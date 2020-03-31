TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerimiz için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sunmaya davet ediyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerimiz için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sunmaya davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "millete sesleniş" konuşmasının hayal kırıklığı yarattığını öne sürdü.

Türk milletinin, hükümetten Avrupa devletlerinde olduğu gibi evde kaldığı bu süreçte geçimini sağlayacak ya da ödemelerini rahatlatacak adımlar beklediğini ifade eden Dervişoğlu, Erdoğan'ın gerek açıklanan ilk pakette gerekse dünkü konuşmasında, hükümetin koronavirüs tehdidi için yeterli parayı ayıramadığını ve gerekli ekonomik tedbirleri alamadığını gösterdiğini savundu.

Toplanan paraların akıbeti konusunda endişe duyduklarını söyleyen Dervişoğlu, "Yardımların gerçekten ihtiyaç sahipleri için mi kullanılacağını ciddiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Bilim Kurulu'nun açıkladığı kararlara uyma noktasında milletin azami gayret gösterdiğini belirterek, bu hassasiyet için teşekkür etti.

Birçok kişinin tedbirler kapsamında elinden geleni yapmaya çalışırken, sorumsuzca hareket edenlerin de olduğunu dile getiren Bülbül, "Bu kadar mücadele verilen bir ortamda milletin bu hassasiyetlerini, geleceğimizi hiçe sayarak bu şekilde kuralları delmeye çalışanları şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Bülbül, milletin birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermek bakımından son derece önemli olan Milli Dayanışma Kampanyası'nın Erdoğan tarafından ilan edildiğine işaret ederek, "MHP Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'nda devletimizle, milletimizle birlikteyiz, bu kampanyaya katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin, pandeminin hızla yükseldiği ve bu konuda önü alınamayacak ülkeler arasında olduğunu ileri sürerek, "Halk, evinden dışarı çıkıyor çünkü devletine güvenmiyor. Açlık ile korona tehdidi arasında bir tercihe zorlanıyor. Bu tercih ölümcül bir tercihtir. Bunu derhal bitirmemiz gerekiyor." görüşünü savundu.

"Evde kal" çağrısının en çok kadınları vurduğunu öne süren Beştaş, kadınların şu günlerde ev içi şiddetin öznesi ve mağduru olduğunu söyledi. Beştaş, "Kadınların yaşam hakkı yok sayılarak, şiddet uygulayanlarla baş başa bırakılamaz. Karakola giden kadınların şikayetinin alınmaması çok vahim bir tabloya işaret ediyor. Şiddete meşruiyet kazandırılmasını asla kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Manipülatif ve provokatif paylaşımlara itibar etmeyin"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni tip koronavirüse karşı milletçe bir mücadele verildiğini hatırlatarak, bunun baş aktörlerinin de sağlık çalışanları olduğuna dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarına yönelik hükümetin tedbirlerinin yetersiz kaldığını öne süren Altay, "Döner sermaye ödemelerinin tavandan ödenmesi uygulaması doğrudur. Kurumda çalışan temizlikçiden acil tıp teknisyenine, ambulans şoföründen banko memuruna, sekreterine, teknisyenine kadar hepsi aynı tehditle karşı karşıya. Döner sermaye ödemelerinin doktor ve hemşire ile sınırlı tutulmasının kabul edilebilir yanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşlardan resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yer alan manipülatif ve provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Panik yapmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir hassasiyetle bu sürecin atlatılacağını vurgulayan Turan, "Tüm milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerimiz için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Turan, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı olduğunu hatırlatarak, Kiraz'ı rahmetle andı.

Kaynak: AA