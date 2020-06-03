TBMM Genel Kurulu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde süreç yürütülüyor.

TBMM Genel Kurulu
03.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:27

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde süreç yürütülüyor. Bu noktada hem bilimsel hem de istatiksel veriler ışığında yürütülmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, pandemi nedeniyle bu sene eğitim öğretime ara verilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının özel okullara ayrıcalık tanıyan bir karara imza attığını söyledi.

Türkkan, "Sayın Bakan, eğitime ilişkin aldığı bu kararla özel okulların çıkarlarını önde tutmuş oldu. Salgınla devlet okullarını kapatan Bakanlık, özel okullara telafi eğitimi izni vermesi fırsat eşitsizliği veya ayrımcılık değil de nedir? Bu yolla velilerin özel okulların yönetimlerinden ücretlerin talep edilmesinin önüne geçilmesi mi hesap edilmektedir? Hal böyle ise özel okulların maddi çıkarlarını korumak için çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarını riske atmış oluruz. Buna değer mi? Alınan bu kararı İYİ Parti olarak oldukça sakıncalı gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Kararın tekrar gözden geçirilerek vazgeçilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden eşine gönderdiği mektubun, cezaevi disiplin kurulunca sansürlendiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Bu, özel bir mektup. Disiplin kurulu kararı ile 4 sayfanın tümü eşine beyaz sayfa şeklinde postadan gelmiş. Bu Demirtaş'ın olduğu için öğrendik, binlerce tutuklunun mektuplarının sansürlendiğini, ailelerine verilmediğini, iletişim hakkının yok sayıldığını biliyoruz. Yüz yüze görüş yasaklandı. Rehin alma politikasına şimdi de sansür eklendi. Bu kin, intikam ve nefretin sebebini tekrar soruyoruz. Bu mektubun orijinalinin derhal ailesine verilmesini, eşiyle yazışmalarını inceleyen ve sansürleyen böyle bir yaklaşımı şiddetle reddettiğimizi ve kınadığımızı da ifade etmek istiyorum."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni normal hayata başlandığını anımsatarak maske, sosyal mesafe, dezenfektan konusunda vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını istedi.

TBMM'nin milletin derdiyle hemhal olması gerektiğini söyleyen Altay, polise, hemşirelere, din adamlarına ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verme sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman yerine getireceğini merak ettiklerini, takipçisi olacaklarını söyledi.

Son günlerdeki ısı değişimlerinin çiftçileri perişan ettiğini dile getiren Altay, CHP'den bazı milletvekillerinin 18 ile gönderileceğini, zararların yerinde tespit edileceğini vurguladı. Altay, çiftçilerin zararlarına ilişkin hükümetin de gereken tedbirleri almasını istedi.

Bekçi ve polislerle ilgili dünkü konuşmasının ardından "polis ve bekçileri teröristlere benzettiği" yönünde AK Parti'nin bir grup başkanvekilinin tweet attığını aktaran Altay, şunları söyledi:

"Buna üzüldüm. Emniyet Genel Müdürlüğünden 33 bin polis memuru terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu için siz tasfiye ettiniz. Emniyet Genel Müdürlüğüne 33 bin teröristi ben yerleştirmedim. Güvenlik teşkilatımızın şanını şerefini korumak hepimizin görevidir. Lakin hiçbir polis ve bekçi kardeşimizin hukukun dışına çıkma hakkı yoktur. Vatandaşımıza polis her hal ve şartta şefkatli elini, güler yüzünü göstermek zorundadır."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da salgınla mücadelenin devlet-millet dayanışmasıyla başarılı bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını söyledi. Vatandaşları sadece ülke sınırları içerisinde değil yurt dışında da takip ederek onları sağlıklarına kavuşturmaya gayret ettiklerini belirten Özkan, "Yaptığımız çalışmanın, hem siyasi iradenin hem millet-devlet dayanışması hem de bu noktada stratejik ve bilimsel hakkın öne çıkması sayesinde yapıyoruz. Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde süreç yürütülüyor. Bu noktada hem bilimsel hem de istatiksel veriler ışığında yürütülmektedir." diye konuştu.

Ayasofya'da, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Fetih Suresi okunmasının milletin farklılıklara saygısının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Evet, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştur. Bu millet kendi coğrafyasında, al bayrağın dalgalandığı her yerde kendi iradesini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda hoşgörüyü de elden bırakmamaktadır. Son bir yıllık sürede Gaziantep'te yine bir müze olan Hanuka Sinagogu'nda Hanuka Töreni 40 yıl sonra bu sene kutlanmıştır. Yine azınlık gruplarının katıldığı Akdamar Kilisesi tanıtım etkinliği bu coğrafyada hoşgörünün bir göstergesi olarak hayata geçmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Hasan Polatkan Oktay Kaldırım Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:30:14. #1.15#
title