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Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, İYİ Parti, Politika

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler başladı.

14.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:14
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

HDP'nin "Koronavirüsün tespiti için yapılan testlerin illere göre dağılımı", İYİ Parti'nin "Ücretsiz maske dağıtımında yaşanan sorunlar" ve CHP'nin "Dernek ve vakıflara yapılan yardımlar" ile ilgili araştırma önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin birinci sırasına alındı. Genel Kurul, bugün ve yarın bu kanun teklifinin görüşmelerini gerçekleştirecek.

Öte yandan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Genel Kurulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA

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