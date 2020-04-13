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TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

13.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:02
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "Tarım sektörünün büyümesi ve geliştirilmesi için çözüm önerilerinin sunulması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, çiftçinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle geçirilen bu zor günlerde, tüm zorluklara rağmen fedakarlıkla üretmeye devam ettiğini söyledi.

Üretimde girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Erel, "Gübre, tohum, mazot, elektrik, su, ilaç maliyetlerindeki artışın önüne geçilemiyor. Küçük ölçekli tarım işletmeleri ayakta kalmakta zorlanıyor." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, iktidarın, tarım alanlarını, hızlı para kazanmak için inşaat ve enerji şirketlerine peşkeş çektiğini savundu.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Türkiye'nin, tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biriyken, buğdaydan arpaya, soya ve mısırdan mercimeğe kadar her şeyi ithal eden bir ülke haline geldiğini ileri sürdü.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sürdürülebilir üretim, yeterli ve güvenilir gıdaya erişim ile kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak için tarımı stratejik sektör olarak ele alan AK Partinin, iktidara geldiği günden bu yana tarımda milli ve küresel çözümler üretmeye devam ettiğini söyledi.

Bu zorlu süreçte çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, üretimi aksattırmamak amacıyla her türlü desteğin verildiğini belirten Aksal, "2020 yılı içinde 10,4 milyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesabına yatırdık. Kıymetli çiftçilerimiz, üreticilerimiz siz ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada kalmayacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Kovid-19 etkisini tarım alanında da gösterecek"

Daha sonra HDP'nin, "Koronavirüsün pandemi ilan edilmesiyle gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmaması, mevsimlik tarım işçilerinin hijyenik ve güvenli koşullar altında çalışmalarının sağlanması" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, çiftçinin, son yıllarda tarımsal ithalat politikaları nedeniyle üretmediğini öne sürdü.

Türkiye'nin, tarıma dönük aktif bir politikası olmadığını savunan Öcalan, "Kovid-19 salgını etkisini maalesef tarım alanında da gösterecektir. Bu noktada mevsimlik tarım işçilerine dönük politikalarımız olması gerekiyor. Mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sağlıklı politikalar olmazsa ileriye dönük kıtlıkla karşılaşabiliriz." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, koronavirüsün tarım ve gıdanın ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, koronavirüsün etkisiyle de olsa hükümetin, Hazine arazilerini tarıma açmasını doğru bulduklarını ifade etti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kovid-19 pandemisinin bütün ülkeleri ve insanları etkileyebilecek sıkıntılı bir süreç olduğunu belirtti.

Salgından, tarım kesiminin etkilenmemesinin söz konusu olmadığını dile getiren Kılıç, "Mevsimlik işçiler, ülkemizin bir mecburiyeti. Elbette altında çeşitli sosyal ve ekonomik sıkıntılar var ama bu, dünyada yalnızca Türkiye'de değil ülkeler arası da yapılan mecburi seyahat ve çalışma." diye konuştu.

Kılıç, 2017'de Başbakanlık tarafından tarımsal göçün nasıl yapılacağına ilişkin detayları içeren genelge yayımlandığını hatırlattı.

Oylama sonrası HDP grup önerisi kabul edilmedi.

"48 dakikada pik yaptırdınız"

Daha sonra CHP'nin, "Koronavirüs salgınının ülkemizde bundan sonraki süreçte etkilerinin neler olabileceği ve vaka sayılarını azaltmaya yönelik tüm tedbirlerin belirlenmesi" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Koronavirüse ilişkin el ele vermek, dayanışmak ve mücadeleyi örgütlemek zorundayız." dedi.

Sokağa çıkma yasağının damdan düşer gibi alındığını savunan Emir, "Bulaşı, 48 günde azaltalım derken 48 dakikada pik yaptırdınız. Bunun acı sonuçlarını maalesef 14 gün sonra göreceğiz. Bilim Kurulu'nun önerileri sarayın siyaset ve hamaset süzgecinden geçiriliyor. Sonuç olarak ortaya yanlış, eksik ve geç politikalar kalıyor. Kendinize güveniyorsanız, aklın ve bilimin ışığında Kovid-19'la mücadele ettiğinize inanıyorsanız, Bilim Kurulu tutanaklarını açıklayın. İki günlük sokağa çıkma yasağının kimin ürünü olduğunu ortaya koyun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Kovid-19 salgınının belli bir süre sonra ortadan kalkacağını ancak geride bırakacağı yıkımın daha fazla olacağını söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle en az 250 bin kişinin sokağa döküldüğünü dile getirerek, "Virüs bayram etti. Salgın müthiş şekilde artacak. Bu çok açık." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Türk milletinin müsterih olması gerektiğini, her konuda olduğu gibi Kovid-19'la mücadeleye ilişkin de her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Yel, "Her daim milletimizin yanında olan, aldığımız kararlar ve uygulamalarımızla 18 yıldır milletimize hizmetkar olma konusunda her türlü tedbiri alan bir hükümetiz. Bize iş öğretmeye çalışanların durumunu aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." dedi.

CHP grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, grup önerilerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra infaz düzenlemesine ilişkin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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