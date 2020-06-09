TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Van'da işçileri taşıyan servis aracına yönelik terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı saldırıya ilişkin, "Emeğiyle geçimini sağlayan işçilerimize yönelik bu hain saldırı, PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

TBMM Genel Kurulu
09.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:20

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Van'da işçileri taşıyan servis aracına yönelik terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı saldırıya ilişkin, "Emeğiyle geçimini sağlayan işçilerimize yönelik bu hain saldırı, PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Çatak-Pervari arasındaki Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilakı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 8 işçinin yaralandığını anımsatarak, işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Dervişoğlu, 9 Haziran 2017'de öğretmenliğinin ilk karne gününde terör örgütü PKK tarafından Batman'da katledilen Aybüke Yalçın'ın ölümünün üçüncü yılı olduğunu ifade ederek, "PKK, eğitimi hedef alarak bölge halkının geri bırakılmasını temin etmeye çalışan hain bir terör örgütü olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu tavrı şiddetle, nefretle kınıyorum." diye konuştu.

İstanbul Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik'in eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'de kadın cinayetlerinin önünün bir türlü alınamadığını söyledi.

Dervişoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin gerektiği gibi anlaşılamadığını ve uygulanamadığını savunarak, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın cinayeti verilerinin derlenmesi, cinayetlerin nedenlerinin açığa çıkarılması ve bu alanda alınması gereken sosyal tedbirlerin devreye konulması gerektiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile ülkenin her yerini vatan toprağı bilen tüm şehitleri rahmetle anarak, "Aybükeler, Necmettinler, Fıratlar, Erenler ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın, Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) bazı görevden almalara imza attığını savunarak, "TÜİK verileri, iktidarın lehine açıklansın diye orada her türlü operasyon yapılıyor. Başkan, başkan yardımcıları, şimdi bölge müdürleri... Hazine ve Maliye Bakanına hatırlatalım, siz istediğiniz kadar işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynayın, işsiz olan insanın işsiz olmadığını ona anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

"8 günde 8 kadın cinayeti işlendi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'nın dünkü saldırısını kınayarak, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, 8 yaralı işçiye acil şifa diledi.

Türkiye'de son 8 günde 8 kadın cinayeti yaşandığını anlatan Özel, bu konuda parlamentonun atması gereken ciddi adımlar olduğunu belirtti.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in dün gözaltına alındıklarını anımsatan Özel, "Ankara'da siyasetle uğraşan herkes bilir ki Yıldız ve Dükel gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti yaparlar, başka bir şeyle ilgilenmezler." dedi.

Özgür Özel, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin fezlekelerin TBMM Genel Kurulunda okunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u eleştirerek şunları söyledi:

"Sayın Cemil Çiçek, Van Milletvekili Kemal Aktaş ile İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan'ın gelmiş kararlarını okutmayarak dönem sonuna bırakıyor. Bu iyi örnekler ortadayken, Komisyon Başkanı olduğu dönemde madde görüşülürken, 'Yeniden dokunulmazlık kazanır' demişken, dönem başında bu soruları böyle yanıtlamışken, beyefendi çıkıp da geçen hafta bu dokunulmazlıkları okutuyorsa bu, kendisinin işgal ettiği makama, ettiği yemine, anayasanın kendisinden beklediği sadakate ve tarafsızlığa uygun davranmadığının ispatıdır. Bunun peşini bırakmayız. Bunu, onun yanına bırakmayız."

"Terör örgütüne destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı şükranla anarak, "Çocuklarımızın geleceği için fedakarca çalışan öğretmenlerimizi kalleşçe, alçakça şehit eden PKK'yı ve bu terör örgütüne destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Van'da PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 2 işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Muş, emeğiyle geçimini sağlayan işçilere yönelik bu hain saldırının, PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret etti.

Muş, "Buradaki saldırıda şehit olan sivil şehit Murat Yağdıran geride 5 yetim bırakmıştır. Sivil şehit Emrah Baran ise 2016 doğumlu bir erkek çocuğunu, geride bu millete emanet olarak bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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