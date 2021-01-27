TBMM Genel Kurulu

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "2002'den bu yana yeni ruhsat verilmedi. 534 milyon lira harcanarak filo içerisinden 1264 balıkçı teknesinin ve ruhsatlarının avcılıktan çıkarılmış olması da su ürünlerimizin gelişmesi anlamında son derece önemli." dedi.

İYİ Parti "Denizlerimizdeki avlanma ve balık türleri" önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kuruluna grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarının azaldığını, bu durumun balık çeşitliliği ve fiyatlarına da yansıdığını, hamsinin kilogramının 30-35 lirayı bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin hamsi avcılığına ilişkin yasaklarının Gürcistan'da uygulanmadığına işaret eden Yaşar, aynı denizi paylaşan ülkeler oldukları düşünüldüğünde yasağın tartışılması gerektiğini savundu.

Balıkçıların banka borçlarının ertelenmesini istediğini aktaran Yaşar, Samsun'da limanda balıkçılarla çektirdiği fotoğrafı göstererek, yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı ve onlara yönelik desteklerin hayata geçirilmesini istedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, mevzuata göre hamsinin avlanma boyunun 9 santimetre olması gerektiğini ancak tezgahtaki balıkların bundan çok küçük olduğunu belirtti.

Çözümün, yerinde denetim yapılması, avlanma tarihinin değiştirilmesi ve ceza verilmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Tığlı, hamsi avcılığını yasaklamanın çözüm getirmeyeceğini savundu.

Tığlı, bilimsel kaynaklarda lüferin üreme boyunun 26,5 santimetre olarak belirlendiğini ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğlerinde bu ölçünün 18 santimetre olarak belirlendiğini dile getirerek, bunun düzeltilmesini istedi.

Türkiye'nin, denizlerde bilinçli ve kontrollü balık avcılığı yapılmaması ve tebliğleri her yıl yenilememesi halinde balık yeme ihtimalinin bulunmadığını belirten Tığlı, "İklim değişikliği dikkate alınarak av sezonunun başlaması 1 Eylül'den 1 Ekim'e ötelenmediği sürece balık yeme ihtimalimiz yoktur." diye konuştu.

"Kayseri'de balık çıkmaya mı başladı?"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in önerge üzerinde partisi adına söz alması üzerine, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, esprili şekilde "Kayseri'de balık çıkmaya mı başladı?" sorusunu yöneltti.

Karayel de su ürünlerine ilişkin kanun teklifinde imzası bulunduğunu belirtti.

Kaçak avcılık yapan 207 tekneye el konulduğunu anlatan Karayel, özellikle trol avcılığının balıkçılığa zararlarının görüldüğünü ancak bunun önlenmesiyle dip balık çeşitlerinin ve sayısının artmaya başladığını kaydetti.

Lüfer popülasyonunda da bolluk yaşandığına işaret eden Karayel, bu konuda değişiklik yapılması için partilerin bir araya gelip çalışmasına engel olmadığını ifade etti.

Karayel, balıkçılık ruhsatlarına ilişkin de "2002'den bu yana yeni ruhsat verilmedi. 534 milyon lira harcanarak filo içerisinden 1264 balıkçı teknesinin ve ruhsatlarının avcılıktan çıkarılmış olması da su ürünlerimizin gelişmesi anlamında son derece önemli." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"İşveren, Kod 29'u kullanarak işten atıyor"

Daha sonra HDP "İşçilerin sendika hakları"na dair önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisini, Genel Kurul gündemine taşıdı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclisin, salgın döneminde işçilerin haklarının korunması için gereken tedbirleri alması gerektiğini belirterek, herkesi göreve çağırdı.

Pekgözegü, işverenlerin, işçileri sendikasızlaştırmak veya kıdem ve ihbar tazminatlarını vermemek için "işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile işten çıkartılmış olduğunu gösteren" Kod 29'u kullandığını ve bu şekilde işten attığını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, işçi ve işveren arasındaki haksız fesih işlemlerinde soruşturma açılabildiğini ve hukuk yolunun herkese açık olduğunu vurguladı.

"Kod 29"un alt başlıklarında daha detaylı tanımlanmasına ihtiyaç olup olmadığının belirlenebileceğini bildiren Yegin, "Eğer bir yönetmelik, bir uygulamayla dönüştürme şansı varsa, çok da kanun süreçleri uzatmadan belki o yola bakmak daha hızlı, doğru bir çözüme götürecektir bizi." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin grup önerisi ile CHP'nin "Konut satış vaatleri"ne dair önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yerinden söz alarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kayınvalidesine ileri yaşta olması nedeniyle Kovid-19 aşısı yapılırken, Gökçek'e de yapıldığını belirterek, şartları uyan her vatandaşın bu uygulamadan yararlanamadığını savundu.

Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman