TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Tüm zorluklara rağmen 2020 yılı, millet adına büyük kazanımların da elde edildiği bir yıl olarak tarihe geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Tüm zorluklara rağmen 2020 yılı, millet adına büyük kazanımların da elde edildiği bir yıl olarak tarihe geçti." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kısa süre önce yayın hayatına başlayan Olay TV'nin dün itibarıyla kapandığını söyledi.

"Ülkede otokrasinin geldiği boyut tam da budur" diyen Türkkan, "Kurulan baskı rejimini toplum iliklerine kadar hissetmektedir. Medya ve özgürlüklere yapılan baskıyı kınıyorum. Bu baskının bir gün size de zarar vereceğini hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde koronavirüse yakalananların hastalığı ağır geçirdiğini ve birçok insanın vefat ettiğini belirten Türkkan, "Bu ülkede her gün iki uçak düşüyor. Yani günde o kadar insanı kaybediyoruz. Hekimlerimiz de çaresiz. Bir gün arayla hem annesini hem babasını kaybetti özel hastane sahibi bir arkadaşımız. Bu işin şakasının olmadığını, durumun vahametini ilk günden bu yana vurgulamaya devam ediyoruz. İnşallah daha ciddi önlemler almaya başlanır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Meclis Başkanının imzasıyla kendilerine bazı önerilerin geldiğini, bütün grupların ziyaret edilerek salgın döneminde çalışma konusunda uzlaşı aranması istendiğini ifade etti.

TBMM'nin kapalı olması gereken bir dönemde gece geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Beştaş, "Türkiye'de en yüksek pandemi oranı TBMM'de. Yüzde 35'miş. Meclis Başkanının önerilerine uyulmuyor. Kendi hazırladıkları öneriye uymayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu insani bulmuyoruz. Meclis kendi haklarını koruyamazsa halkın haklarını nasıl korur? Herhalde yakında sendika kuracağız ya da isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz sebep mi, sonuç mu, buna bir karar verin"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, 2021 yılı enflasyon hedefini yüzde 5 olarak açıkladığını anımsattı.

Ağbal'ın buna inandığını belirttiğini aktaran Özkoç, "Biz, sizin neye inandığınızı değil, ülkenin gerçeklerini duymak istiyoruz. 2006'dan beri yürüttüğünüz enflasyon hedeflerini 2 defadan başka tutturamadınız. Neye inandığınızı değil, neden hedefleri tutturamadığınızı milletimize açıklamanızı istiyoruz. Faiz sebep mi, sonuç mu, buna bir karar verin. Faizi niye bu kadar düşürdünüz, şimdi niye bu kadar yükseltiyorsunuz, ona da cevap verin." dedi.

Özkoç, kur ve faiz politikalarıyla vatandaşların ve işletmelerin özellikle döviz cinsinden borçlanmasının teşvik edildiğini, bunun sonucu, Türkiye'nin 2002 yılında 129 milyar dolar olan dış borcunun 2020 yılında 422 milyar dolara yükseldiğini savundu.

Yanlış uygulamalar nedeniyle iktidara duyulan güvenin de kalmadığını iddia eden Özkoç, "Tüm yoksulluğumuzun temeli tam da burasıdır. İnsanlarımızın pandemide evlerinde tutulmayıp can vermesinin nedeni de budur. Hesap vermeden, bilgi vermeden, şeffaf olmadan, adalet sağlamadan, dilek ve temennilerle ekonomiyi yönetemezsiniz, zaten yönetemiyorsunuz. Uyardık, uyarıyoruz, uyarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Reform çalışmamıza hep beraber devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başmanvekili Cahit Özkan, Kovid-19 salgını başta olmak üzere doğal afetlerle karşı karşıya kaldıkları bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen 2020 yılının, millet adına büyük kazanımların da elde edildiği bir yıl olarak tarihe geçtiğini dile getiren Özkan, "Özellikle 86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın milletimizle buluşması ve ibadete açılması, Anadolu coğrafyasının yarısı büyüklüğünde Mavi Vatan'ı inşa etmemiz, Suriye'de, Azerbaycan'da ve Libya'da askeri zaferlerimiz, terörle mücadeledeki başarılarımız, 405 milyar metreküp doğal gaz ve birçok yerli ve milli sanayi teknolojisi milletimizle buluşturuldu." dedi.

Tüm bunların zor şartlar altında milletin ve devletin gayreti ile hayata geçirildiğini söyleyen Özkan, bu başarılara imza atan herkese teşekkür etti.

2021 yılının çok daha büyük reformların hayata geçeceği bir yıl olacağını vurgulayan Özkan, "Hukuk reformu, ekonomik reformlar, hayvan hakları kanunu ve pek çok kanunda reform çalışmamıza hep beraber devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, basın özgürlüğü konusunun, AK Parti'nin göreve geldiği günden itibaren, yasaklarla mücadele başlığı altında bir reform alanı olarak görüldüğünü ve bu alanda reformların hayata geçirildiğini belirtti.

Batı demokrasilerinde nasıl bir medya özgürlüğü varsa Türkiye'de de olduğunu dile getiren Özkan, "Olay TV konusunda bazı hususların göz ardı edilmesini ve bunların yok sayılarak bu alanda yorum yapılmasını kabul etmiyorum. Cavit Çağlar, 'Biz bu kanalı basın özgürlüğünün gereği olarak hayata geçirdik ama bir de baktım ki HDP'nin yayın organı olmuş.' diyor. İlgili medya sahibinin söylemlerine tamamen kulak tıkayarak yorum yapmak da 'el insaf' dedirtiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen