TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

06.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:22
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin, millet ve devlet olarak Azerbaycan halkının yanında olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin, millet ve devlet olarak Azerbaycan halkının yanında olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni yasama yılının vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

Muş, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 97. yılını kutladı.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için büyük mücadele verdiğini anımsatan Muş, "Biz de dost ve kardeş Azerbaycan halkının yanındayız, destekliyoruz ve ümit ediyoruz kısa zaman içinde topraklarını işgalcilerden kurtaracaklar. Millet ve devlet olarak Azerbaycan halkının yanındayız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kovid-19 gibi bir belayla mücadele ederken TBMM'de devlet ve ülke menfaatlerine uygun yasaları çıkarma arzusunda olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 mücadelesinde yürütmenin kamuoyu desteğini kaybettiğini, bunun TBMM'nin yok sayılmasından kaynaklandığını savunan Altay, ekonomi, dış politika konularında da TBMM'nin paydaş edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin, Azerbaycan nasıl ve ne zaman istiyorsa yardıma hazır olduğunu kararlılıkla ifade ettiğini hatırlatan Akçay, "Karabağ meselesinin tek çözümü, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesidir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi ve vatandaşın gerçek gündemini Meclise yansıtmak için çalışacaklarını söyledi.

Türkkan, Azerbaycan'ın haklı savaşında amasız, fakatsız ve her daim yanında olduklarını belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 6-8 Ekim soruşturması kapsamında gerçekleştirilen tutuklamaları eleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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