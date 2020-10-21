TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, "atanamayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak gerekli çözümlerin belirlenmesi" konusunda verdiği önergenin, gündeme alınma önerisi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, "atanamayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak gerekli çözümlerin belirlenmesi" konusunda verdiği önergenin, gündeme alınma önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin, "atanamayan öğretmenlerin sorunlarının belirlenmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, öğretmen açığına rağmen atanamayan öğretmenlerin sayısının giderek arttığını savundu.

Eğitim sisteminin öznesi olan öğretmenlerin, atanamamaları nedeniyle başka işlerde çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Örs, "Araştırmalar, atanamayan öğretmenlerin sayısının yarım milyonu aştığı yönündedir. Eğitim sistemindeki plansızlık bu sayının her yıl daha da artmasına neden olmaktadır." dedi.

Eğitim fakültesinden mezun olan gençlerin, en verimli yıllarında işsiz kaldığını, farklı işlerde çalıştığını öne süren Örs, "İşsiz kalan öğretmenlerimiz, özel eğitim kurumlarında asgari ücretle çalışmaya razı olmaktadır." diye konuştu.

"Çalışma yaşamı güvencesizleştiriliyor"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, çalışma yaşamının, kamu başta olmak üzere bütün alanlarda güvencesizleştirildiğini savundu.

Pekgözegü, "İntihara sürüklenen, atanamayan öğretmenler gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bunun önüne geçmenin bir an önce çaresine bakmalıyız." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 360 engelli öğretmen adayının atamasının yapılmadığını söyledi.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü verildiğini hatırlatan Kaya, "Bu sözü yerine getirseydik, 56 bin öğretmen emekli olacaktı. Bu, 56 bin öğretmenin atamasını yapmak demek. 9 bin KPSS mağduru öğretmenin ataması yapılmadı. 20 bin köy okulunu açsanız, her köye iki öğretmen verseniz, 40 bin öğretmen atarsınız. Atama bekleyen 3 bin 900 PİKTES öğretmeni var. Bunların da ataması yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

"Bize göre öğretmen mürebbiyedir"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eğitimle ilgili iyileştirme politikalarının odağında her zaman öğretmenin olduğunu belirtti.

Öğretmen niteliği yükseldikçe eğitimin de niteliğinin yükseldiğine işaret eden Maviş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre öğretmen mürebbiye, karakter yapıcıdır. Bütün eğitimsel araç, gereç, özne ve nesnenin ötesinde özel bir anlama sahiptir. Temel hedef, öğretmenin niteliğini artırmaktır. Hükümetlerimiz döneminde öğretmenlerimizin niteliğini artırmak için çok önemli adımlar attık. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 516 bin 242 olan öğretmen sayısını, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 974 bin 837'ye çıkardık. Bugün itibarıyla norm kadro doluluk oranları açısından ülke genelinde yüzde 92,23'e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzde 93'e ulaşılmıştır. 2003'ten 2020'ye kadar 672 bin 608 öğretmen alımı sağlanmıştır. Bu dönemde alınan öğretmenlerin, toplam öğretmene oranı yüzde 71'i bulmuştur."

Eğitim fakültelerini bitirip de öğretmen olmak isteyen 302 bin kişinin bulunduğunu ancak Türkiye'nin bugün itibarıyla 74 bin 78 öğretmen açığı olduğunu belirten Maviş, "Türkiye'nin eğitim açığını kapattığımız takdirde bile eğitim fakültesi mezunu olup da devlet okullarında öğretmenlik yapma imkanı bulamayan arkadaşlarımız olacak." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu