TBMM Genel Kurulu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› TBMM Genel Kurulu - Haber
Özlem Zengin, AK Parti, Politika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Sağlık çalışanlarımızla alakalı kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz.

08.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:02
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Sağlık çalışanlarımızla alakalı kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz. Destek veren, verir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, koronavirüs vakalarında ciddi bir artış görüldüğünü, bu işin şakası olmadığını bir ay önce de söylediklerini belirterek, "O gün bizi dinleyip, gerekli ve kesin tedbirleri erkenden alsaydınız bugün bunca can kaybetmeyecektik. Sokağa çıkma konusunda aldığınız taksit taksit tedbirler de yeterli değil. Tedbirler daha da arttırılmalı, tam karantina ilan edilmelidir." dedi.

Hükümetin, tam karantina ilan etmekte gecikmesi halinde vakaların artacağını ileri süren Türkkan, Beylikdüzü'neki TÜYAP ve Kurtköy'deki CNR fuar alanlarının sahra hastanesi olarak kullanılabileceğini, bu yerlerin alt yapılarının da hazır olduğunu, birkaç günde devreye alınabileceğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, PKK tarafından şehit edilen işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarınada başsağlığı diledi.

Köşeye sıkışan terör örgütünün, sivil ve savunmasız insanlara da kastettiğinin bir kez daha görüldüğünü belirten Akçay, "PKK'yı terör örgütü değil de sanki 'kanarya sevenler derneği' gibi sempatik göstermeye çalışanların, bu hain saldırıya ne diyeceklerini merak bile etmiyoruz." dedi.

Salgının sürdüğü bugünlerde sağlık çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçlerinin de görevlerinin başında olduğunu dile getiren Akçay, emniyet mensuplarının çalışma koşullarının, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarının ertelenemez bir mesele olduğunu vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Kulp'ta beş vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadıklarını ve halkın yaşam hakkına yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

3 bin 600 ek gösterge talepleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Polis Haftası'nın 6-12 Nisan'da kutlandığını anımsatarak, "Şehit olduklarında ardından hep beraber göz yaşı döktüğümüz, her olayda ilk aklımıza gelen, ilk sarıldığımız... Seçim olur eve gitmezler, gezi olur kask üstünde yatarlar, darbe olur mesai saatleri iki katına çıkar, maç, bayram, miting olur eve gitmezler, lider gelir, bakan gelir eve gitmezler. En çok çalışan ve siyaset kurumu tarafından en çok kandırılan meslek grubu polisler." dedi.

Seçim öncesi 3 bin 600 ek gösterge sözü verildiğini ancak yerine getirilmediğini ifade eden Özel, "Ancak polis başta olmak üzere öğretmen, hemşire, infaz koruma memurlarının, kapsam dışı kalan Silahlı Kuvvetler personelinin bu eksiğini hızla yerine getirelim. Aynen, hekime karşı şiddet meselesinde olduğu gibi bu konuda tam bir dayanışma ve tam bir iş birliği teklif ediyoruz." diye konuştu.

Özel, pandemiyle mücadelede yerel yönetimlerin dışlanamayacağını belirterek, gıda, ilaç, maske, dezenfektan üreten sektörler dışındakilerin kapatılarak hastalığın yenilebileceğini iddia etti.

Sağlıkta şiddetle ilgili kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Diyarbakır'da terör örgütünün saldırısında şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, baştan beri son derece şeffaf bir süreç yürüttüğünü anlatan Zengin, bu durumun öncesinde İstanbul'a her gün 1 milyon 650 bin kişi geldiğini, ilde de nüfusun yoğun olduğunu kaydetti. Zengin, Koca'nın da "Koronavirüsün merkezi İstanbul olacak" dediğini de belirterek, bunun nedeninin nüfus ve İstanbul'a girişlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Önlemlerin de çok hızlı alındığını belirten Zengin, "Türkiye, sıtma tedavisinde kullanılan, halk arasındaki adıyla kinin temin ederek, hem bununla alakalı dünyadan yaklaşık 500 bin kutu ilaç toplayarak hem de Macaristan'dan ham maddesini satın alarak, hastalara başlangıç safhasında bunu vererek ölümlerin sayısını düşürmek konusunda büyük bir gayret sarf etti ve neticesini aldı." diye konuştu.

Zengin, devletin bir hizmet olarak ücretsiz maske verdiğini, yapılan şeylerin değersizleştirilerek siyasi rant elde edilemeyeceğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili çalışma yapmak istediklerinde buna "hayır, olmaz" dendiğini anlatan Zengin, "Sağlık çalışanlarımızla alakalı kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz. Destek veren, verir. Biz zaten bugüne kadar olduğu gibi siz destek verseniz de vermeseniz de yapmamız gerekenleri bu ülke için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bütün gayretlerin vatandaşların hayat kalitesinin, bir adım daha ileri gitmesi için olduğunu belirten Zengin, CHP Grup Başkanvekili Özel'in kullandığı "kandırmak" kelimesini de reddettiğini ifade etti.

"Kişilerin, kişilere karşı işlediği suçlar "

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, infaz düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Destici, BBP olarak ilkesel anlamda kişilerin, kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devletin ya da Meclisin af ya da ceza indirimi yapmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması için bu düzenleme şartsa, suç gruplarının daha titiz seçilmesi gerektiğini dile getiren Destici, devletin kendisine karşı işlenen suçlarda bir tercih yapabileceğini ve özellikle teröre veya şiddete bulaşmamış, terör propagandası yapmamış, fikir ve düşünce suçlarının öncelikli kapsama alınmış olması gerektiğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik düzenlemelerin de TBMM'nin gündeminde olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifimizi de AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye vermiş bulunmaktayız. Bütün parti grupları olarak bir anlaşma ve uzlaşmayı temin etmemiz halinde infaz düzenlemesine eklemenin en seri ve kısa yol olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'ye, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yerinden söz verdi.

Bekle, siyasi parti gruplarına teşekkür ederek, Roman mahallelerinde yaşanan sorunların farkında olduklarını ve bu süreçte dinamik bir şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Akran evliliği konusunda da kendisine gelen telefonlar olduğunu kaydeden Bekle, bir vatandaşın kendisine "Çocuklarımızın babasız geçirdiği en güzel zamanları bize kim verecek?" diye sorduğunu aktardı. Bekle, akran evliliği konusunda da Meclisin ortak aklını bir kere daha hayata geçirmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haber
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haber
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
PKK'nın sözde sorumlularından 'Zinar' kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü
PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Boris Johnson Abdülhamit Gül Alparslan Türkeş
Magazin Müge Anlı Esra Balamir Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 19:42:32. #1.14#
title