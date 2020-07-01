TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya uygulamalarının kişi özgürlük ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Özellikle kişilerin güvenliğini, anayasal hak ve özgürlüklerini tehdit eden mütecaviz yaklaşımlara karşı vatandaşlarımızın güvenliğini teminat altına alacak...

TBMM Genel Kurulu
01.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:00

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya uygulamalarının kişi özgürlük ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Özellikle kişilerin güvenliğini, anayasal hak ve özgürlüklerini tehdit eden mütecaviz yaklaşımlara karşı vatandaşlarımızın güvenliğini teminat altına alacak yasal düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılını kutladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Eşek Adası'na gerçekleştirdiği ziyarete değinen Türkkan, bunun üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu söyledi.

Sakelaropulu'nun Ada'da bulunan anı defterine "Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim." yazdığını aktaran Türkkan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın bu söylediklerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hükümetin buna sessiz kaldığını iddia eden Türkkan, "Bu, bağımsız bir devlet için kabul edilebilir bir durum değildir. Hükümeti derhal vatan topraklarına sahip çıkmaya ve küstah Yunan Cumhurbaşkanına hak ettiği cevabı vermeye davet ediyoruz." dedi.

"Kabotaj hakkı, egemenlik unsurlarından biri"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, kabotaj hakkının bir devletin egemenlik unsurlarından biri olduğunu belirterek, "İstiklal mücadelemizin ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla kapitülasyonların lağvedilmesi sonucunda ülkemiz kabotaj hakkına kavuşmuştur." diye konuştu.

Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatleri için görev yapan donanma ile Sahil Güvenlik güçleri ve Türk denizciliğine hizmet eden bütün denizcilere güç, kuvvet ve başarılar dileyen Bülbül, "Vatanımızın bağımsızlığıyla birlikte kabotaj hakkını bize temin etmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte, hizmetleri geçen devlet büyüklerimize minnet ve şükranlarımızın sunuyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün denizcilere güç kuvvet dileyerek, minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret açıkları da her geçen gün artıyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Demokratik Toplum Kongresi soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında da örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklanan 23 Kürt siyasetçi olduğunu dile getirerek, bunlardan biri olan 72 yaşındaki Makbule Özbek'in yaşı açısından cezaevi koşullarını kaldıramayacak durumda olduğunu, hukuksuzca tutuklanan herkesin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

İktidarın ekonomiyi yönetemediğini ileri süren Oluç, dış ticaret açığının geçen senenin iki katına çıktığını kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıla göre gerilediğine dikkati çeken Oluç, "5 binden fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi ve iktidar her ne kadar 'İç üretimi koruyor ve artıyoruz' dese de gördüğümüz gibi Türkiye'yi üretimden o kadar uzaklaştıran ve bağımlı hale getiren bir iktidar ki dış ticaret açıkları da her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz." açıklamasına işaret eden Oluç, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, bu açıklamayla aslında sosyal medyanın gücüyle baş edemediğini, Z kuşağıyla baş edemediğini itiraf etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ın salvosuna hiçbir cevap yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak, "Kendi denizlerimizdeki egemenlik hakları ve kontrolün sağlanması vesilesiyle cumhuriyetin kurucu kadrolarını rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun ilk ziyaretini Eşek Adası'na yaptığını belirten Özel, "Buna karşı Dışişleri Bakanlığından veya her konuda 'şahsım' diyerek gerekli açıklamaları yapan yürütmenin başından, dün burada ifade edildiği halde Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup başkanvekillerinden Yunanistan'ın bu salvosuna hiçbir cevap yok." diye konuştu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakkında, Belediye Meclisi kararıyla "Millet Bahçesi" adının "Atatürk Parkı" olarak değiştirilmesi gerekçe gösterilerek, soruşturma başlatıldığını anlatan Özel, bunun hem seçilmiş Belediye Başkanına hem seçilmiş Belediye Meclisine bir gözdağı verme ve Atatürk ismine tahammülsüzlüğün göstergesi olduğunu öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve bebeğine yönelik sosyal medyadan yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Özel, "Sayın Demirtaş'a yapılan nasıl kınandıysa, kınanmalıysa Sayın Albayrak'a yapılan da kınanmalıdır. Suçlunun ve mağdurun kimliğinden bağımsız olmak durumdayız, aksi durumda samimiyetimiz sorgulanır. Ancak, bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu hareket noktası kabul edip de sosyal medya üzerindeki işte Netflix'i de onu da bunu da kapatmaya varacak ifadelerini sorunlu buluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal medya kişi özgürlük ve güvenliğini tehdit ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, devlet tanımayan küresel şirketlerin ve sosyal medya uygulamalarının kişi özgürlük ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Kişi güvenliğini koruma noktasında sosyal medya konusunda ilk düzenlemeyi yapan ülkelerin başında ABD'nin geldiğinin altını çizen Özkan, sosyal medyanın kullanılmasıyla sosyal medyanın belirli hukuk disiplini altında kişi özgürlüğü ve güvenliğini tehdit etmeden faaliyet göstermesinin ayrı konular olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımları kınadıklarını kaydeden Özkan, "Bunun aması fakatı olabilemez. Burada biz amalı fakatlı cümleler kurarsak, bu tartışmaları mukayeseli şekilde gündeme getirecek olursak, bunun ardı arkası kesilmez. Çünkü bu ülkenin barışını tehdit eden, bu ülkede aynı bayrak altında, aynı topraklarda yaşama ülküsünü tehdit eden çevreler varsa sadece onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz." dedi.

Cahit Özkan, ABD'de ve Avrupa'da da sosyal medyaya yönelik düzenlemeler olduğuna işaret ederek, "Biz de günümüzün en önemli teknoloji alanı olan veri transferi, veri üretimi, verinin depolanması ve veri güvenliği noktasında yasal altyapımızı tahkim edeceğiz. Diğer taraftan özellikle kişilerin güvenliğini, anayasal hak ve özgürlüklerini tehdit eden bu tür mütecaviz yaklaşımlara karşı vatandaşlarımızın güvenliğini teminat altına alacak yasal düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Ayasofya kararı Türk milleti adına verilecek bir karardır"

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Özkan, "Limanlarımızın ve denizlerimizin aziz milletimiz tarafından kullanılması önemlidir. Son 10 yıllık süre zarfında ürettiğimiz 40 milli gemimiz ve denizaltımız, özel sektörümüz tarafından üretilen tekne, gemi ve deniz ulaşım araçlarına kadar Kabatoj Bayramı'nın ete kemiğe bürünmüş yerli ve milli gemilerimizle kutlanıyor olması bizim en büyük kıvancımız, sevincimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay'ın vereceği "Ayasofya" ile alakalı karara işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Yarın 2 Temmuz, yarından sonra Danıştay'ın vereceği Ayasofya kararı Türk milleti adına verilecek bir karardır. İnşallah milletimizi sevince ve kavuşmaya vesile kılacaktır." dedi.

"Alçak ve ahlaksız saldırıyı nefretle kınıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dikkati çekerek, "MHP grubu olarak, sosyal medya üzerinden yapılan alçak ve ahlaksız saldırıyı nefretle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya ile alakalı bu meselenin hukuki zemine oturmasının artık tartışmasız bir hal aldığını vurgulayan Bülbül, bunun tahammül edilebilir bir durumda olmadığını söyledi.

İtibar suikastleri, kişilerin özel hayatına, ahlakına, haysiyetine, şerefine yönelik birçok saldırıya şahit olunduğunu aktaran Bülbül, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün konuya ilişkin verdiği kanun teklifi olduğunu hatırlattı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da "Esra Albayrak'a yönelik bu ağır saldırıyı amasız, fakatsız lanetliyoruz. Çünkü kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar, insanın haysiyetine yönelik bu tür saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsterdik ki siz de geçen hafta Sayın Başak Demirtaş'a saldırı yapıldığı zaman aynı hassasiyeti gösterseydiniz." diye konuştu.

Oluç, getirilecek her düzenlemenin yasakçı zihniyete hizmet edeceğini iddia etti.

Kaynak: AA

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