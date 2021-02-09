TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini tehdit ettiğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini tehdit ettiğini öne sürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başladı.

Türkiye'nin en önemli probleminin işsizlik olduğunu savunan Türkkan, "Suni gündemler yaratarak bu gerçek gündemi karartmaya çalışmak bu vatandaşlara yapılan en büyük haksızlık olur." diye konuştu.

Türkkan, her gün sosyal medyada gözaltı haberlerini okuduklarını belirterek, "Ülkede biraz daha demokrasiye, biraz daha insan haklarına, biraz daha hoşgörüye ihtiyacımız var. Bu kadar baskıcı, totaliter bir rejimden medet ummak bir siyasetçiye bir şey getirmez, fayda da getirmez, aksine zarar verir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de artık pahalılığın değil, yokluğun konuşulduğunu iddia eden Türkkan, bunun artık televizyon ve gazetelerde de ifşa edildiğini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "MHP, Türk milliyetçiliği düşüncesini, fikriyatını, siyasi aksiyon haline getirmiş olan ve belli bir program dahilinde siyasete taşımış olan bir siyasi partidir." ifadelerini kullandı.

Bülbül, İstanbul'da meydana gelen fırtına ve Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana gelen yangın nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Hala o dekan, o koltukta oturuyor"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabından, "Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz, bilin istedim." şeklinde bir paylaşımda bulunarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Beştaş, "Bu vatandaş, dekan mı, çete mi, silahlı bir gücü mü var? Bunu, biz Türkiye adına soruyoruz. Hangi yetkiyle bu ülkenin çocuklarını tehdit ediyor? Hala o dekan, o koltukta oturuyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bile değil bu. Alenen kitlesel olarak öğrencileri öldürmekle tehdit ediyor. Derhal o koltuğun boşalması gerekiyor." yorumunu yaptı.

"Herkes için adalet" kampanyası başlattıklarını dile getiren Beştaş, "Peki İçişleri Bakan Yardımcısı dün ne demiş, Twitter'da okudum, 'Bu kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız.' diyor. Güler misin, ağlar mısın?" dedi.

Bunu ciddiye almadıklarını belirten Beştaş, "Bizim MYK'ye bağlı AİHM-Demirtaş çalışma grubu var. O komisyonda ben de varım, Saruhan Oluç da var. Biz, MYK'ye talimat veremeyiz ama MYK'ye bu kampanyayı biz önerdik. Bilmiyorsa gelsin, dinliyorlar bizi, nasıl önermişiz, onu öğrensin. Bakanını taklit ediyor, atanmış bakanın atanmış yardımcısı. Bir de bizim eş genel başkanımıza, ne mevkidaşı ne yaştaşı ne de dengi, dil uzatıyor, utanmaktan söz ediyor. Herkes yerini, mevkisini ve haddini bilsin." ifadelerini kullandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik aranıyorsa burada"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da MHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Altay, 600 üyeli parlamentonun 300'ünün kadın milletvekili olmasını arzu ettiklerini belirterek, bu gaye doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Gazeteci Ayşen Şahin'in polis tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gece 22.22'de evinden alındığını belirten Altay, Şahin'in daha sonra gece 02.30'da salıverildiğini anlattı.

Altay, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya paylaşımını okudu ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a "Bunu tasvip ediyor musunuz?" diye sordu.

Cumhuriyet savcılarını bu konuda uyarmak istediğini belirten Altay, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik aranıyorsa burada. Bakalım devlet ne yapacak, çok merak ediyorum." dedi.

Kılıç'ın eylemini "ayıp, yüzsüzlük, hadsizlik" olarak nitelendiren Altay, "Sözde dekan hakkında görev yapmayan emniyetinden savcısına herkese sesleniyorum; Nerede abdest alırsınız onu bilmem. Bu ülkeye, bu millete, bu milletin çocuklarına bu hadsizlik, bir yerden güç almanın şımarıklığıdır. Sayın Erdoğan, bu şımarıklıklara daha ne kadar müsaade edeceksin, merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, bu topraklar gençlerin bölünmesinden çok çekti, bölme, birleştir. Ötekileştirme, dinle. Özgürlüğe ses olanlara kulak ver. Sayın Cumhurbaşkanı, gençlere, devletin gazını, copunu değil, şefkatli elini uzat. Onlara kulak ver. Ama sakın boş verme. Sayın Cumhurbaşkanı, demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu unutma. Gösteri ve protesto, senin uymaktan imtina ettiğin anayasal bir haktır. Demokrasi, 7'den 77'ye, 83 milyonunun hakkı, hukukudur. Bana özgürlük, sana yasak mantığının adı faşizmdir. Bunu yapma. Yeni anayasa tartışmaları açtın. Bir inat uğruna ülkenin gençlerine zulmeden anlayışın, yeni anayasa ile özgürlük ve demokrasi istemediği açıktır. İnandırıcı ol. Bu ülke gençlerine çok kıydı. Tarihten ders al, Z kuşağına da kıyma. Öğrenci istediği şekilde olursa makbul, eleştirirse terörist deme. Temiz bir dil kullan ve makul ol. Başarılarıyla yüzümüzü güldüren öğrencileri, demokratik haklarını savundu diye terörist ilan etme, gençleri kriminalize etme."

