruz. Bu tünel, 2 bin 71 metre uzunluğunda. Hem bölgemize, Çankırı, Ankara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. AK Parti iktidarından önce Bolu Tüneli'ni hatırladığımızda, soğuk hava deposu, patates deposu olarak düşünülen bir tünelden, yüzlerce tünele yaklaştıran ve 6 bin kilometre bölünmüş yoldan 28 bin kilometre bölünmüş yola çıkartan AK Parti iktidarlarının Türkiye'yi nereden nereye taşıdığını hep beraber görüyoruz. Eskiden derlerdi ki 'Eller aya, bizler yaya.' Allah'a hamdolsun şu anda Türkiye uzayda. Türkiye'nin teknolojisinin nereye geldiğinin en güzel ifadesi olarak bu cümle yetiyor. Milletimiz bu konuda kıvançla yapılan hamleleri tebrik ediyor, biz de milletimize saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman