TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sakarya'da bugün meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olayla ilgili olarak yapılması gereken neyse, hep beraber, Meclise düşen sorumluluk da dahil olmak üzere bunun hepsini yerine getireceğiz ve bu işin müsebbipleri, bu konuda ihmali olan her kimse...

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sakarya'da bugün meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olayla ilgili olarak yapılması gereken neyse, hep beraber, Meclise düşen sorumluluk da dahil olmak üzere bunun hepsini yerine getireceğiz ve bu işin müsebbipleri, bu konuda ihmali olan her kimse de cezasını alacak." dedi.

Genel Kurulda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Sakarya'da bugün meydana gelen patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Daha önce de bu tür olayların yaşandığını anımsatan Dervişoğlu, partisinin söz konusu olaylara yönelik araştırma önergelerinin reddedildiğini, bu nedenle tedbirlerin geliştirilemediğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iki yılın geride kaldığını anımsatan Dervişoğlu, geçen süre zarfında, iktidarın "bu sistemin Türkiye'yi uçuracağı ve durdurulamaz şekilde yükselteceği" şeklindeki vaadinin gerçeğe dönüşmediğini söyledi.

Geçen İki yılda ekonominin kötüye gittiğini, doların bugün 6,85 liradan işlem gördüğünü belirten Dervişoğlu, bu sürede Türk lirasının yüzde 50 değer kaybettiğini, ekonominin yüzde 6,5 küçüldüğünü, özel sektör yatırımlarının yüzde 16 azaldığını, kişi başı milli gelirin 9 bin doların altına düştüğünü ifade etti.

Yeni sistemin iç cephede de siyasal bloklaşmalar oluşturduğunu ve toplumsal ayrışmalar yarattığını ileri süren Dervişoğlu, ülkede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin en akılcı yol olacağını dile getirdi.

"Cumhur İttifakı sistem ittifakıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Sakarya'daki patlamada şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akçay, sisteme, keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçildiğini söyledi.

Bu sistem ile TBMM'nin 100 yıllık tarihinde yüzde 95 oranla en yüksek temsiliyete kavuştuğuna işaret eden Akçay, aradan geçen iki yılda, sistemin temel ilkelerine riayet edildiğini, iç ve dış politikada birçok krizin bertaraf edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu süre zarfında şiddetli ekonomik operasyonlara maruz bırakıldığını belirten Akçay, "Fakat Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ön alıcı etkinliğiyle bu saldırılar bertaraf edilmiştir. Diğer yandan Türkiye Irak'ta, Suriye'de, mavi vatanda ve Libya'da ulusal egemenliğini tehdit eden meselelerde etkin bir politika yürütmüştür." dedi.

MHP'li Akçay, yeni sistemin Cumhur İttifakı'nın ve milletin eseri olduğunu dile getirerek, "Cumhur İttifakı ne seçim ittifakıdır ne iktidar koalisyonudur, bir sistem ittifakıdır, Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında bir ideal ve değer birlikteliği, milli mutabakat zeminidir. Değerler zeminine dayalı, ilkeli, tutarlı, şeffaf, dürüst, kalıcı ve kurucu bir ittifaktır. MHP olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğru bir sistem olduğuna o gün olduğu gibi bugün de yürekten inanıyor ve bu sistemin sonuna kadar arkasında olduğumuzu, bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için gayret göstereceğimizi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kovid-19'a karşı Meclis'te de kullanılan ilaç araştırılsın"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Sakarya'da yaşanan son patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bu konuların araştırılması ve sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan Oluç, "İlk patlama da ikinci patlama da çok açık bir biçimde ihmalden kaynaklanıyor. İş yeri ve bölge halkının yaşam ve can güvenliği hiçe sayılarak faaliyetlerine devam edilen, edilmesine izin verilen fabrikada meydana gelen patlamaya bir kaza demek mümkün değil, ikincisine de bir kaza demek mümkün değil." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyum atanmasının ardından yolsuzluk yapıldığını iddia eden Oluç, "Mustafa Yaman sanmasın ki merkeze alınarak kurtuldu, iki elimiz onun yakasındadır. 2 dönem yaptığı o kayyumluk sürecinde işlediği bütün suçların hesaplarını demokratik yollarla ve hukuk yollarıyla kendisinden mutlaka soracağız." sözlerini sarf etti.

HDP'li Oluç, Meclis'te Kovid-19 pandemisine karşı yapılan ilaçlamada kullanılan ürünün kanserojen olduğu iddiasını anımsatarak, Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan, insan sağlığını etkileyip etkilemediğinin araştırılmasını istedi.

"Meclisimizin hassasiyetini göstereceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'da bugün, uzman ekiplerin çalışmalarını sürdürdükleri sırada patlama olduğunu kaydederek, mühimmatların taş ocaklarında imha edilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Kendisinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ile bölgeye intikal edeceğini bildiren Özkoç, "Meclisimizin hassasiyetini orada elimizden geldiği kadar göstereceğiz, Sayın İçişleri Bakanı ile beraber oradaki olaylara doğru bir şekilde müdahale edilmesi için gereken katkıyı göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Özkoç, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Özel şirketin yarattığı tehdidi ortadan kaldırırken Mehmetçik'i kullanmak"

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sakarya Hendek'te geçen hafta facia yaşandığını belirten Özel, o olayda 7 vatandaşın yaşamını kaybettiğini anımsattı.

Özel, partisinin bu konunun araştırılması ve önlemlerin alınması için araştırma yapılmasına yönelik önergesinin iktidar tarafından reddedildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Oradaki çığlık duyulmayacak gibi değil. Böyle bir tedbirsizlik nasıl olabilir? Orada gerekli tedbirlerin alınması lazım, kamu güvenliğinin sağlanması lazım ama özel şirketin yarattığı bu tehdidi ortadan kaldırırken Mehmekçiği kullanmak, belediyenin kamu araçlarını kullanmak, belediyede çalışan işçileri kullanmak... Uzuvları kopan personel var, 3 asker şehit. Bunlar sonuçta Mehmetçik buna artık hakikaten biraz vicdan, biraz insaf, biraz kalbi bir pencereden de bakmak lazım."

Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a başarılar dileyen Özel, "Şentop'u daha önceki görev sürecinde Anayasa'yı taşıyamadığı, İçtüzüğü koruyamadığı, tarafsızlık çizgileri içinde kalamadığı ve kantarın topuzunu ortada tutamayıp çok kaçırdığı için eleştirdiklerini" ifade etti.

Özel, Şentop'un dünkü teşekkür konuşmasındaki taahhütlerini önemsediklerini vurgulayarak, "Ümit ederiz ki yaptığımız eleştirilerden, kendi yaptığı vicdan muhasebesinden ve bir hukukçu olarak hukuka karşı, Anayasa'ya karşı koruyucu değil de ihlal edici tavrından duyduğu üzüntü, yaptığı öz eleştiridir onları kaleme aldıran. Şekli değil, hissi bir yaklaşımsa biz bunu takip edeceğiz, tarafsız kalırsa bunu öveceğiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamalarını da anımsatan Özel, "Bu konuda ilk imza ve Meclisten bunu oybirliğiyle geçirmiş bir ülkeyken İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak başta şu andaki tüm aktif kadın siyasetçilerin, hepimizin ve tüm Türkiye'deki kadın hareketinin son derece önemli bir görevidir. Bu konuda Numan Kurtulmuş'un açmaya çalıştığı gediğe karşı hangi siyasi görüşten olursa olsun kadınların yanında duruyoruz." sözlerini sarf etti.

Baro başkanlarının Kuğulu Park'ta olduğunu belirten Özel, Genel Kurulu izleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu işaret ederek, "Bir duruş olacaksa Kuğulu Park'ta durulması, sarayın karşısında dik durulması gerekmektedir. Meclis'e gelen, milli iradeye duyulan saygı baş tacıdır. Ama vakit şov vakti, 'duruş göstereceğim' diye grup önerisi izleme vakti değil; vakit, mesleğe, barolara, güç aldığınız örgütünüze sahip çıkma vaktidir." ifadesini kullandı.

"Patlayıcıların normal yolla taşınması mümkün değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sakarya'da bugün meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek bilgi aldığını aktardı.

Olayda 3 askerin şehit olduğunu, biri ağır 12 yaralı bulunduğunu bildiren Zengin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta oluşan tablodan sonra burada bulunan mühimmat niteliğindeki bu patlayıcıların İçişleri Bakanlığının patlayıcı imha eğitimi almış timleri tarafından imha edilmesi zarureti var, onların imha etmesi gerekiyor. Çünkü bunların normal taşınması da mümkün değil, imhası da mümkün değil. O sebeple İçişleri Bakanlığımız 15 ton patlayıcıyı geçtiğimiz hafta taşımaya başlıyor ve çok yağmur yağdığı için, sel olduğu için geçtiğimiz hafta tamamlanamayan 1,5 ton ise bugün itibarıyla taşınmaya başlanıyor. İkinci kamyondan indirilirken içeride patlayıcıların fitillerinden bir kıvılcım oluşup içlerindeki kara barutların patlaması neticesinde bu hadise meydana geliyor."

Olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın yapıldığını, Sakarya milletvekillerinin bölgeye gittiğini anlatan Zengin, "Bütün vekillerimizin içi yanıyor, ciğeri yanıyor. İnsanlarımızın başına gelen bu olayla ilgili olarak yapılması gereken neyse, hep beraber, Meclise düşen sorumluluk da dahil olmak üzere bunun hepsini yerine getireceğiz ve bu işin müsebbipleri, bu konuda ihmali olan her kimse de cezasını alacak. Biz bunun takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

"Parmak sallama hali içerisinde samimiyet testini kabul etmiyoruz"

AK Parti'li Zengin, CHP'li Özel'in TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik sözlerine "Sayın Şentop'la alakalı söylenen ifadeleri elbette reddediyoruz. Çünkü Sayın Şentop geçtiğimiz bir yıl içerisinde bizim açımızdan da MHP Grubu açısından da fevkalade başarılı bir başkanlık yapmıştır." dedi.

Mustafa Şentop'un "parmak sallama hali içerisinde samimiyet testinden geçirilmesini kabul etmediklerini" vurgulayan Zengin, Şentop'un TBMM Başkanlığını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki görev süresinde de özenli şekilde sürdüreceğine yönelik inancını dile getirdi.

Zengin, baro başkanlarının Genel Kurulu izlemelerine imkan sağlandığını belirterek, "Bugün 'buyrun gelin' diyoruz. Bu sefer 'hayır gelmeyiz'. Mesele hukuksa, avukatların hakkını hukukunu savunmaksa, barolar üzerinden siyaset yapmak değil mesleğin geleceğiyle alakalı bir iş yapmaksa gelinmesi gereken her yere gelinir. Söyleyecek kelimesi olan gelip her yerde bunu söyler." diye konuştu.

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılar elde ettiğini vurgulayarak, sistemin ömrünün uzun olmasına yönelik temennisini dile getirdi.

"Bu kanuna bizi getiren sebeplerden biri bu"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, yeniden söz olarak Mustafa Şentop'un görev süresi boyunca TBMM'nin şanına yaraşır bir temsil gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yeni görev süresinde de aynı başarıyı göstereceğine yönelik inancını dile getirdi.

CHP'li Özel de yeniden söz alarak, Kovid-19 pandemisine karşı kullanılan ilaca yönelik inceleme yapılmasını istedi.

Baro başkanlarının Meclise gelmemesine yönelik bir söylemleri olmadığını vurgulayan Özel, baro başkanlarının konuşabilecekleri komisyona alınmadıklarını, fikirlerini beyan edemeyecekleri için Genel Kurula gelmediklerini söyledi.

Feyzioğlu'nu işaret eden Özel, "Gelmen gereken zamanda değilsin, olman gereken yerde değilsin, zamansal, mekansal ve içeriksel olarak kusurlusun. Anlayan anlıyor. Sözüm baro başkanlarına değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin ise Özgür Özel'in, baro başkanlarına yönelik sözlerine şu karşılığı verdi:

"Zaten bu kanuna bizi getiren sebeplerden biri budur. Maalesef Ankara, İstanbul ve İzmir barosu kendilerini ayrı bir baro olarak telakki ediyor. Eğer Barolar Birliğinin üyesiyse baro başkanları, zaten temsilen gelindi. Komisyona, ister bir ister 3 kişi, gelselerdi Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanları. Yürüyüş yaptıkları sırada Anadolu baro başkanlarından bizi arayanlar oldu. Biri dedi ki 'Biz çoklu baroya karşıyız ama bunun üzerinden birilerinin siyaset yapmasına da karşıyız. Buradaki meselemiz, zaten baroların problemi, kendilerinin asli işi olarak siyaseti görmelerinden kaynaklanmaktadır."

Kaynak: AA