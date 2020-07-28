TBMM Genel Kurulu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sosyal medya düzenlemesi çok kıymetli bir düzenlemedir.

TBMM Genel Kurulu
28.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:18

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sosyal medya düzenlemesi çok kıymetli bir düzenlemedir. Kişi güvenliği, hak ve özgürlükleri, haber alma hakkının güvence altına alınması çerçevesinde ortak akılla Meclis gündemine geldi." dedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma hutbesini anımsatan Türkkan, "Ayasofya'nın camiye dönüşmesine Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'ın lanet okuması gölge düşürdü. Eğer, Atatürk'e lanet okumak gaflet, dalalet ve hıyanet değilse, bir cehalettir. Atatürk'ün kurtardığı ülkede yaşayarak, kurtardığı İstanbul'a ayak basarak ve kurduğu koltuğa oturarak Atatürk'e lanet okumak densizliktir, hadsizliktir. Diyanet İşleri Başkanı o makamda oturmamalı ve bir an önce istifa etmelidir." diye konuştu.

"Ayasofya'nın ibadete açılması bazı odakları rahatsız etmiştir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bülbül, fındık taban fiyatının Karadeniz ve Marmara bölgelerinde büyük bir memnuniyete neden olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilk cuma namazının kılındığını anımsatan Bülbül, şunları söyledi:

"Ayasofya'nın ibadete açılması bazı odakları rahatsız etmiştir. Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar kabul edilebilir değildir. Yunanistan'daki gösterilerde şanlı bayrağımızın yakılması tam bir alçaklıktır. Tarihten ders almayan Yunanistan, boyundan büyük işlere kalkışmaktadır. Bazı çevrelerin Ayasofya üzerinden kin kusmaları planlı bir projenin parçasıdır. İçeride Yunan borusunu öttürmeye çalışanlar da mevcuttur. Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra ortaya çıkan tartışmalar bizim tökezlememizi bekleyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Ayasofya'daki konuşmaları başka emeller doğrultusunda kullanmak devletimize ve milletimize zarar verecektir. Ayasofya ibadete açılmıştır, siyasete değil. Atatürk'ü bu tartışmaların merkezine oturtmak doğru değildir. Fatih Sultan Mehmet bizim için ne kadar aziz ise Gazi Mustafa Atatürk de o kadar azizdir. Ayasofya tartışmaları etrafında fitne çıkaran ve insanlarımızı fitneye teşvik edenleri kınıyorum."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illerde koranavirüsün yaygınlaştığına dikkati çekerek, vatandaşları uyardı.

Bölgede durumun vahim olduğunu ve iktidarın "umursamaz" davrandığını öne süren Oluç, "Bunun için halka sesleniyorum; zorunlu ihtiyaçlar dışında çarşı ve pazara çıkmamaya dikkat edelim. Bayram ve cenaze ziyaretlerinde mutlaka maske takalım ve mesafeyi koruyalım. Kalabalık bayram ziyaretlerinde bulunmayalım. Kurban etinin dağıtılmasında da herkes dikkatli davranmalı. Düğünler de mümkünse tehlike geçinceye kadar ertelenmeli. Bölgede hava çok sıcak. Zorlansak da vatandaşlarımızdan maskelerini çıkarmamasını rica ediyoruz." dedi.

Oluç, Yüksekova'da ciddi bir sussuzluk olduğunu belirterek, bunun halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Halkın tankerlerle su taşıdığını anlatan Oluç, kayyumların bu sorunu çözmek yerine daha da derinleştirdiğini savundu. Hakkı Saruhan Oluç, sorunu çözmek için İller Bankasından alınan kredinin yerinde kullanılmadığını öne sürerek, paraların nerelere harcandığının açıklanması gerektiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mersin'deki kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu'nun davasına değinen Özkoç, Anayasa Mahkemesinin kararı bir an önce açıklamasını beklediklerini söyledi.

Sosyal medyaya yönelik teklife ilişkin görüşlerini de dile getiren Özkoç, "Sosyal medya, yasaklarla kontrol edilecek bir yer değildir. Bu yasa teklifi sosyal medyayı bitirecek bir düzenlemedir. İktidar sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışıyor. Biz özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen bu ucube yasa teklifine karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mersin'de kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

24 Temmuz'un, milletin Ayasofya'yla yeniden buluştuğu tarih olduğunu vurgulayan Özkan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına milletin büyük bir teveccüh gösterdiğini vurguladı.

Yunanistan'da bazı provokatörlerin Türk bayrağını yaktığını belirten Özkan, "Bunları yapanları kınıyor ve lanetliyorum." dedi.

Yunan Rahip Evangelos Papanikolaou'nun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasının ardından Atina yönetimine karşı "Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emri ile çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı." şeklindeki açıklamasını aktaran Özkan, "Bu provakasyonları yapan oradaki hadsizlere Yunan rahibin sözleriyle cevap veriyorum" dedi.

Bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek sosyal medya düzenlemesine de değinen Özkan, "Sosyal medya düzenlemesi çok kıymetli bir düzenlemedir. Uluslararası alanda yapılan düzenlemeleri dikkatle inceledik. Düzenleme kişi güvenliği, hak ve özgürlükleri, haber alma hakkının güvence altına alınması çerçevesinde ortak akılla Meclis gündemine geldi. Özgür tartışma ortamında en ideal düzenlemeyi hayata geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum Dünya
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
'Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
"Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim" diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Hazal Kaya Gülben Ergen
Spor İrfan Buz Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 19:51:39. #1.14#
title