TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülkede ışıkların ne zaman kapanacağını ne zaman açık kalacağını sadece milletin kendisi belirler.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülkede ışıkların ne zaman kapanacağını ne zaman açık kalacağını sadece milletin kendisi belirler." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Hatay'da yaşanan orman yangınının yerleşim yerleri yakınında çıkmasının tesadüf olmadığını belirterek, Kahramanmaraş'ta da benzer bir durum olduğunu ve 3 farklı yerde orman yangını çıktığını aktardı.

Yangın söndürme ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığının da soruşturmayı tamamlayıp failleri yakalamasını istedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile varılan ateşkesi bozduğunu ve Gence'yi hedef alması sonucu 9 kişinin şehit olduğunu anımsatan Dervişoğlu, "İnsani ateşkese rağmen durmayarak insanlık dışı tutum sergileyen Ermenistan, bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davranmaya devam ediyor." dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "ışıklar yanıyor" paylaşımını değerlendiren Dervişoğlu, buna tebessümle baktıklarını ifade ederek, Türkiye'nin suni gündemlerle meşgul edilmemesi gerektiğini kaydetti. Dervişoğlu, Yıldırım'ın paylaşımının maksadını aştığını ancak buradan darbe çığırtkanlığı yapmanın da abesle iştigal olduğunu öne sürdü.

Dervişoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkındaki kararını da "hukuk darbesi" olarak niteledi.

"Zor ve çetin günlerden geçiyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türkiye'nin zor ve çetin zamanlardan geçtiğini dile getirerek, böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin kıymetli olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz, Ege, Suriye, Kıbrıs, Irak ve Karabağ'da yaşanan çarpışmalar ve dengesizliklerin, Türkiye'nin büyük bir çevrelenme ve kuşatma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bülbül, terör örgütlerinin de ülkeye zarar vermek için fırsat kolladığını söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karara itiraz yolunun hala açık olduğunu belirten Bülbül, hukukun işleyişi içinde herkesin kendi değerlendirmesini ve yorumlarını yapacağını dile getirdi. Bülbül, "Hukuk ve yargının tamamen töhmet altında bırakılması ve yargıya yönelik ağza alınmayacak hakaretlerin sarf edilmesi son derece üzücüdür." diye konuştu.

AYM üyesi Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımına değinen Bülbül, bunun hafife alınmayacak bir durum olduğunu belirtti.

"Işıklar yanıyor" ifadesinin, geçmişte askeri darbelerin sinyallerinden birisi olarak değerlendirilen bir cümle olduğuna işaret eden Bülbül, şöyle konuştu:

"AYM'yi arkasına alıp da bu mesajı verdiği bir ortamda bunun bireysel bir mesele olarak düşünülmesi söz konusu olamaz. AYM'nin bugüne kadar aldığı birçok kararı son derece tartışmalı olduğu gibi bundan sonra vereceği kararları da hayli hayli tartışmalı hale getirecek bir gelişme olmuştur. Türkiye'de eğer bu manada merak sahibi olanlar varsa, kimin kudreti yeter, kimin yetmez bilemeyiz ama varsa bu noktada niyeti olan, Halep oradaysa arşın burada. Bu noktada buna müsaade etmeyeceğimizin ve Türkiye'de asla ve asla bu şekilde bir şeyin olmayacağının altını çizmek istiyorum."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise İtalyan bir oyun yazarının İstanbul'da Kürtçe oynanacak "Yüzsüz" adlı oyununun yasakladığını belirterek, bunun ayrımcı bir anlayış olduğunu savundu.

Oluç, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyesi madencilerin Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya yürüyüşe başladığını ancak önlerine polis barikatları konulduğunu dile getirerek, maden işçisi bir heyetin partilerini ziyaret ettiğini söyledi. Oluç, bu işçilerin haklarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını istediğini aktardı.

Alkollü içeceklere vergi tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olması gerektiğini söyledi.

Madencilerin kendilerine de ziyarette bulunduğunu anlatan Özel, üzerlerine düşeni yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini ifade etti.

Kaçak içki yüzünden 44 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Özel, AK Parti hükümetleri döneminde vergilerin 10 kat arttığını belirtti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu kararıyla Anayasa Mahkemesini ve milleti hiçe saydığını savunan Özel, 15. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı karara bağlamasını beklediklerini kaydetti.

AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımını da eleştiren Özel, "Kararınla konuşacaksın kardeşim. Sen siyasetçi değilsin. Böyle abuk subuk çağrışımlar, kabul etmemiz mümkün değil. Ama kim atadı. Kardeşim bu Anayasa Mahkemesi AK Parti döneminde atandı." dedi.

"Kınıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da AYM üyesi Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili şunları kaydetti:

"Attığı 'tweet'e ister darbe girişimi, ister sorumsuzluk deyin, paylaşımı yanlıştır, kınıyoruz. Mahkemenin verdiği kararlar tartışılır, beğenilir, beğenilmez. Ancak imalı ifadelerle farklı politik çağrışımların söz konusu olacağı gündemlerle bu işi yapmanın bir trollük olduğunu, yanlış olduğunu hep beraber söylememiz lazım. AYM üyesi olmuş, hukuk eğitimi almış, yaşı başı gelmiş bir üyeden devlet adabını, ciddiyetini bekleme hakkımız var. Kastı ne olursa olsun yapılan doğru değildir. Ayrıca bu ülkede ışıkların ne zaman kapanacağını ne zaman açık kalacağını sadece milletin kendisi belirler."

Işıkları yanan yerin AYM olduğunu belirten Turan, AYM'nin de "bizi bağlamaz, onu bağlar" şeklindeki açıklamasını bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Turan, bu yüzden AYM'den daha esaslı, daha tavır alan bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Daha sonra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan'a yapacağı ziyarete ilişkin tezkerenin oylamasında toplantı yeter sayısı talep edildi.

Yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı