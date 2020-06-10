TBMM Genel Kurulu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, salgınla mücadelede gece gündüz demeden vatandaşlara gıda yardımından sağlık malzemesi desteğine kadar birçok alanda gereken desteği verdiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu
10.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:08

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, salgınla mücadelede gece gündüz demeden vatandaşlara gıda yardımından sağlık malzemesi desteğine kadar birçok alanda gereken desteği verdiğini belirtti.

Genel Kurulda, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz tarım üreticilerinin sorunları, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Türkiye ekonomisi, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker koronavirüsle etkin mücadele için Kocaeli'de yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara ilişkin gündemdışı söz aldı.

Peköz, mayısta uzun süren poyrazdan sonra gelen çöl sıcakları ve fırtına nedeniyle meyve üreticilerinin sıkıntı yaşadığını anlattı.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM), bu tür afetleri garanti kapsamına almadığını ve çiftçiye herhangi bir destekte bulunmadığını savunan Peköz, poyrazın afet kapsamında yer almadığını söyledi.

Narenciyede yüzde 80-90 civarında ürün kaybı beklendiğini dile getiren Peköz, ürün kaybının ilerleyen süreçte ciddi şekilde hissedileceğini ifade etti.

Peköz, tarım politikasının yeniden değerlendirilerek ithalatçı değil üretime önem veren bir uygulamaya geçilmesini, yerli üretimini artırılmasını ve vergilerin indirilmesini istedi.

CHP Uşak Milletvekili Yalım, AK Parti iktidarı döneminde birçok ağır sanayi kurumunun İsrail'e satıldığını iddia etti.

Atatürk'ün, İş Bankasını Türk milletine miras bıraktığını ifade eden Yalım, "Atatürk'ün bıraktığı emaneti sonuna kadar savunacağız. Bu mirası korumak hepimizin boynunun borcudur. İş Bankasını kimseye sattırmayacağız, peşkeş çektirmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, Türkiye'nin, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ilk savaş açan ülkelerden olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk anda koronavirüsle etkin mücadele çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Şeker, "Kocaeli'de özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, salgınla mücadelede gece gündüz demeden kendi bütçeleriyle vatandaşlarımıza gıda yardımından sağlık malzemesi desteğine, çevre temizliğinden kurumların ihtiyaçlarına kadar her alanda gereken destekleri verdiler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Batman Valisi'nden 'vahşi' sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Meral Akşener Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Rafet El Roman Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Bursa Haziran Antalya
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 17:38:55. #1.14#
title