TBMM Genel Kurulu

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, geçmişte dünyada uygulanan yap-işlet-devret veya yap-kirala modellerinin yanlışlıklarının düzeltildiğini belirterek, "Dünyaya "Türk modeli" diye örnek olan bir uygulama sistemi yapıyoruz.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, geçmişte dünyada uygulanan yap-işlet-devret veya yap-kirala modellerinin yanlışlıklarının düzeltildiğini belirterek, "Dünyaya "Türk modeli" diye örnek olan bir uygulama sistemi yapıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin yerinden söz alarak gündeme ilişkin açıklamaları sonrasında grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "yap-işlet-devret" modelinin araştırılmasıyla ilgili grup önerisi hakkında söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, bu modelle kamu kaynaklarının verimsiz şekilde kullanıldığını, bunun da Türkiye ekonomisine büyük zarar verdiğini savundu.

Bu modelin dünyada pek çok başarılı örneğinin bulunduğunu ancak iktidarın uyguladığı modelde şeffaflığın olmadığını öne süren Sıdalı, "Bu yanlış uygulama modeli serbest piyasa kültürü ile bağdaşmıyor. Bu modeller kısa vadede olumlu görünse de orta ve uzun vadede büyük olumsuzluklar içeriyor. Uygulanan projelerle vatandaşlar kullanmadığı hizmete para ödüyor. İktidar sahipleri bu alanı daha ekonomik şekilde kullanabilirdi. Vatandaş bu projelerin bedelini gelecek yıllarda da ödemeye devam edecektir. Projelerde müteahhit yararı değil millet yararı gözetilmelidir." dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da AK Parti'nin uyguladığı modelde, krediyi ve garantiyi verinin devlet; parayı ödeyenin ise vatandaş olduğunu iddia etti.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara ne ödeneceğinin öngörülemediğini öne süren Yavuzyılmaz, "Örnek verecek olursak; Zafer Havalimanı'na 2020 yılının ilk sekiz ayı için garanti edilen yolcu sayısı 852 bin, ancak bu sürenin içinde uçan yolcu sayısı 7 bin 233. Havalimanının maliyeti 50 milyon avro, kamuya devredileceği 2044 yılına kadar şirketin kasasına girecek olan para 205 milyon avrodur." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise bu modelin en çok Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında kullanıldığını, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığında da uygulandığını söyledi.

Geçmişte dünyada uygulanan yap-işlet- devret veya yap-kirala modellerinin yanlışlıklarının görüldüğünü, bunların tamamının düzeltildiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Dünyaya 'Türk modeli' diye örnek olmuş bir uygulama sistemi yapıyoruz. ve dünyanın birçok yerinde uygulanıyor, bunu da dünyanın birçok yerinde Türkiye'deki yükleniciler yapıyor. Hani, Türkiye'de olunca üç-beş kişiye peşkeş deniyor ya, peki dünyanın ülkeleri bu kişilere niye yaptırıyor, onlar da mı peşkeş çekiyor? Hayır. ya borçlanarak yapacaksınız ya öteleyerek yapacaksınız. Borçlanarak bunların tamamını geçmişteki gibi yaparsanız Türkiye'de iki tane köprü yaparsınız, 81 ile hizmet götüremezsiniz. 81 ilin tamamına hizmet götürmek ve bu hizmetleri ötelememek için anında uygulamanız lazım. AK Parti'nin yaptığı budur. Bugüne kadar 30,5 milyar dolarlık kamu özel ortak iş birliğiyle yatırım yapılmış. 26 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla oluşmuş, 58 milyar dolarlık üretime etkisi olmuştur. Küçük havalimanları zarar eder, Zafer dahil; ancak küçük havalimanlarını yapmazsanız, büyük havalimanlarından gelir elde edemezsiniz. Bu sistemi eleşireceğinize öğrenmenizi tavsiye ederim."

Öte yandan HDP'nin "Yoksulluk ve gelir adaletsizliği" ile CHP'nin "Yargının ve yargı mensuplarının sorunlarının araştırılması" önergelerinin gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen