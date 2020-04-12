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TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

12.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:48
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin "2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan ediliş biçimi ve salgınla mücadelede alınabilecek önlemler" ile ilgili verdiği genel görüşme önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, sokağa çıkma yasağının duyurulduğu 10 Nisan gecesi, "bütün dünyanın Türkiye'yi kıskandığını" ifade etti.

Pandemi sürecinde bazı aksaklıklar ve eksiklikler yaşandığını, bunlarla ilgili uyarılarını yaptıklarını, önerilerini dile getirdiklerini anlatan Bingöl, "Ancak cuma gecesi yaşananlar, bu sürece adeta tuz biber ekti." dedi.

"Bilim Kurulunun yok sayıldığını; sağlık çalışanlarının olağanüstü performansının bir anda silindiğini" savunan Bingöl, "Bu karar alınırken Bilim Kuruluna kulak kabartmak gerekliydi. Bir kişinin yönlendirmesiyle bu kararlar alınırsa, olaylar böyle tecelli ediyor. Bu ülkede gece yarısı sokağa çıkma yasağı, darbeler döneminde yaşandı. Gündüzün suyu mu çıkmış? Bizim güzel bir sözümüz var: Gecenin şerrindense gündüzün hayrı. O gece, bir çuval inciri berbat ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "yüksek katma değerli ilaç üretilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi ile HDP'nin "koronavirüs salgını" ile ilgili genel görüşme önergesi de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, 31. maddeden itibaren, ikinci bölümünde yer alan maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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