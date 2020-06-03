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TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu
03.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:57

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Türkiye'de aşı üretimi" ile ilgili verdiği genel görüşme önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye'nin sağlık ordusunun salgınla mücadelede çok başarılı bir sınav verdiğini, bu sınavı aşı üretiminde de başarıyla verebilecek durumda olduğunu ifade etti.

Nuhoğlu, Ankara ve Erciyes üniversitelerindeki bilim insanlarının kısa sürede yeni tip koronavirüse yönelik aşı çalışmaları kapsamında virüsü izole etmeyi başardıklarını, ancak iktidarın büyük emekler ve bedellerle kurulmuş aşı üretimi yapabilecek milli tesisleri sattığını veya kapattığını öne sürdü.

Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması, komşulara ve ihtiyacı olan bütün ülkelere destek olacak aşıların üretilebilmesi için milli kaynakların ve bilim insanı gücünün seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığının 13 Mart'tan itibaren "Kovid-19" konulu proje başvurularını almaya başladığını belirterek, bu bağlamda 8 klinik çalışma, 6 Kovid-19 aşı geliştirme, 6 tanı kiti geliştirme ve 11 adet de temel bilimler alanında olmak üzere toplam 31 projeye destek sağlandığını kaydetti.

Aşı geliştirme için çağrıya çıkıldığını, projeler alındığını ve bilimsel değerlendirme aşamalarının devam ettiğini bildiren Çalık, Türkiye'nin salgınla mücadelede dünyaya örnek bir süreç yönettiğine dikkati çekti.

Öznur Çalık, diğer partilerin, iktidarı yıpratmaya yönelik değil çalışmalarına katkı sağlayacak çalışmalar yapmasını istedi.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, HDP'nin "küresel salgın sürecinde kadına karşı şiddet" ve CHP'nin "tarım sektörünün sorunları" hakkındaki grup önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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