"Hiçbir kötü örnek, bu sıraların sahip çıkacağı bir örnek olamaz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "MHP, söz konusu ülke ve millet olduğunda her kritik süreçte tarihi sorumluluk almış, demokrasinin güçlenmesinde büyük katkı sağlamış, en köklü, en özel partilerimizden bir tanesi." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın iddialarına ilişkin de Turan, "Hiçbir kötü örnek, bu sıraların sahip çıkacağı bir örnek olamaz. Bir mesele, yanlışsa yanlıştır. Adalet herkes içindir. Tehdit, hakaret tarzı insanlık dışı eylemler, suçlar, herkes için aynı şekilde ceza konusudur. 'Twitter'dan bir metin buldum, onu da buraya getirdim, AK Parti cevap ver.' tarzı bir yarışa girersek, dosyamda yüzlerce, belki binlerce aynı partinin benzer twitleri, hakaret, taciz, küfür var. 'Twitter'dan metin buldum. Bunu, burada bir partiye yapıştırırım.' derseniz, bu yarışta altta kalırsınız. Bu gerekli bir iş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, bu tarzı doğru bulmadığını vurgulayarak, "Yapılan yanlıştır, ayıptır. Zaten buna ilişkin YÖK de savcılık da mutlaka adım atmalıdır, atacaktır. Bunu takip edelim." ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi 18 yıldır kıymetli kılanın herkes için adaleti savunması olduğunu belirten Turan, "Menemen yolsuzluğu var görme, AK Parti yanlış yapınca gör. Twitter'da 'Ermeni katliamı var', 'Katil polis' deyip il başkanı yaptığının twitini görme, gel bir tane dekanın bize yansımasını aktar. Memur, memurluğunu, siyasetçi siyasetçiliğini yapmalı. Ben hiçbir dekanının, burada Twitter'ımıdır, değil midir, bilmediğim, kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğim bir metnini savunmak zorunda değilim. Ben adaleti, sağduyuyu savunurum." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerin eylem yapma hakkının olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"Ama teröristlerin yoktur. Anayasal güvence olarak herkesin istemediği bir kararla ilgili 'Ben liyakatsiz buldum, eylem yaparım.' deme hakkı vardır. Ama teröristlerin yoktur. Eğer mesele, 'liyakatsiz rektörün istifa etmesi' talebiyse, her liyakatsiz bulduğumuz kişiyle ilgili istifa hakkımız varsa, ben ilan ediyorum; benim gözümde en liyakatsiz siyasi lider Kılıçdaroğlu'dur, istifa etsin kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi?"

"Derdimiz öğrenciler değil"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Altay, hükümetin, Boğaziçi olaylarında 557 kişiyi "terörist" diye itham ettiğini ancak 10 kişinin cezaevine gönderildiğini, diğerlerinin hepsinin dışarıda olduğunu söyledi.

Bülent Turan ise Türkiye'de herkesin eylem hakkının olduğunu ve bunu tartışmayacaklarının altını çizerek, "AK Parti özgürlüklerin, reformun partisidir. Özgürlüklerin esasını burası inşa eder. Özgürlük dediğiniz zaman, polise tekme atan, esnafı gösterip 'Bu adamın iş yerini yakın.' diyen, yetmeyip PKK ile beraber Boğaziçilileri bir tutan anlayışı kınamak da bizim görevimiz. Derdimiz öğrenciler değil." diye konuştu.

28 Şubat sürecinde kurucusu olduğu derneğin kapatıldığını anlatan Turan, "AK Parti'yi öğrencilerin karşısında gösterme gayreti yanlış bir gayret. Kızdığımız, karşı çıktığımız, polise 'katil' diyenlerdir. Kızdığımız, karşı çıktığımız, PKK ile LGBT sapkınlığıyla öğrencilerimizi aynı yere koyanlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz