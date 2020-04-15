TBMM Genel Kurulu
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Fahrettin Altun, AK Parti, Politika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili iddialara ilişkin, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir.

15.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:40
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili iddialara ilişkin, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir. Asla yıkılan bir yapılaşma söz konusu değildir. Bir kumpas ve kurgu vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti'nin, Meclis'i hızlı çalıştırmak için torba kanun teklifleri getirdiğini savunan Dervişoğlu, milletvekillerinin, söz haklarını kullanabilmek için içeriğine hakim olmadıkları kanun tekliflerine ilişkin önergeler verdiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü ve Türk Tarih Kurumunun 89. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından siyasetçilerin hapiste kalmaya devam ederken çetecilerin, insan öldürenlerin serbest bırakıldığını öne sürdü.

"Belediyelerin gelirleri artırılmalı, giderleri azaltılmalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türk Tarih Kurumunun kuruluş yıl dönümü ile Dünya Sanat Günü'nü kutladı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yoksullaşmaya neden olduğunu savunan Özkoç, bu süreçte belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması, giderlerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık." dediğini anımsatan Özkoç, "Çok güzel bir sözümüz var; eve lazım olan camiye haramdır." diye konuştu.

"Bir gölge boksu yapar noktadayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede gerekli önlemlerin alındığını, test-vaka oranlarının, bu önlemlerin olumlu sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu süreçte belediyelere kaynak aktarıldığını söyleyen Akbaşoğlu, öte yandan koronavirüs tedavisi için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin gerçek dışı bazı haberlerin yayımlandığını belirten Akbaşoğlu, Altun'un evinin hemen bitişiğinde bulunan, komşuları ile kendisinin güvenliğini de ilgilendiren söz konusu yeri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün herkese açık ihalesine katılıp en yüksek teklifi vererek kiraladığını anlattı.

Akbaşoğlu, söz konusu iddiaların yer aldığı haberlerle Altun'un açık adresi verilerek hem kendisinin hem de ailesinin hedef gösterildiğini vurgulayarak, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir. Asla yıkılan bir yapılaşma söz konusu değildir. Bir kumpas ve kurgu vardır. Bu şekilde olmasına rağmen bunun, siyasi bir takım saiklerle bu olayı çarpıtmayla buradan siyasi rant elde etmeye yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı açıktır." dedi.

AK Partili Akbaşoğlu, çocuk istismarcılarına af veya ceza indirimi getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Olmayan olaylar, tahayyüller üzerinden maalesef bir gölge boksu yapar noktadayız." dedi.

Kaynak: AA

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