TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Karadağ ile yaptığı 5 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Karadağ ile yaptığı 5 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, kabul edildi.

Genel Kurulun dünkü birleşiminde görüşmeleri tamamlanan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin oylaması bugün yapıldı.

Kabul edilen kanunlar şöyle:

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye ile Kazakistan Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye ile Karadağ Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sini değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan