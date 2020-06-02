TBMM Genel Kurulu
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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısına ve ilk çeyrek ekonomik büyüme oranına işaret ederek "İnşallah bu sağlık altyapımız sayesinde, kontrollü üretimi de sürdürmek suretiyle büyüme hedefleri istikametinde birinci ülkeler içerisinde yer alacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulu
02.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:11

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısına ve ilk çeyrek ekonomik büyüme oranına işaret ederek "İnşallah bu sağlık altyapımız sayesinde, kontrollü üretimi de sürdürmek suretiyle büyüme hedefleri istikametinde birinci ülkeler içerisinde yer alacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Siirt'te şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Refah Partisi kurucu üyesi Ahmet Tekdal'ın vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Türkkan, Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dava arkadaşlarına sabır temenni etti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yeni bir döneme girdiğini anımsatan Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet aldığı kararla birçok kısıtlamayı kaldırdı. Adına 'kontrollü sosyal hayat' denilen yeni bir dönem başladı. Bu karar, erken alınmış bir karar. İYİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere, bizler de Meclis kürsüsünden defalarca, pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması dahil, birçok sıkı tedbirin uygulanması gerektiğini dile getirdik. Fakat bu uygulama zamanında yapılmadı, yapıldığı zaman da hayli geç kalındı. Uygulanmaması, vaka sayılarını artırdı. Şimdi aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu kapasitesinin kaldırılmasından AVM'lerin açılmasına kadar alınan birçok kararı da çok erken buluyoruz."

Şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 doluluk oranıyla yolcu taşınmasına yönelik tedbirin kaldırıldığını ancak bilet fiyatlarının hala düşürülmediğini savunan Türkkan, vatandaşın pahalıya seyahat ettiğini söyledi.

Hükümetin kararlarının ikinci bir dalganın oluşmasına neden olabileceğini ileri süren Türkkan, aslında hayatın normalleşmediğini, anormalleştiğini iddia etti.

Türk oyun şirketi Peak'in, ABD merkezli Zynga'ya 1,8 milyar dolara satıldığını anımsatan Türkkan, "Türkiye'den ilk kez bir teknoloji girişimi 1 milyar doların üzerinde bir rakamla satıldı. Bundan mutluluk duymuş olmamız normal. Hakikaten gençlerin bu başarısı, bu Meclis'te bulunan herkesi çok mutlu etmiştir. Yalnız bir şey aklıma geldi, Sakarya'daki Tank Palet fabrikası 50 milyon dolara satılmıştı, değil mi?" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Siirt'te şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Güney Kıbrıs'ta Limasol'daki bir camiye molotofkokteyliyle yapılan saldırıyı kınayan ve olayın faillerinin acilen bulunmasını isteyen Bülbül, "Bu saldırı, çözümsüzlüğü direten, Ada'da Kıbrıs Türkü'nün varlığını ve menfaatlerini yok sayan Rum tarafının kirli arka planının ve kanlı geçmişinin günümüze yansımasından başka bir şey değildir." dedi.

Bülbül, genel salgınla mücadele sürecinde, küresel güç olarak görülen ABD'deki vakaların yüzde 80'inin alt gelir grubunda olan kişilerden oluştuğuna işaret ederek "Pandemi sürecinde Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı, Genel Sağlık Sigortası'nın bütün vatandaşlarımızı içine almasının ne kadar önemli olduğunu bir defa daha görmüş olduk." diye konuştu.

Yeni dönemde kurallara uyma konusunda azami gayret sarf edileceğini belirten Bülbül, mesafeyi korumak, maske takmak ve temizliğe dikkat etmenin önemine işaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise 7 yıl önce düzenlenen Gezi Parkı odaklı eylemlere katılanların sadece yerel demokrasi talep ettiklerini, bu eylemleri karalamaya yönelik yalanlar üretildiğini, yalan yanlış iddianamelerle yargılanmaların sürdüğünü savundu.

"Meclis, şehit haberlerine seyirci kalmamalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Refah Partisi kurucu üyesi Ahmet Tekdal'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Şehit haberlerinin, ailelere ve ocaklara ateş düşürmeye başladığına işaret eden Altay, Meclis'in bu haberlere seyirci kalmaması, önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınayan Altay, "Kutsala saldırmak insanlıkla bağdaşmaz. Bir konuda, insanlık noktasında bir test ve sınav yapılacaksa, kutsala saygının birinci sırada olması gerekir." diye konuştu.

Gezi Parkı odaklı eylemlerin yıl dönümü olduğunu anımsatan Altay, bu eylemleri "adalet talebi ve insani bir duruş" olarak nitelendirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde insan üstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına, kısıtlamalara uyan vatandaşlara ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Altay, "Koronavirüsle mücadelenin tıbbi boyutunun en az hasarla atlatıldığını ama ekonomik boyutunun tam bir fiyasko olduğunu düşünüyoruz. İsraf, akıl dışılık ve beceriksizlik sonucu Türkiye'de işsizliğin ve vatandaşın borçlarının ikiye katlandığının, milyonların mağdur olduğunun ve bunun sorumlusunun saray hükümeti olduğunun altını çizmek istiyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

"(Zulüm 1453'te başladı) diyenlerle de mücadelemiz devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Siirt'te şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete sabır dileğinde bulundu.

Özkan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin, milli iradeye bir saldırı olduğuna işaret ederek bu darbe sırasında "milletin adamlarının" idam sehpasına gönderildiğini, aslında idam edilenin, milletin iradesi ve demokrasi olduğunu söyledi. Özkan, "60. yılını hüzünle yaşadığımız 27 Mayıs'ta, milletimiz, milletin adamlarına sahip çıkmıştır. Yaslı ada, Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaretçilere açılmıştır." dedi.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecinde güçlü sağlık sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özkan, "Süper güçlerin hiç de öyle olmadığı, kağıttan birer kaplan oldukları, kendi vatandaşlarının can güvenliğini korumaktan dahi uzak olduklarını gördük. Şehir hastanelerine çok itirazlar yapıldı, 'Sağlığa zararlıdır.' dediler. Ancak bunların ne kadar doğru, stratejik bir aklın ürünü olduğunu, yaşanan olaylar gösterdi." diye konuştu.

Son bir haftada hizmete açılan hastaneleri anımsatan Özkan, bu hizmetlerin, milletin sağlığını korurken ülkenin aydınlık geleceğini de garanti altına alacak adımlar olduğunu vurguladı.

Özkan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla dünyada ilk sırada olduğunu belirterek "İnşallah bu sağlık altyapımız sayesinde kontrollü üretimi de sürdürmek suretiyle Allah'ın izniyle büyüme hedefleri istikametinde birinci ülkeler içerisinde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Özkan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, "(Zulüm 1453'te başladı) diyenlerle de mücadelemiz devam edecek." dedi.

CHP'li Altay, Özkan'ın sözleri üzerine, "Katılıyorum, 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenlerle mücadele edeceğiz. Bunlar meczup, sapkın zihniyetlerdir ama ben Sayın Grup Başkanvekilinden Cumhuriyet'imizi bir reklam arası görenlerle de mücadele edeceğini söylemesini isterdim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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