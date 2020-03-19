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Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Özkan, AK Parti, Politika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paket, ülke kaynaklarını 82 milyona hakça paylaşmak düşüncesiyle hazırlanmıştır.

19.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:14
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paket, ülke kaynaklarını 82 milyona hakça paylaşmak düşüncesiyle hazırlanmıştır." dedi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı başarılı bir mücadele verdiğini belirterek, herkesin alınan kararlara uyması çağrısında bulundu.

Mücadelenin başarılı olması için vatandaşların dışarı çıkmamasını isteyen Ağralı, "Görünen o ki vaka sayısı ve ölüm oranları artacak. Buna, panik yapmadan hazırlıklı olmalıyız. Evde kalma süresi ve oranı ne kadar fazla olursa vaka sayısı da o kadar düşük olacaktır." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, salgına karşı sağlık çalışanlarının büyük bir gayretle savaştığını ancak koronavirüsün çıktığı ilk günün üzerinden geçen 2,5 aylık sürenin iyi değerlendirilmediğini savundu.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, milletvekillerin gündem dışı konuşmalarının ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı açıkladığı paketin beklentilerin uzağında olduğunu savunarak, "Dağ fare doğurdu. Pakette çiftçi, dar gelirli ve küçük esnaf yok. Paket hiçbir derde deva olmamış, mağdur vatandaşlarımıza katkı sağlamamıştır. Emekliye kolonya, işçi, esnaf ve köylüye de sabır düşmüştür." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise sağlık çalışanların alkıştan fazlasını hakettiklerini belirterek, "Atanmayı bekleyen 620 bin sağlıkçının atamasının yapılması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için yasanın çıkarılması ve koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline kişisel koruma malzemelerinin temin edilmesi gerekir." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, tüm dünyanın zor günler geçirdiğini, adeta üçüncü dünya savaşının yaşandığını belirtti.

Tiryaki, milletvekilleri ve belediye başkanlarının kimliği belirsiz kişilerce takip edildiklerini, emniyet birimlerine yapılan şikayetler sonucunda sadece kullanılan araç, plaka ve içindeki insanların değiştiğini ancak takiplerin devam ettiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomiye ilişkin paketi eleştirerek, "Bu pakette millet yok, sağlıkçı, emekçi ve çiftçi yok. Karantinada olması gereken bir ekip 100 milyarlık bir paket açıklıyor ancak 100 milyarın içinde emeklilere verilecek 12 milyarlık bayram ikramiyesi ile 5 milyarlık asgari ücret desteği de dahil etmişler. Destek bekleyenlerin yüreği burkulmuş, dağ fare doğurmuştur." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Nasıl ki Mehmetçik vatanımızı korumak için cephede savaşıyorsa aynı şekilde sağlık çalışanlarımız da şimdi ülkemizin geleceği için mücadele veriyor." dedi.

Özkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paket, ülke kaynaklarını 82 milyona hakça paylaşmak düşüncesiyle hazırlanmıştır. Çalışma hayatından, vergi sistemine, kredi ve anapara faiz ödemelerinden, KOBİ'lere desteğe, iş dünyasından, asgari ücrete yapılacak desteğe ve en düşük emekli maaşının ne olacağına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bir paket hazırlanmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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