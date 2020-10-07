TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir yanlışlık tespit ettiyse Sayıştay, bu kanunlara, koyduğumuz kurallara aykırıysa, kamu zararı oluştuysa devletin ilgili birimleri harekete geçer ve kamu zararı giderilir. Devlet bu şekilde çalışır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir yanlışlık tespit ettiyse Sayıştay, bu kanunlara, koyduğumuz kurallara aykırıysa, kamu zararı oluştuysa devletin ilgili birimleri harekete geçer ve kamu zararı giderilir. Devlet bu şekilde çalışır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim olaylarında kurban eti dağıtırken öldürülen 16 yaşındaki Yasin Börü'ye rahmet diledi.

Türkkan, Nobel kimya ödülünü almasının yıl dönümü dolayısıyla Aziz Sancar'ı da tekrar tebrik etti.

Diyarbakır'ın temel geçim kaynağının çiftçilik olduğunu ancak çiftçinin geçinemediğini savunan Türkkan, yüksek maliyetler nedeniyle zarar ettiklerini iddia etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir gururu yaşattığı için Aziz Sancar'a şükranlarını sunduğunu söyledi.

Akçay, 7 Ekim 1980'de ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun mahkeme kararıyla idam edildiğini, idam sehpasına yürürken dahi duruşunu bozmadığını belirterek, Pehlivanoğlu'nun idamından önce ailesine yazdığı mektubu okudu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise partilerine yönelik operasyon kapsamında 14 kişinin Muş'ta, 14 kişinin İstanbul'da gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltıların her gün devam ettiğini ve yargının baskı aracı olarak kullanıldığını savunan Beştaş, "Bu gözaltılarla öfkeyi ve tepkiyi büyütüyorsunuz. Yoksa hukuk icra edilmiş olmuyor." diye konuştu.

Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle ocakların yanmadığını, vatandaşın büyük tavizlerle geçinmeye çalıştığını iddia eden Beştaş, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in, yayımlanan verileri eleştirdiğini söyledi.

"Sayıştay kapansın"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir gazetede RTÜK ile ilgili Sayıştay raporuna ilişkin bir haberin yayınlandığını söyledi.

Akşam RTÜK'ün attığı tweeti görünce ürperdiğini ifade eden Altay, twette, "Henüz sonuçlanmamış Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda bunun hukuki sonuçları olduğunu hatırlatıyoruz." ifadelerinin yer aldığını kaydetti.

Altay, TBMM'ye gelen Sayıştay raporlarının sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmayacağını, Meclis'in gerekirse ek denetim talebinde bulunabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayıştayı kapatalım olsun bitsin. Niye var bu Sayıştay. Bu kadar insana niye para veriyoruz kardeşim. Sayıştay, 2018'de bir tespitte bulunmuş. 'RTÜK ödeneklerini, maaş ve harcırahlarını kendisi belirliyor. Bu şekilde de 453 bin 963 lira kamu zararı doğdu' diye bir tespit de bulunmuş. Bu bir haberdir. Bu bir gerçektir. Biz burada konuşacağız, gazeteler bunu haber yapacak. RTÜK televizyonlara ayar verip, tehdit edeceğine kendisi Allah'tan korkup kuldan utanmayı öğrensin. Bu ne demek. Devleti zarar uğratıyorsun, haksız yere kendine yüksek harcırah, yüksek ödenek alıyorsun. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki kararnameleri Anayasa Mahkemesince bozuldu. Sayın Mehmet Muş, bu tweeti doğru buluyor musunuz bulmuyor musunuz?"

Meclis Başkanına da çağrıda bulunduğunu belirten Altay, "Eğer bu Sayıştay raporları ciddiye alınmayacaksa, bu kadar usülsüzlük, hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık, edepsizlik ciddiye alınmayacaksa kapatın gitsin Sayıştayı." dedi.

"Usülsüzlük tespit edildiyse ilgili birimler harekete geçer"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sayıştayın görevi gereği devlet kurumlarının yaptığı harcamaları, kanun ve nizamlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olduğunu, kapatılmasının söz konusu olamayacağını bildirdi.

Muş, bir hukuksuzluk varsa devletin diğer birimlerinin faaliyete geçeceğini belirterek, "Bir yanlışlık tespit ettiyse Sayıştay, bu kanunlara aykırıysa, koyduğumuz kurallara aykırıysa, kamu zararı oluştuysa burada devletin ilgili birimleri harekete geçer ve kamu zararı giderilir. Devlet bu şekilde çalışır." dedi.

Muş, 24 ilin 6. bölge teşviklerinin bir yıl uzatıldığını da belirterek, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise Engin Altay'ın açıklamaları üzerine, Sayıştay raporlarının ilgili komisyona intikal ettiğini ve görüşüldüğünü ifade etti.

Rapor hazırlanırken belirlenen usülsüzlük ve yolsuzluklar varsa bunların rapordan çıkarılarak yargıya intikal ettirildiğine işaret eden Bilgiç, raporların, TBMM'nin denetimine tabi olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı