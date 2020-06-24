TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çoklu baro sistemiyle ilgili ortada bir teklif henüz yokken, bunun anayasaya aykırı olduğuna ilişkin düşünceler asla doğru değildir.

TBMM Genel Kurulu
24.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:37

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çoklu baro sistemiyle ilgili ortada bir teklif henüz yokken, bunun anayasaya aykırı olduğuna ilişkin düşünceler asla doğru değildir." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin, Avukatlık Kanunu'nu değiştirerek çoklu baro sistemini getirmek istediğini, kendisine muhalif olan kesimin sesini kesmeyi düşündüğünü iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, baro başkanlarını yerinde ziyaret ederek avukatlara destek verdiğini anımsatan Dervişoğlu, yapılan girişimler sonucunda polis barikatlarının kaldırıldığını ve avukatların Anıtkabir'e yürüyüşünün gerçekleştiğini söyledi.

Avukatların yürüyüşünde antidemokratik görüntülerin ortaya çıktığını savunan Dervişoğlu, "Ortaya çıkan antidemokratik görüntüler sadece vicdanları yaralamadı, ülkenin demokratik itibarını da zedeledi. Ülkeye gelmek isteyen yabancı yatırımcılara da kötü örnek olarak ekonomiye zarar verdi." diye konuştu.

"Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu, bu seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya girerek milli iradenin güçlü bir şekilde oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, güçlü yürütme ve yasama ile bağımsız yargı, denge, denetim, siyasi istikrar gibi ilkelere dayandığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Siyasi tarihimize baktığımızda demokrasinin çok defa darbe ve muhtıralarla kesintiye uğradığını görüyoruz. Parlamenter sistemde istikrar sağlanamamıştır. FETÖ'nün hain darbe girişimiyle eski sistemle istikrarın sağlanmayacağı açıkça görülmüştür. Yeni sistemle milli irade hakim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur ittifakının ve milletimizin eseridir. Cumhur ittifakı ne bir seçim ittifakı ne de bir iktidar koalisyondur. Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır. Bu ittifak değerler zeminine dayalı, ilkeli şeffaf ve kalıcı bir ittifaktır. Yeni sistemle siyasi krizler tarihe karışmıştır."

Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinin açıklanmasıyla daha hızlı ve isabetli kararların alındığını vurgulayan Akçay, "Eski sistemin tarihe karışmasıyla Türkiye dış politikada daha belirleyici olmuştur. Suriye, Irak, Lübnan ve mavi vatan meselesinde bu durum ortaya çıkmıştır. Bu sistem koronavirüs salgınıyla verilen mücadele de bir kez daha rüştünü ispat etiştir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da HDP'li belediyelere atanan kayyumları eleştirerek, 65 HDP'li belediyeden sadece 11 belediyenin kaldığını söyledi.

Oluç, "Bu iktidar hazin bir durumda. Hükümet, Yassıada'ya gittiğinde Adnan Menderes, Ankara'ya geldiğinde Kenan Evren oluyor. Çünkü her atanan kayyum, halk iradesinin açıkça gasbedilmesidir. Sizin darbe karşıtlığınız sadece iktidarınıza karşıtlıkla ilgilidir, yoksa ilkesel bir darbe karşıtlığınız yoktur." görüşünü savundu.

-"Bu sistem, bölgesel ve küresel alanda da muazzam işlere imza atmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun teklifinin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsattı. Akbaşoğlu, TBMM'nin, bu kararıyla darbeci zihniyeti millet önünde mahkum ettiğini vurgulayarak, teklife olumlu oy veren bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Akbaşoğlu, 24 Haziran 2018 genel seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiğine işaret ederek, eski sistemde çift başlı bir yönetim olduğu için farklı vesayet odaklarının rol çalabildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yeni bir anlayışın geldiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, "Bu sistemle milletin iradesi egemen olmuştur. Kuvvetler ayrılığına dayalı, yasama, yürütme ve yargının bağımsız olduğu bir sistem gelmiştir. Yasama, yürütme ve yargının yani üç erkin milletin hizmetinde olması nedeniyle hızlı ve etkili karar alma süreçleri ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Eski sistemde milletvekili pazarlarının kurulduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Parlementer sistem artık millet iradesiyle geçmişte kalmıştır. Türkiye'nin küresel denklemde etkin olduğu, milli iradenin hızlı bir şekilde tecelli ettiği bu sistem iki yıldır uygulanmaktadır. Bu sistem, bölgesel ve küresel alanda da muazzam işlere imza atmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesi pandemi sürecinde de başarılı bir şekilde millete hizmet etmiştir." diye konuştu.

Baro seçimlerine ilişkin yapılan tartışmalara da değinen Akbaşoğlu, "Çoklu baro sistemiyle ilgili ortada bir teklif henüz yokken, bunun anayasaya aykırı olduğuna ilişkin düşünceler asla doğru değildir. Kaldı ki 2012 yılında Meclisin iradesiyle ortaya konan emsal kanunlarda birden fazla odanın kurulması imkanı getirilmiştir. Bu konu da Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemenin Meclis'in uhdesinde olduğunu ve anayasaya aykırı bir durumun olmadığını belirtmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin "yükseköğretimde okurken okullarını bırakmak zorunda kalan öğrencilere af çıkartılması"na ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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